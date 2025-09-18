AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD」が東京ビックサイトで行われる展示会「FOOD STYLE JAPAN」に出展

イクシアス株式会社

お店とお客様をつなぐAI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」（https://storepad.jp/）は、このたび、展示会「FOOD STYLE JAPAN」への出展および、同展示会内のセミナーにて、弊社 マーケティング・セールス室 室長の遠藤啓成が登壇することをお知らせいたします。

展示会情報

・日時 ：2025年9月25日(木)・26日(金) 10:00-17:00

・会場 ：東京ビックサイト 東ホール

・ブース番号 ：5J-9

・公式サイト ：https://foodstyle.jp/tokyo/

STOREPADがどのように店舗運営を効率化・最適化できるのか、実際に体験していただける絶好の機会です。

ぜひご来場をお待ちしております。

ご来場登録（無料）はこちら :https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/foodstyle-japan-2025/?_gl=1*1yc5yqk*_gcl_au*NTc5OTIwNjQ2LjE3NTM5MjQzMTg.*_ga*MTU1NDQyMDc2MS4xNzUzOTI0MzE5*_ga_K7NBSDY7XW*czE3NTY3ODg0NDMkbzMkZzEkdDE3NTY3ODg1NTUkajQ2JGwwJGg5MzY3NDQxMjA.

セミナーのお知らせ

「FOOD STYLE JAPAN」内で実施されるセミナーにて、「グルメサイト依存からの脱却！ 飲食店が今やるべきSNS×Googleマップ集客術」 をテーマに、弊社 マーケティング・セールス室 室長 遠藤 啓成 が講演いたします。

マーケティング・セールス室 室長 遠藤 啓成

■登壇者

イクシアス株式会社マーケティング・セールス室 室長

遠藤 啓成

-プロフィール-

株式会社USENにてPOSレジをはじめとするDXサービス全般のマーケティングや事業企画を担当。さらに新規事業として飲食店・ホテルの運営にも従事。

複雑化する店舗のWEB集客課題を解決したいという強い思いからイクシアスに参画。

■セミナー概要

・題目：【飲食店向け】グルメサイト依存からの脱却！ 飲食店が今やるべきSNS×Googleマップ集客術

・日時：9月26日(金) 13:10-14:00

・会場：D会場

■セミナー内容

飲食店探しの多くがWEB上で行われるようになった今、グルメサイトだけに依存しない「自社での集客力」を持つことが重要です。とはいえ、SNSを活用しても思うように成果が出ず、結果的にグルメサイト頼みになってしまうというお悩みを抱える店舗も少なくありません。

本セミナーでは、InstagramをはじめとしたSNSの効果的な活用法や、Googleマップを活用して飲食店が自ら集客力を高めるための実践的なノウハウを解説します。

「自社集客の強化」「安定的な集客基盤の確立」を目指す飲食店経営者・担当者の方にとって、必ず役立つ内容となっています。ぜひご参加ください。

■STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

サービスサイト：https://storepad.jp/restaurant

ご導入事例： https://storepad.jp/case

■会社概要

会社名：イクシアス株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP：https://ixyas.co.jp/