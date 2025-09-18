「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ」を、9月29日（月）に新発売

昨今のヨーグルト市場は、まるでスイーツのような、なめらかな口当たりが特徴の商品が伸長しています（※2）。そこで当社は、まろやかな口当たりが濃厚で、より乳のコクが楽しめる炭酸飲料「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ」を新発売します。



「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ」は、チチヤス独自の乳酸菌「ST-9618」を含有し、いつでも乳酸菌をおいしく手軽に摂取いただける濃厚な炭酸飲料です。パッケージには愛らしいチー坊が目をひくデザインをあしらいました。



当社は、「チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ」の販売を通じて、お客様の健康で豊かな生活を応援するとともに、食後や休憩時の楽しいひと時をお届けしてまいります。



（※1）本製品の「濃い」は、とろみによる濃厚さを指します。

（※2）伊藤園調べ





≪製品概要≫

製品名：チチヤス ヨーグルト屋さんの濃い乳酸菌ソーダ

品名：炭酸飲料

容量・容器：470mlペットボトル

希望小売価格税込（税別）：205円（190円）

発売日：9月29日（月）

販売地域：全国

