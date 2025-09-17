日本初*、”使うほど、もっと遊べる”。アースホッパー、決済額の最大25%をマイル還元する新会員制プログラム「Club EARTH HOPPER」スタート

株式会社Pioneerwork

株式会社Pioneerwork（本社：東京都台東区、代表取締役：後藤陽一）は、当社が提携する全国70箇所以上のアーススポーツ施設で使える定額制パス「アースホッパー」の新サービスとして、利用すればするほどお得になる会員制マイレージプログラム「Club EARTH HOPPER」（通称 “Club”）を2025年10月1日（水）より開始することをお知らせします。本プログラムは、年会費をお支払いいただくことでClub会員となり、アースホッパー上で提携施設の利用料金を決済する際に、決済金額の最大25%が「マイル」として付与されるだけでなく、利用回数等に応じてさらにお得なボーナスマイルが付与されます。貯まったマイルは、次回以降の施設利用時に「1マイル＝1円」としてお支払いにお使いいただけます。アウトドア活動への投資の一部が還元されることで次のアウトドア活動へ繋がる好循環を産む、全く新しいマイレージプログラムとなります。 なお、利用可能施設の詳細情報は2025年9月25日（木）に発表、グリーンシーズンの施設利用は2025年10月1日（水）より開始を予定しています。

*自社調べ（2025年9月時点、国内における「複数のアーススポーツ施設を横断し、施設利用料の決済額に応じてマイルを還元する年会費制の会員プログラム」として）

URL：https://www.hopper.earth/club

■ 「Club EARTH HOPPER」の主な特徴

最大25%のマイル還元： 年会費をお支払いの上、アースホッパー公式サイト・アプリで提携施設の利用料を決済すると、利用後に決済金額の最大25%が「マイル」として付与されます。

1マイル＝1円で次の冒険へ： 貯まったマイルは、次回以降の施設利用料のお支払いに1マイル＝1円で利用可能です。都度利用することも、貯めて大きな冒険に使うことも自由自在です。

実質有効期限なしのマイル： Club会員資格を更新し続ける限り、貯めたマイルは失効しません。会員ご自身のペースで、計画的にマイルをご活用いただけます。

リピーター向け特別キャンペーン： これまでアースホッパーをご利用いただいた皆様への感謝を込めて、初年度年会費が無料になり、さらに1,000円分のマイルが付与されるキャンペーンを実施します。

■ 開発の背景：体験価値の最大化と、持続可能なアウトドア・コミュニティの創造

当社は「人と自然を繋ぐ」をミッションに、アーススポーツを通じて地域の価値を高める事業を展開してまいりました 。「アースホッパー」は、季節や場所を越えて地球と遊ぶ人々を増やすためのプラットフォームとして、多くの方々にご利用いただいています。

近年、ウェルネス志向の高まりやライフスタイルの多様化を背景に、アウトドア活動への関心はかつてないほど高まっています 。私たちは、この素晴らしい体験の価値を、一過性のものとして終わらせるのではなく、いかにしてユーザーの皆様のライフスタイルに深く根付かせ、持続的な関係を築けるかを模索してきました。「Club EARTH HOPPER」は、その問いに対する私たちの答えです。

このプログラムは、ユーザーのアクティビティを可視化し、リワードすることで、モチベーションを高め、新たな挑戦を促します。それは結果として、提携施設への送客を促進し、地域経済の活性化にも貢献します。私たちは「Club EARTH HOPPER」を通じて、ユーザー、施設、そして地域社会が一体となった、持続可能なアウトドア・コミュニティの創造を目指します。

■「Club EARTH HOPPER」サービス概要

サービス名称：Club EARTH HOPPER（クラブ アースホッパー）

コンセプト：アーススポーツ体験のための決済が、次の冒険につながる会員制マイレージプログラム

会員登録：公式サイトより年会費をお支払いいただくことでClub会員となります

マイル獲得方法：アースホッパー上で提携施設の利用料を決済すると、利用後に決済金額の最大25%を「マイル」として付与

マイル利用方法：次回以降の施設利用料決済時に、1マイル＝1円として利用可能

マイル有効期限：なし（※マイレージ会員資格を更新し続けている限り）

利用可能施設

１.SKI / SNOWBOARD 提携スキー場のリフト1日券

２.BIKE 提携MTBトレイル利用料、リフト券や施設利用料

３.WAVE 人工サーフィンやウェイクボード・ウェイクサーフィンなどのウォーターアクティビティ施設の利用

４.PADDLE SUPツアー体験利用料

５.CLIMB クライミングジム施設利用料

※各提携施設の利用は原則2回まで（施設数の上限はなし）

エントリー開始日：2025年9月25日（木）

グリーンシーズン利用開始日：2025年10月1日（水）予定

■ 遊べば遊ぶほどお得になるミッション

Club EARTH HOPPERでは、通常の最大25%のマイル付与に加えて、ボーナスマイルが貯まる「ミッション制度」を導入しました。

利用回数に応じて特典がもらえる「プロホッパー」、全国のエリアを巡る「エリアホッパー」、異なるカテゴリを跨いで遊ぶ「カテゴリホッパー」、平日利用で特典が得られる「ノマドホッパー」など、達成状況に応じてボーナスマイルと称号が付与されます。

ユーザーは遊べば遊ぶほどマイルが貯まり、ゲーム感覚で称号を集めながら全国のフィールドを楽しむことができます。さらに、今後も新たなミッションを順次追加し、ユーザーが継続的に楽しめる仕組みを提供して行く予定です。

■ ローンチ記念！リピーター感謝キャンペーン

「Club EARTH HOPPER」のサービス開始を記念し、これまで一度でも「アースホッパー」をご購入いただいたことがあるお客様を対象に、感謝を込めた特別なキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン名称： アースホッパー リピーターキャンペーン

対象者： 過去に「アースホッパー」のいずれかのパスをご購入いただいたことがある全てのお客様

キャンペーン期間： 2025年9月25日（木）～ 2025年10月31日（金）

特典内容：

初年度年会費2,980円→0円（2025年10月31日まで）

1,000円分の「マイル」をプレゼント

キャンペーンページ https://blog.hopper.earth/clubeh_repeater0917

■ 株式会社Pioneerwork概要

設立：2019年11月

代表取締役社長：後藤 陽一

会社ウェブサイト：https://www.pioneerwork.co/

事業内容

＜プラットフォーム事業＞

アーススポーツコンテンツを繋ぐデジタルプラットフォームの構築事業

代表商品：アースホッパー ( https://www.hopper.earth/ )

＜コンサルティング事業＞

主に自治体や地域の事業者と、アーススポーツを活用して、自然を楽しむ、守る、繋ぐための様々なプロジェクトを進行中

実績：https://bit.ly/pw-projects



＜広告代理店事業＞

海外の30を超えるアウトドアスポーツ専門メディアやリゾートとのネットワークを活用したアドベンチャーツーリズムデスティネーションの海外マーケティング事業（実績：JNTO、北海道運輸局、ほか）

日本におけるFreeride World Tourのライツマーケティング、国際競技大会運営事業

お問い合わせ先：株式会社Pioneerwork info@hopper.earth