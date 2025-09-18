



株式会社マリモホールディングスの子会社である株式会社マリモ（本社：広島県広島市西区、代表取締役社長：谷本勝秀、以下「当社」）は、一般財団法人 神原・ツネイシ文化財団（所在地：広島県福山市、代表理事：神原勝成）が主催する建築文化の祭典『ひろしま国際建築祭2025』の趣旨に賛同し、協賛いたします。

このたびは、＜ひろしま国際建築祭＞初回となる『ひろしま国際建築祭2025』を記念して10月5日（日）に開催される「ひろしまから世界へ―建築祭オープニング・プレミアトーク」をEducationサポーターとして支援しますことを、お知らせいたします。

当社は、分譲マンションの設計事務所をルーツとする不動産総合デベロッパーで、「ものづくりの精神」を企業文化とし、全国で「街づくり」に携わっております。『ひろしま国際建築祭2025』は、創業の地であり本社所在地でもある、地元広島県で開催される、建築文化を発信する取り組みであり、当社は協賛を通じて、その活動を支援いたします。

●＜ひろしま国際建築祭＞について（『ひろしま国際建築祭2025』公式HPより）

＜ひろしま国際建築祭＞は、「建築」で未来の街をつくり、こどもの感性を磨き、地域を活性化させ、地域の“名建築”を未来に残すことをミッションとして掲げ、3年に一度開催する建築文化を発信する祭典です。

世界を舞台に活躍する巨匠から未来を担う若手建築家まで。彼らのドローイングや模型、動画の展示や特別なインスタレーションを通じ、建築文化を切り口に、私たちの未来社会を一緒に考えてみたいと思います。トークショーや文化財指定の古建築・通常非公開の建築物などのオープンアーキテクチャー、地元小中学生を招いての建築鑑賞やワークショップなど、多様なプログラムを計画しています。

●『ひろしま国際建築祭2025』概要（『ひろしま国際建築祭2025』公式HPより）

会期：2025年10月4日（土）- 2025年11月30日（日）（58日間）

出展建築家・作家：安藤忠雄、石上純也、磯崎新*、伊東豊雄、川島範久、高野ユリカ、妹島和世（SANAA）、丹下健三*、長坂常、中山英之、西沢立衛（SANAA）、坂 茂、藤井厚二*、藤本壮介、堀部安嗣、前田圭介、槇文彦*、山本理顕、VUILD / 秋吉浩気、Clouds Architecture Office、けんちくセンター CoAK、スタジオ・ムンバイ/ビジョイ・ジェイン、UMA / design farm （以上、五十音順・＊故人）

開催地：広島県福山市、尾道市＋瀬戸内エリアのサテライト会場

・福山／神勝寺 禅と庭のミュージアム、ふくやま美術館（ギャラリー）

・尾道／尾道市立美術館、まちなか文化交流館「Bank」、LLOVE HOUSE ONOMICHI、ONOMICHI U2、LOG

入場料鑑賞パスポート（福山・尾道共通3日間有効パスポート）：

・会場販売 3,000円（税込）

・WEB販売 2,500円（税込）

[高校生以下および障がい者] 無料

＊尾道市立美術館のみ単館チケットの販売あり。

主催：一般財団法人神原・ツネイシ文化財団

https://kambara-tsuneishi-foundation.jp/

総合ディレクター：白井良邦（神原・ツネイシ文化財団理事/慶應義塾大学SFC特別招聘教授）

チーフキュレーター：前田尚武（神原・ツネイシ文化財団主任研究員/京都美術工芸大学特任教授）

公式HP：https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/

●「ひろしまから世界へ―建築祭オープニング・プレミアトーク」概要（『ひろしま国際建築祭2025』公式HPより）

初回となる『ひろしま国際建築祭2025』を記念して、出展建築家・作家の方々によるオープニングトークを開催します。それぞれ、「ナイン・ヴィジョンズ｜日本から世界へ跳躍する9人の建築家」展と「NEXT ARCHITECTURE｜「建築」でつなぐ新しい未来」展から2名ずつご登壇いただき、今回の展示やご自身のプロジェクトについて、たっぷりとお話をうかがいます。

名称：ひろしまから世界へ―建築祭オープニング・プレミアトーク Presented by marimo

日時：2025年10月5日（日）13:00～18:00［開場12:30］

会場：コワーキングスペース tovio （iti SETOUCHI内）広島県福山市西町1-1-1

登壇者：第１部 伊東豊雄（建築家）

鈴木久雄（写真家）

第２部 Clouds Architecture Office（建築家）

石上純也（建築家）

主催：ひろしま国際建築祭（一般財団法人 神原・ツネイシ文化財団）

協賛：株式会社マリモ

入場料：5,000円（事前予約制）

※鑑賞パスポート付き ※第1部、第2部すべてを聴講可。途中入退場可。

定員：100名

▼詳細は、以下のページにてご確認いただけます。

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp/events-tours/20251005-talk-premier/

【株式会社マリモ 会社概要】

■社 名／株式会社マリモ

■代表者／代表取締役社長 谷本 勝秀

■設 立／1970年9月1日

■本 社／〒733-0821 広島県広島市西区庚午北１丁目17番23号

■資本金／１億円

■事業内容／ 分譲マンション事業、収益不動産事業

■認定事項／一級建築士事務所 広島県知事 20（1）第 3489 号

宅地建物取引業 国土交通大臣（6）第 6032 号

金融商品取引業 中国財務局長（金商）第 47 号

賃貸住宅管理業 国土交通大臣（1）第4115号

■加盟団体／（公社）全国宅地建物取引業保証協会

（公社）広島県宅地建物取引業協会 中国地区不動産公正取引協議会

（一社）全国住宅産業協会

（一社）広島県住宅産業協会

（一社）第二種金融商品取引業協会

（一社）日本投資顧問業協会

■企業サイト／https://www.marimo-ai.co.jp/

■住まいサイト／https://polestar-m.jp/



【『ひろしま国際建築祭2025』に関するメディアお問い合わせ先】

『ひろしま国際建築祭2025』事務局（一般財団法人神原・ツネイシ文化財団内）

eメールアドレス: pr@kambara-tsuneishi-foundation.jp

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社マリモホールディングス 経営管理本部 広報部

TEL 082-273-7545

※本リリース掲載の情報は、発表時点の最新情報であり、変更となる場合がございます。