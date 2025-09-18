独自意匠と優れた機能性を有するプールサイド用床材

「NS遮熱ガーデント」を新発売

東リ株式会社（本社：兵庫県伊丹市 代表取締役社長：永嶋元博）は、2025年10月23日より、プールサイド用床材「NS遮熱ガーデント」を新発売いたします。

「NS遮熱ガーデント」は、従来品を大幅に刷新したプールサイド用床材です。大小さまざまな色彩のチップと特徴的なエンボスを組み合わせることで、従来品とは一線を画す、独自性の高いデザインを実現しました。さらに、遮熱性・防滑性・抗菌・防カビ性などプールサイドに求められる機能を備えるとともに、環境にも配慮したエコマーク認定商品です。製品の厚みは、公共施設でのニーズが多い2.9mmにリニューアルしました。

また、NS遮熱ガーデントと貼り合わせできる階段用床材（段鼻部材）「NS遮熱ガーデントステップ」も新発売。床と階段を組み合わせたトータル提案が可能になりました。

■商品概要

商品名 ： NS遮熱ガーデント

規格 ： 全厚2.9ｍｍ（凸部）、 幅1820ｍｍ×長さ9ｍ

アイテム数 ： 12アイテム

価格 ： 5,800円/㎡（税抜き価格）

発売予定日： 2025年10月23日

商品名 ： NS遮熱ガーデントステップ

規格 ： 全厚5ｍｍ（段鼻凸部）、 幅1800ｍｍ×奥行き170ｍｍ

アイテム数 ： 2アイテム

価格 ： 10,500円/枚（税抜き価格）

発売予定日： 2025年10月23日

■特長

①意匠性 ： 大小のチップによる独自意匠「ファイン・インレイド」、新エンボスに刷新

②仕様 ： 製品の厚みを2.9㎜に変更、エコマーク認定取得

③機能性 ： 耐候性の進化、抗菌・防カビ性を付与



NS578_NS581_NST101





NS573_NS582

