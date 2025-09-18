ゴマブックスで配信中の『将太の寿司 （完全版）』が総ダウンロード数56万件を突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在配信中の『将太の寿司 （完全版）』が、2025年9月18日12時時点で 総ダウンロード数56万件を突破したことを発表いたします。
また、今回のタイトルを含む、寺沢大介先生による『将太の寿司』関連コミックについて、期間限定の割引キャンペーンを実施しております。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『将太の寿司 （完全版）』
期間：9月18日（木）～9月30日（火）
価格：1～3巻無料、4～27巻33円（税込）
商品URL：http://www.amazon.co.jp/dp/B0CMLY9D5F
タイトル：『将太の寿司 ～ 全国大会編 ～ （完全版）』
期間：9月18日（木）～9月30日（火）
価格：1～2巻無料、3～17巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRTRXW7W
タイトル：『将太の寿司２ World Stage 【完全版】』
期間：9月18日（木）～9月30日（火）
価格：1～4巻33円（税込）
商品URL：http://www.amazon.co.jp/dp/B0FPXW4WLQ
【作品紹介】
タイトル：『将太の寿司 （完全版）』
著者：寺沢大介
商品URL：http://www.amazon.co.jp/dp/B0CMLY9D5F
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329904&id=bodyimage1】
〈内容〉
関口将太。東京の銘店『鳳寿司』で修業を始めたばかりの、十九歳。ツケ場に立つことはゆるされない身だが、かれにはどうしてもじぶんの握った寿司を食べてもらいたいひとがいる！ 親方は、いや『鳳寿司』は、未熟な将太に大仕事を託すのだろうか!? 寺沢大介の青春グルメグラフィティ、刊行スタート！
タイトル：『将太の寿司 ～ 全国大会編 ～ （完全版）』
著者：寺沢大介
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRTRXW7W
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329904&id=bodyimage2】
〈内容〉
関口将太！ 新進気鋭の寿司職人であるきみに、飛躍の舞台が到来した！ 『新人寿司職人コンクール全国大会』!! 庖丁人を司る神・磐鹿六雁命の膝元で、最高の寿司を競う戦いが始まる！ かつて迫真の争いを演じた者たちとの再会、そして新たな好敵手の登場！ 始まるまえから、すでにヒートアップ！ 寺沢大介の青春グルメグラフィティ全国大会編、第１弾！ 刊行スタート!!
タイトル：『将太の寿司２ World Stage 【完全版】』
著者：寺沢大介
商品URL：http://www.amazon.co.jp/dp/B0FPXW4WLQ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329904&id=bodyimage3】
〈内容〉
ふたりの『将太』が、新時代を築く！ 父譲りの実直な、関口将太朗。怖いもの知らず、破天荒な佐治将太。電撃急先鋒、さきに行動を起こしたのは、佐治将太だ！ 躍り出た戦いの舞台は、いきなり海の彼方！ かの地の寿司は新機軸が席巻している。身につけた伝統の技は、通用するのか!? 寺沢大介の青春グルメグラフィティ世界編、第１弾！ 刊行スタート!!
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
また、今回のタイトルを含む、寺沢大介先生による『将太の寿司』関連コミックについて、期間限定の割引キャンペーンを実施しております。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『将太の寿司 （完全版）』
期間：9月18日（木）～9月30日（火）
価格：1～3巻無料、4～27巻33円（税込）
商品URL：http://www.amazon.co.jp/dp/B0CMLY9D5F
タイトル：『将太の寿司 ～ 全国大会編 ～ （完全版）』
期間：9月18日（木）～9月30日（火）
価格：1～2巻無料、3～17巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRTRXW7W
タイトル：『将太の寿司２ World Stage 【完全版】』
期間：9月18日（木）～9月30日（火）
価格：1～4巻33円（税込）
商品URL：http://www.amazon.co.jp/dp/B0FPXW4WLQ
【作品紹介】
タイトル：『将太の寿司 （完全版）』
著者：寺沢大介
商品URL：http://www.amazon.co.jp/dp/B0CMLY9D5F
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329904&id=bodyimage1】
〈内容〉
関口将太。東京の銘店『鳳寿司』で修業を始めたばかりの、十九歳。ツケ場に立つことはゆるされない身だが、かれにはどうしてもじぶんの握った寿司を食べてもらいたいひとがいる！ 親方は、いや『鳳寿司』は、未熟な将太に大仕事を託すのだろうか!? 寺沢大介の青春グルメグラフィティ、刊行スタート！
タイトル：『将太の寿司 ～ 全国大会編 ～ （完全版）』
著者：寺沢大介
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRTRXW7W
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329904&id=bodyimage2】
〈内容〉
関口将太！ 新進気鋭の寿司職人であるきみに、飛躍の舞台が到来した！ 『新人寿司職人コンクール全国大会』!! 庖丁人を司る神・磐鹿六雁命の膝元で、最高の寿司を競う戦いが始まる！ かつて迫真の争いを演じた者たちとの再会、そして新たな好敵手の登場！ 始まるまえから、すでにヒートアップ！ 寺沢大介の青春グルメグラフィティ全国大会編、第１弾！ 刊行スタート!!
タイトル：『将太の寿司２ World Stage 【完全版】』
著者：寺沢大介
商品URL：http://www.amazon.co.jp/dp/B0FPXW4WLQ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329904&id=bodyimage3】
〈内容〉
ふたりの『将太』が、新時代を築く！ 父譲りの実直な、関口将太朗。怖いもの知らず、破天荒な佐治将太。電撃急先鋒、さきに行動を起こしたのは、佐治将太だ！ 躍り出た戦いの舞台は、いきなり海の彼方！ かの地の寿司は新機軸が席巻している。身につけた伝統の技は、通用するのか!? 寺沢大介の青春グルメグラフィティ世界編、第１弾！ 刊行スタート!!
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
プレスリリース詳細へ