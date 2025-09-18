こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【龍谷大学】生物多様性が生態系の″多機能性″を一貫して支える～9年にわたる水域微生物群集の長期観測データから解明～
龍谷大学生物多様性科学研究センター 鄭琬萱博士・三木健教授ら国際共同研究グループは、台湾のダム湖の長期観測により、降水量や水温などの環境条件が変動しても、水域微生物群集の多様性は一貫して生態系機能を促進することを実証
【本件のポイント】
・環境は異常気象や季節変化、さらには気候変動などで刻々と変化する中、国際共同研究グループは、生態系の働きを支える要因を理解するため、台湾の淡水生態系の微生物群集を対象に9年間におよぶ長期観測を実施。
・長期観測データの解析により、降水量・水温・リンなどの環境要因は、短期・季節・長期といった特定の時間スケールでのみ影響する一方、生物多様性はすべての時間スケールで生態系の働きを支え続けていることが判明。
・本研究は、生態系の長期モニタリングの重要性を示すとともに、生物多様性保全活動の実践において強い説得力を持つ信頼性の高いエビデンスを提供。
【本件の内容】
私たちは、多様な生命とともに暮らしています。その生命は環境によって支えられていますが、実は環境自体も生命の営みが生み出す生態系機能によって維持されています。生態系機能とは、有機物や有害物質の分解、生物の生産など、生態系を健全に保つために欠かせない働きです。しかし近年、人間の活動による生物多様性の損失が、これらの機能を弱めてしまう危険性が指摘されています。20世紀末以降の大小さまざまな実験でも、種が失われることで生物の生産や有機物分解が低下することが示されてきました。しかし、自然は実験室よりもはるかに複雑です。現実の環境では、降雨や気温、栄養条件の変化が直接生態系の機能に影響を与えるだけでなく、時に特定の生物を失わせてしまい、その結果、生物多様性が支える生態系機能の仕組みそのものが変化してしまう可能性があります。
こうした中で重要な問いは、「環境が複雑に変動する中、生物多様性がどのようにして生態系多機能性（EMF）を支えているのか」を理解することです。自然界では、短期的には台風のような異常気象、季節的には気温や降水量の変化、さらに長期的には気候変動や水域の栄養状態の変化といった、異なる時間スケールの環境変動が存在します。これらの時間スケールごとに生物多様性の役割を調べることで、生態系が突発的・周期的・長期的なストレスにどう対応しているのかを知ることができます。
しかし、これまでの研究の多くは、短期間・限られた場所での比較にとどまっており、長期的な記録に基づいた分析は不足していました。十分な長期データなしには、環境条件の変化に応じて生物多様性と生態系機能の関係がどう変わるのかを正しく捉えることは困難です。このギャップを埋めることは、生態系の将来を予測し、守るための戦略を立てるうえで欠かせません。
そこで、私たちはこの課題に取り組むため、台湾・翡翠ダムの水域微生物群集を対象に、2014年から2023年までに隔週で観測された長期データを解析しました（図1）。データには、原核生物の多様性、31種類の有機物分解速度に基づいて算出したEMF、さらに気候要因や栄養塩濃度などの多様な要素が含まれています。解析では構造方程式モデリング（SEM）を用い、これらの複雑な関係を因果経路として明らかにしました。
本研究では、原核生物の多様性はすべての時間スケールで一貫してEMFを高めることが示されました。一方で、降水量や気温、リン（リン酸塩）といった環境要因は、特定の時間スケールに限って作用していました。重要なのは、原核生物の多様性がこれら環境要因の影響を仲介し、変動の中でもEMFを安定的に支えていたことです。たとえば、長期的な水質改善によって湖のリン濃度が低下すると、栄養の過剰供給が抑えられます。その結果、原核生物の多様性が高まり、水質改善の効果がさらに強まって、生態系多機能性（EMF）が一層促進されていました。