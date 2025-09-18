ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室ロゴ

写真拡大 (全11枚)

　　　　 王貞治氏ほか歴代の豪華プロ野球選手が子どもたちを直接指導！ 

　　　　 ９月２７日に熊本県熊本市でＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室を開催

 

　ＪＡ全農は、王貞治氏が理事長を務める一般財団法人世界少年野球推進財団（ＷＣＢＦ）が９月２７日（土）に熊本県熊本市で開催する「ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室」に特別協賛します。

　本教室は今年で３３年目を迎える歴史ある教室で、これまで多くの子どもたちの健やかな心身の成長と、未来の夢を応援してきました。

　今年度３回目となる熊本教室には王貞治理事長も来場予定で、中畑清氏、緒方耕一氏（ともに巨人ＯＢ）ら元プロ野球選手５名の豪華講師が子どもたちに熱血指導します。

　子どもたちにとって、超一流の講師陣から野球の理論や技術が学べる大変貴重な機会となります。また、指導者を対象とした子どもたちへのトレーニング方法などの講習会や、管理栄養士による保護者を対象にした成長期の子どもへのスポーツ栄養管理に関する講習も行います。

 

昨年度の野球教室の様子

 

バッティングの指導をする王理事長

 

野手の指導をする中畑講師

 

ウォーミングアップをする子どもたち

 

保護者向けスポーツ栄養教室の様子

 

【ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室　熊本教室の概要】

（１）日時：2025年９月２７日（土） ９：２０～１４：４５（予定）

（２）場所：【晴天時】浜線健康パーク 運動広場（熊本県熊本市南区良町４－８－１）

　　　　　　【雨天時】浜線健康パーク 中体育室（　　　　　　同上　　　　　　　）

（３）スケジュール：※当日の天候等により一部指導内容やスケジュールが変更となる場合もございます。

（４）参加者数（予定）

　　ア．野球教室：小学生107名、指導者１８名

　　イ．指導者講習会：（上記指導者のうち）１１名

　　ウ．スポーツ栄養教室：１８名

（５）講　　師

　　ア．野球教室：和田毅氏（ソフトバンクＯＢ）、里崎智也氏（ロッテＯＢ）、

　　　　　　　　　中畑清氏（巨人ＯＢ）、緒方耕一氏（巨人ＯＢ）

　　イ．指導者講習会：石川慎二氏（ＮＳＣＡ認定パーソナルトレ－ナ－）

　　ウ．スポーツ栄養教室：阿部菜奈子氏（ｏｆｆｉｃｅＬＡＣ-Ｕ 管理栄養士）

　　※現在、王貞治理事長は来場予定ですが、今後都合より来場できない場合もございます。

　　　また、講師も都合により変更となる場合もございますので、予めご了承願います。

（６）主　　催：一般財団法人世界少年野球推進財団（ＷＣＢＦ）

（７）協　　賛：全国農協食品（株）、全農パールライス（株）、ＪＡ全農青果センター（株）、

　　　　　　　　ＪＡ全農たまご（株）、ＪＡ全農ミートフーズ（株）、全農チキンフーズ（株）、

　　　　　　　　雪印メグミルク（株）

（８）特別協賛：全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）

 