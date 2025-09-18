世田谷線開通１００周年「秋季企画」を開催します！

東急株式会社

当社は、本年５月１日に世田谷線が開通１００周年を迎えたことを記念し、さまざまな企画を実施しています。秋の行楽シーズンが本格化する１０月から、沿線のおでかけに便利でおトクな「世田谷線散策きっぷ」の世田谷線開通１００周年記念のセット券や期間限定デザイン券を発売するほか、沿線を楽しみながら散策しデジタルスタンプを集めるスタンプラリーの開催など、各種イベント・キャンペーンを実施します。

【別紙】

■おでかけに便利でおトクなきっぷ

通年発売商品である「世田谷線散策きっぷ」（世田谷線が一日乗り降り自由な乗車券）について、世田谷線開通１００周年記念として、以下のとおり２つの限定商品を発売します。

また、世田谷線三軒茶屋駅または下高井戸駅において、世田谷線開通１００周年記念「世田谷線散策きっぷセット」を１部と、限定デザインの「世田谷線散策きっぷ」のおとな用およびこども用の各１枚を同時に購入された先着５００名様に、エコバッグをプレゼント（※）します。

（※）オンラインショップ「ＴＯＫＹＵ ＳＴＹＬＥ」やデジタルチケットサービス「Ｑ ＳＫＩＰ」 で購入した場合は、エコバッグプレゼントの対象外です。

１．世田谷線開通１００周年記念 「世田谷線散策きっぷセット」

特別デザインの世田谷線散策きっぷ（おとな）５枚と、３００系車両に取り付けられている銘板をデザインしたステッカー１枚を特製台紙に封入した世田谷線開通１００周年記念「世田谷線散策きっぷセット」を発売します。

○発売期間 ２０２５年１０月１１日（土）～２０２６年３月３１日（火）

※１０月１１日（土）は５時００分から発売します。

○発売部数 限定１，０００部

※お一人さま１部のみ購入可能です。

※乗車券番号は順不同で発売するため選択できません。

○発売価格 ２，５００円

※ステッカー、台紙代を含みます。

○発売箇所 世田谷線三軒茶屋駅（５００部）、下高井戸駅（３００部）の改札窓口

オンラインショップ「ＴＯＫＹＵ ＳＴＹＬＥ」：https://tokyu.com/（２００部）

※「ＴＯＫＹＵ ＳＴＹＬＥ」でお買い求めの場合、別途送料が必要となります。

○有効期間 ２０２５年１０月１１日（土）から２０２６年３月３１日（火）までの乗車日当日（１日）に限り有効

２．限定デザインの「世田谷線散策きっぷ」

世田谷線乗務員が描いた絵をモチーフとした限定デザインきっぷを発売します。

※世田谷線開通１００周年記念「世田谷線散策きっぷセット」に含まれる特別デザインの世田谷線散策

きっぷ（おとな）５枚とは異なるデザインとなります。

○発売期間 ２０２５年１０月１１日（土）～２０２６年３月３１日（火）

※１０月１１日（土）は５時００分から発売します。

○発売価格 おとな／３８０円、こども／１９０円

※通常発売価格と同額です。

○発売箇所 世田谷線三軒茶屋駅、下高井戸駅の改札窓口

○有効期間 ２０２５年１０月１１日（土）から２０２６年３月３１日（火）まで の発売日当日に限り有効

■沿線で開催される関連イベント・キャンペーン

１．世田谷線開通１００周年記念 「世田谷線沿線１００か所スタンプラリー」

世田谷線沿線の歴史と文化を体感できるスポットを、１００周年にちなんで１００か所巡るデジタルスタンプラリーです。

１００か所を５つのエリアに分け、１エリアのデジタルスタンプをすべて集めると「エリア達成記念デジタルメダル」を、１００か所すべてを制覇すると「制覇記念デジタルメダル」をサイト上で取得できるとともに、同メダルをデザインした「制覇記念キーホルダー」を進呈するほか、抽選で素敵な賞品をプレゼントします。

