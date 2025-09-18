こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【麻布大学】受精卵（胚）の着床を誘導する効果的な化合物を発見～ヒトの不妊症や産業動物の低受胎への治療に貢献～
麻布大学獣医学部の滝川 颯太 学部学生、寺川 純平 講師、伊藤 潤哉 教授、名古屋大学大学院生命農学研究科の徐 均蘭（じょ・きんらん）博士後期課程学生、飯田 敦夫 助教、本道 栄一 教授、および医学系研究科の村岡 彩子 講師、阮 加里（げん・かり） 博士課程学生、愛知医科大学の大須賀 智子 教授の共同研究グループは、インターフェロン様活性を持つ化合物（薬剤）「RO8191」が、マウスにおいて受精卵 (胚)の着床を誘導できることを発見しました。
近年、ヒトにおける不妊症や、ウシなど産業動物の受胎率低下が大きな課題となっています。しかし、効果的な治療法は未だ確立されていません。胚の着床は、ホルモンの影響を受けて子宮から分泌されるサイトカイン注1）によって始まりますが、これまで化合物（薬剤）で着床を誘導できる例は知られていませんでした。今回、本研究グループはRO8191が転写調節因子「STAT3」を活性化することを通じて、マウスで胚着床を誘導できることを初めて示しました。さらに、着床不全によって妊娠できない複数のマウスモデルにおいて、RO8191は着床反応を促し、着床不全を改善して妊娠を維持、分娩直前まで至ることを確認しました。
本成果は、ヒトの不妊症の新たな治療法や、産業動物の繁殖効率を高める技術の開発に貢献します。
本研究成果は、２０２５年9月9日付 Springer Nature社が出版する 『Scientific Reports』誌に掲載されました。
＜本研究のポイント＞
・新しい化合物RO8191が、転写調節因子STAT3のリン酸化を介して、マウスの胚着床を誘導できることを発見した。
・着床不全により不妊を示す複数のマウスモデルで、RO8191が着床を促し、一部では分娩直前まで妊娠を継続した。
・ヒトの不妊症の新たな治療法や、産業動物の繁殖効率を高める技術の開発に貢献。
＜研究背景と内容＞
ヒトの不妊症やウシなど産業動物の受胎率の低下は、近年大きな社会問題となっています。体外受精や顕微授精などの技術で作製した受精卵 (胚)のうち、およそ40～80%が妊娠に至らないことが報告されています。不受胎の原因には、胚の質や子宮内膜の状態など複数の要因が関わっており、受胎率を向上させるための具体的な方法が求められています。
胚着床とは、子宮に到達した胚が子宮内膜の上皮細胞に接触し、接着して定着し、胎盤形成へと至る過程です。ヒトやマウスでは、接着後に胚が子宮内膜に浸潤する過程が続きます。この過程は、卵巣から分泌されるプロゲステロン（黄体ホルモン）とエストラジオール（女性ホルモン）によって誘導されます。これらのホルモンは子宮内膜におけるサイトカインの分泌を促し、炎症反応を引き起こすことで胚着床を成立させます。マウスでは特に、インターロイキン6（IL6）ファミリーに属するサイトカインである白血病阻止因子（LIF）が重要で、子宮腺から分泌されたLIFが、子宮内膜上皮細胞に存在する受容体（LIFRとGP130）に結合し、転写調節因子STAT3を活性化することで着床反応が進みます。
しかし、これまでLIFに代わって胚着床を誘導できる化合物（薬剤）は知られていませんでした。また、STAT3のリン酸化を人工的に引き起こした場合に、着床から妊娠維持まで可能となるかどうかも不明でした。
本研究グループは、インターフェロン様活性を持つ化合物「RO8191」がSTAT3を活性化できることに着目し、マウスでLIFの代わりに胚着床を誘導できるかを検証しました（図1）。
まず、着床遅延注2）モデルで調べたところ、RO8191は子宮上皮細胞と間質細胞においてSTAT3を活性化し、高い割合で胚着床を誘導できることが分かりました（図2）。さらに、子宮上皮細胞でLIFR、GP130、STAT3をそれぞれ欠損させた3種類の遺伝子改変マウスにRO8191を投与しました。これらのマウスでは通常、LIFが存在してもシグナル伝達が行えないため、胚着床不全によって不妊になります。その結果、RO8191はLIFR欠損マウスにおいて子宮上皮細胞と間質細胞のSTAT3を活性化し、胚着床を成立させ、妊娠の維持が可能であることが明らかになりました（図3）。