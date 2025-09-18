N-オクチルメルカプタン調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
製品定義と用途の広がり
N-オクチルメルカプタン（N-Octyl Mercaptan）は、炭素数8の直鎖アルキル鎖を持つチオール化合物であり、特有の硫黄臭を有する無色から淡黄色の液体である。高い反応性を持つチオール基を活かし、主に有機合成の中間体や特殊化学品の原料として利用される。代表的な用途としては、ポリマー安定剤や加硫促進剤の製造、農薬・医薬中間体の合成、界面活性剤や潤滑添加剤の原料などが挙げられる。特に高分子産業においては、分子量制御や加工特性の改善に寄与する重要な機能性化学品である。近年では、より低揮発性・高純度品へのニーズ拡大に伴い、電子材料や高機能樹脂分野への採用も増加しており、従来の工業用途に加えて先端材料分野でも注目度が高まっている。
市場規模と成長予測
LP Informationの調査チームの最新レポート「グローバルN-オクチルメルカプタン市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/54483/n-octyl-mercaptan）によれば、2025年から2031年にかけてN-オクチルメルカプタンのグローバル市場は年平均成長率（CAGR）2.9%で拡大し、2031年には市場規模が1.2億米ドルに達すると予測される。この成長の背景には、安定した工業需要とともに、新興国における化学品生産能力の増強がある。また、特定用途における代替化学品が限られていることから、価格安定性と長期的な需要確保が見込まれる。市場は依然として寡占構造であり、供給能力・品質規格・物流体制を整えた企業が優位を維持している。この安定的な成長率は、爆発的拡大ではないものの、化学原料分野としては堅調な投資対象であることを示している。
図. N-オクチルメルカプタン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329861&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329861&id=bodyimage2】
図. 世界のN-オクチルメルカプタン市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業と競争構造
世界市場の主要プレイヤーとしては、Chevron Phillips Chemical、Arkema、Isu Chemicalが挙げられる。2024年時点で、これらトップ3企業は売上ベースで約99.0%という圧倒的な市場シェアを占めており、実質的にグローバル市場を支配している。この集中度の高さは、製造プロセスの高度な安全管理、原料調達の安定性、国際的な販売ネットワーク、品質保証体制といった参入障壁の高さを物語る。特に北米・欧州の大手は、長年の顧客基盤と規制適合の実績を武器に、価格競争だけでなく技術優位性によって市場支配力を強化している。一方、アジア勢はコスト競争力と地域内需要の取り込みを背景に台頭しており、今後は供給地の多極化が進む可能性がある。
業界動向と発展の方向性
今後のN-オクチルメルカプタン市場における注目ポイントは、第一に高純度品および低臭化技術の進展である。電子材料・精密化学分野では微量不純物の管理が必須であり、製造プロセスの改善や精製技術の高度化が市場競争力を左右する。第二に、環境・安全規制の強化が予想される中、製造工程の低環境負荷化や副生成物の削減が重要課題となる。さらに、既存のゴム・プラスチック用途に加え、機能性コーティングや特殊潤滑剤、先端複合材料への展開が視野に入っており、用途多角化による需要の底上げが期待される。市場の成熟度は高いが、技術革新と用途拡張によって、新たな成長曲線を描く可能性を秘めた産業である。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Above 98.5%
Below 98.5%
用途別セグメント：
Rubber Additives & Antioxidants
Polymers
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