○開催期間 ２０２５年１０月１１日（土）～２０２６年１月３１日（土）

○参加費 無料

※交通費、通信費は参加者負担です。

○参加方法

１.「世田谷線沿線１００か所スタンプラリー」のサイトからエントリーします。

https://www.enjoytokyo.jp/stamprally/26/

※１０月１１日（土）０時００分公開です。

２.デジタルスタンプ取得スポット（判定距離：スポットを中心とした直径約５０ｍ）に行き、サイトの「スタンプを取得」ボタンを押すと、ＧＰＳ機能によりＷＥＢ上でデジタルスタンプを取得できます。

３.エリア内のデジタルスタンプすべてを集めると、「エリア達成記念デジタルメダル」を取得できます。

※「エリア達成記念デジタルメダル」は各エリア１種の全５種です。

４.１００か所すべてを制覇し、５つの「エリア達成記念デジタルメダル」を取得すると、「制覇記念デジタルメダル」を取得できます。

※デジタルメダルは「ＴＯＫＹＵＲＡＩＬＷＡＹＳ ＮＦＴ」の「ＮＦＴ図鑑」内にコレクションできます。

※デジタルメダルの取得には「ＴＯＫＹＵＲＡＩＬＷＡＹＳ ＮＦＴ」のＬＩＮＥ公式アカウントの「友達登録」が必要となります。

公式ＬＩＮＥアカウントＵＲＬ： https://lin.ee/jf2K0tV

５.「制覇記念デジタルメダル」を取得された方全員に、同メダルをデザインした「制覇記念キーホルダ

ー」を進呈します。引換場所にて、「ＴＯＫＹＵＲＡＩＬＷＡＹＳ ＮＦＴ」のマイアプリ上に表示される引換画面をご提示ください。

〔引換期間〕 ２０２５年１１月１日（土）～２０２６年２月２８日（土）（※）

〔引換時間〕 １０時００分～１９時００分

〔引換場所〕 東急ストア三軒茶屋店 サービスカウンター

※店舗休業日の２０２６年１月１日(木)～３日(土)を除く。

６.「制覇記念デジタルメダル」を取得された方から抽選で素敵な賞品をプレゼントします。

「制覇記念デジタルメダル」を取得する際に表示される応募フォームよりお申し込みください。

２．「世田谷線沿線お祭りデジタルイラストコレクション」

対象イベント時に掲出されているポスターに記載のＱＲコードを読み取ることで、世田谷線沿線商店街のイベント風景と世田谷線の電車をデザインした「お祭りデジタルイラスト」を取得できる「世田谷線沿線お祭りデジタルイラストコレクション」を開催します。

○対象イベント

・世田谷線フェス １０月３日（金）・４日（土）・５日（日）

・あきさみよ豪徳寺沖縄祭り １０月１２日（日）

・三茶de大道芸 １０月１８日（土）・１９日（日）

・せたがや駅前楽市楽座 １０月１８日（土）・１９日（日）

・せたがや産業フェスタ １０月２５日（土）

・しもたか音楽祭 １０月２５日（土）・２６日（日）

・山下秋の味覚まつり １１月３日（月・祝）

※各イベントの詳細は各商店街のお知らせなどをご覧ください。

○参加費 無料

※交通費、通信費は参加者負担です。

○参加方法

各イベント会場内の本部テントなどに掲示されたポスターに記載のＱＲコードを読み込むと、各イベントと世田谷線をデザインした「お祭りデジタルイラスト」を取得できます。

※デジタルイラストは「ＴＯＫＹＵＲＡＩＬＷＡＹＳ ＮＦＴ」の「ＮＦＴ図鑑」内にコレクションできます。

※デジタルイラストの取得には「ＴＯＫＹＵＲＡＩＬＷＡＹＳ ＮＦＴ」のＬＩＮＥ公式アカウントの「友達登録」が必要となります。

３．駅前マルシェ＆小学生絵画展示

沿線商店街の皆さまが地元の名産品を発売するほか、当社のブースでは「２０２６年『東急線電車カレンダー』」やカプセルトイなどを発売します。

また会場内では、世田谷線沿線の世田谷区立の小学校７校の児童による地域のお祭りや世田谷とまちの風景をテーマにした絵画１９０枚を展示します。応募された作品すべてを展示しますので、子どもたちの視点で描かれた地域と世田谷線の魅力をご覧ください。

