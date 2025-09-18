【株式会社ニッコーがPR動画を公開】アニメーションMVで製造業に特化した自社サービスの魅力を表現！視聴回数4.9万回突破！

株式会社ニッコー

工場派遣求人サイト【シゴトクラシ.com】を運営する株式会社ニッコー （本社：愛知県名古屋市中川区）は、このたび、自社サービスを音楽にのせて訴求した『アニメーションMV（ミュージックビデオ）』を制作し、2025年8月21日よりYouTubeにて公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SBtwQBrmWtw ]アニメーションMVを見る :https://youtu.be/SBtwQBrmWtw株式会社ニッコーの公開した企業PR動画です。

■MVの製作目的

本アニメーションMVは、製造業に特化した人材派遣業を営む『株式会社ニッコー』の認知度向上を目的として、制作いたしました。動画内では、『即入寮可能』・『高収入求人』・『充実したサポート体制』といったニッコーの強みを、アニメーションならではの表現で分かりやすく伝えています。

このように、音楽にのせてサービスを訴求するといった、従来の求人広告とは異なるアプローチで

ニッコーのメリットを表現し、潜在的な求職者様に向けてニッコーならではの魅力を発信しております。

■MVで伝える株式会社ニッコーの3つのサービス

■株式会社ニッコーで就業しているスタッフの声

- 最短今日から無料で入寮できる・ニッコーでは自社で寮を所有しており、最短で応募当日に無料で住むことができます。・入社前まで朝夕の食事やWi-Fiも無料でご利用いただけます。- 月収40万円可能な高収入求人・工場未経験でも時給1700円スタートの高収入な求人を多数掲載しております。・入社祝い金や食事手当などの特典もご用意しております。。- 入社後のサポート充実・工場ごとにニッコー専属の担当者がいるので、困ったことがあればいつでも相談できます。・実際に工場で勤務していた経験のある担当者が多く在籍しているため、親身な対応・的確なアドバイスが可能です。

スタッフ一人一人にインタビューを実施し、スタッフの声として掲載しています。

また、求職者の不安払拭のため、一人一人の求職者に合わせた口コミをLINEで送信しています。

■株式会社ニッコーの紹介

スタッフの声を読む :https://022099.jp/review/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease_20250919現在900件以上の口コミを掲載中。

当社は、愛知県を中心とした東海エリアで、製造業に特化した人材派遣事業を展開しております。

「即日紹介」によるスピーディーな対応や、工場経験が豊富な即戦力人材の在籍により、

企業様のニーズに的確にお応えしています。その実績は、大手自動車メーカー様から

【供給力】・【定着力】の両部門で最優秀賞をいただくなど、高い評価につながっております。

さらに、経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人認定制度」において、

「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」として認定されるなど、

社員の健康づくりにも積極的に取り組んでおります。

会社名：株式会社ニッコー

本社所在地：〒454-0005 愛知県名古屋市中川区西日置町9丁目111

TEL:052-352-8686（代表）

FAX:052-352-8688

代表者：相馬 誠

設 立：1984年4月

売上高：128億円（令和5年）