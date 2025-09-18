「ポテトチップス濃厚キング」ブランド、大幅リニューアル記念！世界的3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズと初の期間限定コラボレーション『ポテトチップス濃厚キング 旨辛ゴッドチリ味/チーズ&バジル味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、濃厚な味わいが楽しめる「ポテトチップス濃厚キング」ブランドのパッケージをリニューアルし、『ポテトチップス濃厚キング 旨辛ゴッドチリ味/チーズ&バジル味』を2025年9月22日（月）より全国の一部コンビニエンスストア先行で発売します。コンビニエンスストア以外の店舗では、2025年9月29日（月）より発売します。

さらに、期間限定で人気3D対戦格闘ゲーム「鉄拳」シリーズとのコラボレーションパッケージも展開します。※2025年10月下旬終了予定。終了後は通常パッケージのみの展開になります

【開発経緯】

「ポテトチップス濃厚キング」は、たっぷりかかった濃厚・刺激的なパウダーがやみつきになるポテトチップスです。家飲み需要の拡大などをきっかけに“濃厚”な食べ物へのニーズが高まったことや、お客様がスナック菓子を選ぶ際の重視点に「味付けが濃厚であること」※1が挙げられることから、当ブランドが誕生しました。2024年7月に初めて発売して以来、お客様からご好評をいただいています。ロングセラーブランド「カルビー ポテトチップス」の濃厚系サブブランドとして、安心感や親しみとともに刺激的でやみつきになる味わいをお楽しみいただけます。

近年、30代以下の方を中心に、スナック菓子に“ジャンク感”を求める方が増加傾向にあります※2。“ジャンク感”を求めるより多くのお客様に「濃厚キング」ブランドを知っていただきたいという思いから、パッケージをおいしさと濃厚さが伝わるダイナミックなデザインに大きく刷新することを決めました。さらに今回、お客様からの支持が厚い「旨辛ゴッドチリ味」に加えて、新フレーバー「チーズ＆バジル味」を発売。チーズの濃厚な味わいが楽しめるポテトチップスで、塩味と甘みのメリハリを調整することでより濃厚に感じられる味わいに仕上げました。ふわっと香るバジルがより食欲をそそります。

ブランドのリニューアルを記念して、シリーズ発売から30周年を迎えた人気ゲーム「鉄拳」シリーズとのコラボレーションパッケージも期間限定で展開します。個性豊かなファイターを操って闘う興奮と壮快さが特長のゲームコンセプトや、記録的ヒットとなった「鉄拳2」「鉄拳3」の発売当時のユーザーと「濃厚キング」の主要購買層が合致することから、カルビーが提案して今回のコラボレーションが実現しました。コラボレーションパッケージ展開期間中、カルビーPR部公式Xにおける「鉄拳」シリーズとの合同キャンペーンや、バンダイナムコエンターテインメントが主催する、「鉄拳8」を対象にしたツアー形式の世界大会、「TEKKEN World Tour 2025」の予選大会である、「DOJO大会」の一部大会でのサンプリングを実施し、ゲームユーザーとの新たな接点をつくることを目指します。

～期間限定「鉄拳」シリーズコラボレーションパッケージ～

「鉄拳」は、シリーズ販売累計6,100万本以上※3で、ギネス世界記録にも認定されている※4世界的人気のゲームタイトルです。コラボレーションパッケージでは、「鉄拳8」のキャラクターの顔を大胆にデザインしました。パッケージの半分を使って人気キャラクターの顔を大きく描き、さらにプレイ中のエフェクトを取り入れることで、「濃厚キング」ならではの濃厚で刺激的なイメージを表現しています。なお、「鉄拳8」がスナック菓子とコラボレーションするのは今回が初めてとなります。

期間中は、3種類のパッケージデザインを各フレーバーで展開します。

平八ver.麗奈ver.一八ver.仁ver.

※1カルビー調べ（WEB）2023年9月実施

※2カルビー調べ（2023年秋・24年春秋調査・MA回答）

※3全世界累計販売本数

※4「最も長く続く3D対戦型格闘ビデオゲームシリーズ」、「最も長く続くビデオゲームの物語」として

TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

【商品特長】

●「ポテトチップス濃厚キング」は、ポテトチップスにたっぷりかかった濃厚・刺激的なパウダーがやみつきになるポテトチップスです。

●『ポテトチップス濃厚キング 旨辛ゴッドチリ味』は、刺激的な唐辛子の辛さと肉のうま味のメリハリが神がかっている、濃厚で旨辛なホットチリ味です。

●『ポテトチップス濃厚キング チーズ&バジル味』は、バジルの香りとガーリックや肉のうま味がやみつきになる濃厚なチーズ味です。

●パッケージは、ポテトチップスや素材の画像を大胆にレイアウトし、濃厚さや味わいをわかりやすく表現しました。背景に舞うパウダーで味の濃さを伝えます。

【商品概要】

・商品名：ポテトチップス濃厚キング 旨辛ゴッドチリ味/チーズ&バジル味

・内容量：52g

・価格：オープン（想定価格税込み160円前後）

・発売日/販売エリア：

2025年9月22日（月）/全国の一部コンビニエンスストア

2025年9月29日（月）/全国のコンビニエンスストア以外

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によってはお取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

「ポテトチップス濃厚キング」ウェブサイト：https://www.calbee.co.jp/king/