○開催日時 ２０２５年１０月５日（日） １１時００分～１６時００分

○開催場所 世田谷線三軒茶屋駅前広場

○参加学校 太子堂小学校、弦巻小学校、桜小学校、世田谷小学校、城山小学校、赤堤小学校、

松沢小学校

４．商店街オリジナル商品の発売

世田谷線沿線の商店街では、世田谷線開通１００周年を記念したオリジナル商品を発売します。贈り物やお礼、ご自身へのご褒美にも嬉しい、各店のオリジナリティやこだわりを感じられる商品たちをご用意しています。

オリジナル商品の詳細は、以下のサイトをご確認ください。

https://www.enjoytokyo.jp/pr/sg100th_event2/

５．株式会社ＣＨＩＮＴＡＩが運営する「#住んだら手帳」とコラボレーション

●「街と暮らしとわたしをつなぐ。#暮らしをみつける沿線時間」企画概要

（１） ～コラボ企画第一弾～フォトキャンペーン「#世田谷線で過ごす私の一日」

「もしもあなたが世田谷線の街に住んで理想の一日を過ごすなら？」をテーマに、その人ならではの世田谷線沿線での「暮らし」のワンシーンを３つのテーマで期間を分けて募集します。受賞者には、ミニフォトプリンター（テーマ３の賞品）や、東急電鉄のオリジナルグッズをプレゼント。フォローやコメント、”いいね”のみで参加賞が当たるチャンスもあるので、ぜひお気軽にご参加ください。詳しい内容は、東急電鉄と「#住んだら手帳」の

Ｉｎｓｔａｇｒａｍにて９月２２日(月)に公開予定です。双方のアカウントをフォローのうえ、お待ちください。

・東急電鉄公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ ＵＲＬ：https://www.instagram.com/tokyu_railways/

・「#住んだら手帳」Ｉｎｓｔａｇｒａｍ ＵＲＬ：https://www.instagram.com/sundara_techo/

１. テーマ１「住んだら？街歩き」編

もし世田谷線沿線に「住んだら？」と想像しながら街を歩くなかで見つけた、日常の延長上にある「暮らしのリアル」や「日常感」が伝わる写真を募集します。

２. テーマ２「自分にとっての特別な時間」編

時間帯によって異なる表情を見せる世田谷線。朝・昼・夜いずれかのうちで街のとっておきの瞬間を切り取った写真を募集します。

３. テーマ３「自分だけが見つけた世田谷」編

他の人にとっては何気ないかもしれないけれど、あなたにとっては特別な世田谷線の場所や風景の写真を募集します。

※募集期間など、最新の情報は東急電鉄と「#住んだら手帳」のＩｎｓｔａｇｒａｍにてご確認ください。

（１） ～コラボ企画第二弾～あなたにぴったりのルートを見つけよう！ 世田谷線での過ごし方診断

「こんな暮らしをしてみたい」という理想の過ごし方に合わせて、世田谷線沿線での１日の過ごし方を紹介するコンテンツを、９月下旬頃に双方のＩｎｓｔａｇｒａｍで公開予定です。

（２） ～コラボ企画第三弾～「#住んだら手帳」をリアルに感じる原画展

「ＰＯＴＰＵＲＲＩ 松陰神社～Ｌｉｆｅ＆Ｉｃｅ ｃｒｅａｍ」にて、「#住んだら手帳」の原画展を開催します。本展では、「#住んだら手帳」Ｉｎｓｔａｇｒａｍで公開されているイラストマップの原画を、実際にご覧いただけます。

○開催期間 ２０２５年１０月３０日（木）～２０２５年１１月３日（月・祝）（予定）

○開催場所 ＰＯＴＰＵＲＲＩ 松陰神社～Ｌｉｆｅ＆Ｉｃｅ ｃｒｅａｍ（東京都世田谷区若林４-２０-７）

以 上