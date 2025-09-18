大阪・関西万博において「2027年国際園芸博覧会展、未来につなぐ花き文化展示」を行います！

農林水産省、国土交通省、GREEN×EXPO協会は、令和7年9月23日（火曜日）から27日（土曜日）までの期間、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）「ギャラリーEAST」において、「2027年国際園芸博覧会展、未来につなぐ花き文化展示」を行います。

1. 開催概要

農林水産省、国土交通省、GREEN×EXPO協会は、大阪・関西万博「ギャラリーEAST」において、「2027年国際園芸博覧会展、未来につなぐ花き文化展示」を行います。

2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の開催に向けたPR展示や、日本が誇る花き園芸文化であるいけばな・盆栽の展示を行います。

会場：大阪・関西万博ギャラリーEAST（東ゲートゾーン E13）

開催日時：令和7年9月23日（火曜日）から9月27日（土曜日）までの10時00分から19時00分まで

（23日は11時00分開場・27日は18時00分閉場）

料金等：参加無料、事前予約不要

主催：農林水産省、国土交通省、GREEN×EXPO協会

GREEN×EXPO 2027 公式マスコットキャラクタートゥンクトゥンク

会場イメージ

2. 出展内容

1．2027年国際園芸博覧会展

2027年3月から9月まで神奈川県横浜市で開催されるGREEN×EXPO 2027は、気候変動や生物多様性の損失などの地球規模の諸課題に対し、「GREEN」の価値を見つめ直した先にある「幸せな風景」を描くことを目的に開催される最上位（A1）クラスの国際園芸博覧会です。このたび、一足早くGREEN×EXPO 2027の魅力を感じていただける展示やPRを行います。

○建築家の隈研吾氏がデザインしたモニュメント等の展示

○「大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャク」と「GREEN×EXPO 2027 公式マスコットキャラクタートゥンクトゥンク」のコラボグッズを含む、GREEN×EXPO 2027公式ライセンス商品を販売（9月23日のみ）

©Expo 2027 2027年国際園芸博覧会公式ライセンス商品 ・©Expo 2025 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品

（左）ボールチェーンマスコット・（右）コラボ商品ステッカー

○コラボグッズの発売を記念した「ミャクミャクとトゥンクトゥンク」のスタンプを9月23日から27日までの期間限定で設置

スタンプイメージ

詳細は、GREEN×EXPO協会ホームページに掲載予定です。

公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会【横浜・上瀬谷開催】

2．未来につなぐ花き文化展示

日本盆栽協同組合及び（公財）日本いけばな芸術協会の協力のもと、日本が誇る花き園芸文化である「盆栽」と「いけばな」を各5点展示します。

国内外から高く評価されている日本ならではの園芸文化の魅力の一端を感じていただけます。

日本盆栽協同組合からは幹の力強さを感じさせる黒松や、季節の移ろいを感じられる山柿の盆栽等を展示します。（公財）日本いけばな芸術協会からは池坊・小原流・草月流・未生流（庵家）・未生流笹岡の5つの流派の作品を展示します。

会場イメージ（盆栽・いけばな）

（参考）大阪・関西万博会場内 ギャラリーEASTの場所

3. 添付資料

報道発表資料(PDF : 1,099KB)