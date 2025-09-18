医療用ポリ塩化ビニルフィルムの世界市場2025年、グローバル市場規模（可塑型、硬質型）・分析レポートを発表
2025年9月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「医療用ポリ塩化ビニルフィルムの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、医療用ポリ塩化ビニルフィルムのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
本調査によれば、医療用ポリ塩化ビニルフィルム市場は2023年に数億ドル規模で評価され、2030年までにさらに拡大すると予測されています。予測期間中は安定した成長率を維持する見込みです。世界全体の医療機器市場は2023年時点で約6,030億ドル規模に達しており、今後6年間で年平均5％の成長が見込まれています。世界の医療費はGDPの約10％を占め、高齢化の進展、慢性疾患や感染症の増加、新興国市場の拡大により継続的に増加しています。医療用ポリ塩化ビニルフィルム市場は、医療機器産業の一部として大きな役割を果たしています。
主要メーカーの概要
主要な企業には Tekra、Presco、Tekni-Plex、Teknor Apex、Plastatech、Achilles USA、NanYa Plastics、Adams Plastics、Caprihans India Limited、Riflex Film、Hopefinder、Kang Mimng Na、Renolit、Shanghai New Shanghua Polymer、WEGO などがあります。これらの企業は、柔軟性・剛性を持つ医療用ポリ塩化ビニルフィルムの製造を行い、製品ポートフォリオの拡充や研究開発投資を通じて市場での存在感を高めています。
競争環境
本章では、企業ごとの販売数量、収益、シェアを比較し、競争状況が示されています。競合は製品品質、コスト競争力、供給能力で差別化されており、特にアジア企業の台頭が競争構造を変化させています。特許戦略や持続可能素材の開発も競争力の一因となっています。
地域別市場動向
北米と欧州では、政府の医療関連施策や消費者意識の高まりにより安定的な成長が続いています。アジア太平洋地域では特に中国が市場をリードし、国内需要の強さ、政策支援、製造基盤の充実により急速な拡大を遂げています。南米および中東・アフリカ地域も新興市場として注目され、医療インフラの整備に伴い需要が高まる見込みです。
タイプ別・用途別市場
タイプ別には「柔軟PVCフィルム」と「硬質PVCフィルム」があり、用途別には「尿バッグ」「血液バッグ」「輸液バッグ」「ブリスターパッケージ」「防護マスク」「その他」が含まれます。柔軟フィルムはバッグ用途で広く使用され、剛性フィルムは包装や防護製品に活用されます。需要は患者安全性、耐久性、加工性の向上に支えられています。
国別市場データと将来予測
2017年から2023年までの国別販売量・消費額の推移を基に分析が行われ、2025年から2030年までの予測が提示されています。主要市場である米国、欧州、中国、日本に加え、新興国における需要拡大が市場成長の重要な原動力とされています。特にアジア市場の成長は今後も継続し、世界全体の供給網に大きな影響を与える見込みです。
市場ダイナミクス
市場の成長を推進する要因には、医療分野での高度化ニーズ、感染症対策の強化、患者安全性向上への要求があります。一方で、原材料コストの変動や環境規制が市場の制約要因となっています。Porterのファイブフォース分析では、新規参入障壁、代替素材の脅威、既存競合の強度、供給者と顧客の交渉力が体系的に評価されています。
