民間宇宙旅行時代到来！8月20日にASTRAX代表TAICHI（山崎大地）がチャレンジワールドの会員向け宇宙教育プログラムの指導者としてNASAケネディ宇宙センターで解説指導（NASA見学2日目）！
世界中の人々の夢を宇宙で実現させる民間宇宙サービスプラットフォームを提供する宇宙ベンチャー企業株式会社ASTRAX（アストラックス、以下 ASTRAX、本社：神奈川県鎌倉市、代表：代表取締役・民間宇宙飛行士 TAICHI（山崎大地））の代表TAICHIが、株式会社チャレンジワールド（本社：東京都国立市、代表：代表取締役 齋藤正明）の会員向けプログラムとして開催された「2025夏休みアメリカスペースキャンプ」に宇宙教育のスペシャリストとして同行し、前日の1回目に引き続き2025年8月20日に、米国ケープカナベラルにあるNASAケネディ宇宙センター（KSC）において様々な有人宇宙船について2回目（1日目の続き）の解説・指導を行いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329890&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329890&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329890&id=bodyimage3】
本キャンプ（ツアー）は、5泊7日で行われ、チャレンジワールド会員の小学6年生～大学生の子どもたちが10名参加しました。
一行は2025年8月20日に、米国フロリダ州ケープカナベラルにある米国航空宇宙局（NASA）ケネディ宇宙センターを訪問しました。
【NASA見学ツアー2日目】
８時にホテルを出発し、NASAケネデイ宇宙センターへ向かうバスの中で、ASTRAX代表TAICHが、前日NASAで見学した宇宙船に関する振り返りのレクチャーを行いました。
９時にケネディ宇宙センターに到着し、最初にロケットガーデンを解説しながら見学しました。
アランシェパード飛行士がアメリカ初の有人宇宙飛行に成功した1人乗りのマーキュリー宇宙船や、アメリカ初の船外活動も行われた2人乗りのジェミニ宇宙船、そして世界初の月面着陸を果たした3人乗りのアポロ宇宙船、アポロ計画初の有人宇宙飛行を行なったサターン1Bなどアメリカの宇宙船やロケット開発の歴史を解説しました。
続いて、スペースシャトルのパビリオンで、スペースシャトル開発に関する映像を見た後に、地球と宇宙を３３往復したスペースシャトル アトランティス号の実機と対面し、スペースシャトルの仕組みについてのレクチャーをしました。
その後、はNASAの特別プログラム「Astronaut Encounter」で、宇宙飛行を４回行った元宇宙飛行士Braian Duffy氏のお話を聞き、Duffyさんと記念撮影をしました。
また、ゲートウエイパビリオンで、最新の宇宙開発についてプログラム、スペースXやブルーオリジン、ボーイングやロッキードマーチン社の最新の宇宙船について解説しました。
カフェで昼食をとった後、再びゲートウエイパビリオンへ向かい、ブルーオリジンの宇宙船シミュレーターに搭乗し、VRを活用した宇宙飛行体験にチャレンジしました。
最後に、1日目同様に世界最大の宇宙お土産やさんでお土産を購入してNASAツアー2日目が終了しました。
子どもたちからは、「まだまだNASAに滞在していたい！！」「すごく貴重な体験ができた」「本物のスペースシャトルがあんなに近くに見られるなんてびっくり」「半分しか見られていなということなので、ぜひまた来たいと思います」「ブルーオリジンの宇宙飛行のVR体験がすごくリアルだった」など、多くの感想が寄せられました。
