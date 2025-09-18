½¸ÇÛ¼ÖÎ¾Ìó4.6ËüÂæ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤òºþ¿·¡¢±¿Å¾¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢°ÂÁ´°Õ¼±¤È±¿Å¾µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë
¾èÌ³¸åÅÀ¸Æ»þ¤Ë±¿Å¾¾õ¶·¤ò±ÇÁü¤È¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥»ー¥ë¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Îµ¤ÉÕ¤¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç
¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤ÇÈ À¿°ì¡¢°Ê²¼¡§¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñÌó4.6ËüÂæ¤Î½¸ÇÛ¼ÖÎ¾¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤ò½ç¼¡¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£±¿Å¾Ãæ¤Î±ÇÁü¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¿ï»þ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÆü¤Î±¿Å¾¾õ¶·¤¬¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¤Ç±¿Å¾ÆüÊó¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾èÌ³¸åÅÀ¸Æ»þ¤Ë±ÇÁü¤È¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»ー¥ë¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¼«¿È¤Î±¿Å¾ÆÃÀ¤ä²þÁ±ÅÀ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢Æü¡¹¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´¶µ°é¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢Í¢Á÷¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
1¡¥±ÇÁü¤Ë¤è¤ë±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤Î¿Ê²½
¡¦µÞ¥¢¥¯¥»¥ë¤äµÞ¥Ö¥ìー¥¤Ê¤É¤ÎÆ°ºî¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢²»À¼¤ÇÃí°Õ´µ¯¤·¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î±ÇÁü¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¡¢±¿Å¾ÆüÊó¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦³°¸þ¤¥«¥á¥é¤¬Â®ÅÙÉ¸¼±¤ä°ì»þÄä»ßÉ¸¼±¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â®ÅÙÄ¶²á¤ä°ì»þÉÔÄä»ß¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£°ì»þÄä»ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö°ì»þÄä»ßÃÏÅÀ¡×¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÆ°ºî¤â±¿Å¾ÆüÊó¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æâ¸þ¤¥«¥á¥é¤¬¥»ー¥ë¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î´é¤ÎÆ°¤¤«¤éÌ²µ¤µ¿¤¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿Å¾Ãæ¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢»ØÄêÆ°ºî¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤Î¼«Æ°¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü»þ¤äÁö¹Ôµ°À×¤«¤é°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤·¤Æ¡¢¿ï»þ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥°ÂÁ´°Õ¼±¡¦±¿Å¾µ»½Ñ¤Î²Ä»ë²½
¡¦°ìÆü¤Î±¿Å¾¾õ¶·¤ò¡Ö°ì»þÄä»ß½å¼é¡×¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¡Ö±¿Å¾½¸ÃæÅÙ¡×¡Ö¾Ç¤ê±¿Å¾¡×¡Ö¥¨¥³±¿Å¾¡×¤Î5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç±¿Å¾ÆüÊó¤Ë¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¤ÇÉ½¼¨¤·¡¢°ÂÁ´°Õ¼±¤È±¿Å¾µ»½Ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿Å¾¾õ¶·¤Ï¡¢²áµî1¥«·î¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢²þÁ±¾õ¶·¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥±¿Å¾ÆüÊó¤ÎÅÅ»Ò²½
¡¦»æ¤Ç¤Î±ÜÍ÷¡¦ÊÝ´É¤«¤é¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î±ÜÍ÷¡¦ÅÅ»ÒÊÝ´É¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãº¸¡§±¿Å¾¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¡¢±¦¡§»ØÄêÆ°ºî¤òµÏ¿¤·¤¿±¿Å¾±ÇÁü¡ä
¢£ ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
¡ã¥»ー¥ë¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡ä
¡¦¾èÌ³¸åÅÀ¸Æ»þ¤Ë¡¢±¿Å¾ÆüÊó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿±¿Å¾±ÇÁü¤È¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¤«¤é¡¢ÅöÆü¤Î±¿Å¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î±¿Å¾ÆÃÀ¤ä²þÁ±ÅÀ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µÞ¥¢¥¯¥»¥ë¤Ê¤É»ØÄêÆ°ºî¤Î²ó¿ô¤Ë¤è¤ëÄêÎÌÅª¤Ê»ØÆ³¤Ë²Ã¤¨¡¢±¿Å¾±ÇÁü¤ÇÅöÆü¤ÎÆ»Ï©¾õ¶·¤ä¥»ー¥ë¥¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎµóÆ°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã´ÉÍý¼Ô¡ä
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤ÎSD¥«ー¥É¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ê¤É¤ò°ÂÁ´¶µ°é¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±¿Å¾±ÇÁü¤¬¿ï»þ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê°ÂÁ´¶µ°é¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿Å¾ÆüÊó¤ÎÅÅ»Ò²½¤Ë¤è¤êÊÝ´É¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢Ë¡Îá¤ò½å¼é¤·¤¿Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ÂÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥ä¥Þ¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡Ö¿ÍÌ¿¤ÎÂº½Å¤È°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¶ÈÌ³¾å¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë¤È¤¤â¿ÍÌ¿¤ÎÂº½Å¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡×¤ÎÍýÇ°¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´»ØÆ³Ä¹¤Ë¤è¤ëÅº¾è»ØÆ³¡¢Ç¯2²ó¤Î¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¥¼¥í±¿Æ°¡×¤Î¼Â»Ü¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î½å¼é»ö¹à¤òµ¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÂÁ´´ÉÍý¡¦¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í¢Á÷¤Î°ÂÁ´¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2018Ç¯¤«¤é¤Ï°ÂÁ´ÁõÃÖÅëºÜ¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥ÀーÉÕ¤¼ÖºÜ´ï¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´¶µ°é¤Î¶¯²½¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÅÀ¸Æ¡×¤ÇÆü¾ïÅÀ¸¡¡¦ÅÀ¸Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¡ã¥ä¥Þ¥È¥°¥ëー¥×¤Î±¿Í¢°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
URL¡§https://www.yamato-hd.co.jp/csr/society/safety/transportation.html
¡ã¥¹¥Þー¥ÈÅÀ¸Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÆü¾ïÅÀ¸¡¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÅÀ¸Æ¤ò¼Â»Ü¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²èÁü¤òÅÀ¸ÆµÏ¿¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅÀ¸¡¡¦ÅÀ¸Æ¤Î³ÎÇ§Ï³¤ìËÉ»ß¤äÄ¢É¼¤ÎºîÀ®»þ´Ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢»æÄ¢É¼¤Îºï¸º¤òÄÌ¤¸¤¿´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£