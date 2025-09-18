プ レスリリース

報道関係者各位

鉄鋼ビルディングが 「DBJ Green Building認証」最高評価5つ星を取得 ～ウェルビーイングとレジリエンス分野で特に高評価～



株式会社鉄鋼ビルディング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増岡 真一 ※「鉄」は金へんに矢）が運営する「鉄鋼ビルディング」は、2025年9月18日付で株式会社日本政策投資銀行（以下、「DBJ」）による「DBJ Green Building認証（オフィスビル版）」において、最高評価である5つ星を取得いたしました。

本認証は、環境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる「環境・社会への配慮がなされた不動産」を総合的に評価・認証する制度です。今回取得した5つ星は、国内トップクラスの卓越した「環境・社会への配慮」がなされた建物として、認証取得可能な物件の上位約10％に位置付けられます。

■認証取得の背景と評価されたポイント

鉄鋼ビルディングは2015年10月の竣工以前より、「人・街・時をつなぐ」をビル開発のコンセプトに掲げ、以来、環境負荷低減・快適性向上・防災対応・地域との連携などに継続して取り組んできました。

今回の認証では、これらの継続的な取り組みが高く評価され、評価における5つのテーマのうち特に以下の分野で、DBJ Green Building認証取得物件の中でもトップランクの高い得点を得ました。

① Well-Being（ウェルビーイング）～利用者の快適性・利便性を高める施設の充実～

専用部は無柱空間で、十分な床荷重・天井高を確保。建物内には飲食店、コンビニ、クリニック、カンファレンスルーム、ラウンジなど多様な施設を備え、アロマディフューザーの設置やヨガイベントの実績など、運営面からもWell-Beingの向上に取り組んでいます。

② Resilience（レジリエンス）～災害・防犯に備えた包括的なリスクマネジメント～

免震構造の採用に加え、止水板による浸水対策、スポットネットワーク受電方式・デュアルフューエル発電機による停電対策、行政と連携した帰宅困難者受入体制の構築、防災自主点検の実施など、災害対応力を強化。防犯面では、24時間常駐管理と入退館管理システムによる複層のセキュリティ体制を構築し、利用者の安全性を確保しています。

■ 既存の環境認証との連携

鉄鋼ビルディングは、2023年に「CASBEE-不動産評価認証」及び「CASBEE-スマートウェルネスオフィス評価認証」においても最高評価のSランクを取得しており、今回のDBJ Green Building認証とのダブル取得により、環境・社会・健康・防災の各側面において、総合的な価値が認められたことになります。

当社は、今後も「誰もが輝きだす場所へ。」をコーポレートスローガンに、次世代のあるべき新しいオフィス環境の整備を推進してまいります。

■ 業界動向と制度の広がり（「DBJ Green Building認証制度のご案内」より一部引用）

環境認証の取得は、企業の持続可能性、社会的信頼性、そして不動産価値の向上に直結する重要な取り組みです。

・DBJ Green Building認証制度は、2011年の創設以来、累計2,500棟以上が認証を取得しており、2025年1月時点で認証事業者数は734社に達しています。

・DBJによる経済性分析では、認証取得物件は非取得物件に比べて募集期間が約14.7%短縮される可能性が示されており、環境認証は企業価値向上の手段としても注目されています。

・首都圏を中心とした大規模開発による新築オフィスビルが増加する中で、竣工から10年を迎える鉄鋼ビルディングを含む築年数を重ねたオフィスビルが、近年、環境負荷低減と省エネ性能向上を図り、環境認証を取得する動きが加速している背景には、以下のような理由があります：

1）ESG・SDGsへの対応と企業価値の向上

2) 働く人の健康・快適性への配慮

3) 既存建物の価値向上と差別化

■株式会社鉄鋼ビルディング 会社概要

会社名 株式会社鉄鋼ビルディング （※「鉄」は金へんに矢） / Tekko Building Co., Ltd.

所在地 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

代表者 代表取締役社長 増岡 真一

創 立 1949年9月16日

公式サイト https://www.tbg.co.jp

プロジェクトサイト https://tbg-project.com

■鉄鋼ビルディング 建物概要

本館（呉服橋方面より撮影） 南館（八重洲方面より撮影）