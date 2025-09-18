こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
機能性表示食品「充実野菜 理想のトマト」のラインアップを拡充して、9月29日（月）に販売開始
「睡眠の質（眠りの深さ）の向上」などの機能を持つトマト由来の「GABA」を含んだ、フルーツトマトのような甘い味わいの理想的なトマト100%飲料
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、野菜の栄養素が手軽においしく補える「充実野菜」ブランドから、GABAの働きで「睡眠の質（眠りの深さ）の向上」と、「一時的な精神的ストレスを軽減する」２つの機能を持つ機能性表示食品「充実野菜 理想のトマト」のラインアップを拡充（※1）して、9月29日（月）に販売開始します。
近年、野菜飲料市場において、トマト飲料が好調に推移しています。様々な要因から、睡眠不足やストレスに悩む方が増えている中、SNSを中心にトマトの健康性が話題になり、特に若年層などの飲用層が拡大しています。実際に、当社が販売する機能性表示食品「充実野菜 理想のトマト」を含むトマト飲料の販売数量は、2024年度に対前年伸長率約2割増加（※2）を記録するなど好調に推移しています。
そこで当社は、よりよい睡眠を求める方や、ストレスを抱える方のニーズにお応えすべく、機能性表示食品「充実野菜 理想のトマト」のラインアップを拡充して、740gペットボトル、190ｇ缶製品を新たに機能性表示食品として販売開始します。本製品に含まれるトマト由来のGABAには、睡眠の質（眠りの深さ）を向上させ、一時的な精神的ストレスを軽減する機能があることが報告されています。今回、機能性表示食品としての本製品のラインアップを拡充して、トマトの「おいしさ」と「鮮度感」がどちらも伝わるパッケージデザインを新たに採用しました。「甘み」「酸味」「うまみ」のバランスを整え、まるでフルーツトマトのような甘い味わいを実現したトマト100%飲料です。
本製品を通じて、野菜が苦手な方や不足しがちな方にも、手軽においしく飲んでいただくことで、皆さまの健康をサポートし、豊かな生活に貢献してまいります。
≪製品概要≫
製品名：機能性表示食品「充実野菜 理想のトマト」
品名：濃縮トマト飲料
容量・容器：200ml紙パック／1000ml屋根型キャップ付紙パック／740gペットボトル／190g缶
希望小売価格税込（税別）：オープン価格
発売日：9月29日（月）
販売地域：全国
（※1）「充実野菜 理想のトマト」740gペットボトルと190ｇ缶のラインアップを拡充
（※2）2024年5月～2025年4月/販売数量ベース
https://digitalpr.jp/table_img/2571/118237/118237_web_1.png
