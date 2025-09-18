こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【金城学院大学】北陸学院高等学校と高大連携協定を締結
2025年9月8日（月）石川県金沢市に所在する北陸学院高等学校と高大連携協定を締結しました。
この協定は、相互の人的・知的資源の交流・活用を通じて教育の充実・発展に資することを目的とし締結しました。高大連携協定の締結は今回で5校目となり、北陸圏の高等学校とは初めての協定締結となります。
同日、北陸学院高等学校にて実施された協定調印式では、北陸学院高等学校校長の阿部俊 様と、協定書の署名と受け渡しが行われ、終始和やかな雰囲気で意見交換されました。
北陸学院高等学校は本学と同様にキリスト教を土台とした学校であり、これまでも多くの卒業生が本学へ進学した実績があります。
本協定の締結により相互協力を通したさらなる教育の充実が期待されます。
※連携協定について（https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/research/#block-3）
▼本件に関する問い合わせ先
大学運営推進課
TEL：052-798-0180
メール：d-suisin@kinjo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/