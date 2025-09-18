「GA-3600サスティブバック」と「GA-100シリーズ」を改廃 タイルカーペットのスタンダードとして幅広い色柄をラインアップ

東リ株式会社（本社：兵庫県伊丹市 代表取締役社長：永嶋元博）は、2025年10月23日より、タイルカーペット「GA-3600サスティブバック」および「GA-100シリーズ」を改廃し、新柄・新色を発売いたします。

「GA-3600サスティブバック」は、バッキングにリサイクル材を使用したサスティブバック※1仕様の原着ナイロンタイルカーペットです。新柄を追加し、全10柄67アイテムの充実したラインアップへと増強しました。さらに、従来から取得しているエコマーク認定・SuMPO EPD※2（旧エコリーフ）に加え、JIS認証の取得と全品自社内製糸化を実現し、商品力を一層高めています。「GA-100シリーズ」は、デザイントレンドを反映した新色を追加。多彩なカラーバリエーションで幅広いニーズにお応えします。

両シリーズは、第一種品質基準である刈取目付350g/㎡以上を満たし、防汚加工を施した安心品質。タイルカーペットのスタンダードとして、オフィス・ホテル・商業施設など、さまざまなシーンでご使用いただけます。

■商品概要

商品名 ：GA-3600 サスティブバック

規格 ：全厚6.8ｍｍ～7.5ｍｍ、寸法500ｍｍ×500ｍｍ

パイル ：BCFナイロン100％（原着ナイロン）

バッキング：塩ビ樹脂+ガラス繊維布（サスティブバック）

アイテム数：10柄67アイテム

価格 ：7,800円/㎡（税抜き価格）

発売予定日：2025年10月23日

シリーズ名：GA-100シリーズ

規格 ：全厚6.5ｍｍ～7.8ｍｍ、寸法500ｍｍ×500ｍｍ

パイル ：BCFナイロン100％

バッキング：塩ビ樹脂+ガラス繊維布

アイテム数：98アイテム

価格 ：7,600～9,200円/㎡（税抜き価格）

発売予定日：2025年10月23日

※1 タイルカーペット廃材を、パイル層（表面繊維層）とバッキング層（塩ビ樹脂層）に分離することなくリサイクルチップに加工し、バッキング層へ再生利用したもの

※2 SuMPO EPDは（一社）サステナブル経営推進機構（SuMPO）が行うEPDプログラム。LCA（ライフサイクルアセスメント）によって得られた製品の定量的環境影響データを検証・公開するもの。



GA36603_GA36605





GA10720T_GA10723T_GA10722T_GA10717T

