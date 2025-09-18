株式会社ゼロアクセル（本社：東京都千代田区、代表取締役：大福裕貴、以下「ゼロアクセル」）は、商品比較サイト『ココモーラ』において保険ジャンルを新設しました。

また、 合わせてサイト全体のUIを改良、特にAIによる6項目診断の結果がより見やすく進化し、快適に利用できる比較プラットフォームにリニューアルしたことをお知らせします。









ココモーラについて

ゼロアクセルが運営するココモーラは、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」をモットーに、ユーザーの最適なモノ選びをサポートする商品比較サイトです。

誰にでもわかりやすい商品の情報を紹介し、多様なコンテンツの中からサイトを訪れた全ての人が最良の選択を実現できることを目指しています。

保険ジャンルを開設

ココモーラでは、保険選びでもユーザーの最適な選択をサポートできるように、保険カテゴリページを新設しました。

保険選びをするユーザーの意思決定に直結する、取り扱い保険者数、相談方法の多様さ、対応エリア、担当者の質（保有資格・提案力・専門性）などを視覚的に分かりやすく整理しています。

独自調査と口コミによるランキング

さらに、各保険相談窓口については、当メディア独自の調査と実ユーザーから投稿された口コミを掛け合わせたランキングを掲載。

評価基準の透明性を重視し、指標ごとの強み・弱みを見える化することで、より利用者の目線に近い比較を実現しています。コンテンツは定期的に更新し、新機能の追加やキャンペーン情報にも随時対応していきます。

6項目のAI診断で評価を数値化

cocomo AIが保険相談窓口を6つの観点で数値化。従来の比較サイトではわかりにくかった強み・弱みを客観的に可視化できるようになりました。

これにより「幅広い選択肢の中から選びたい」「相談員がどのような資格を持っているかを重視したい」などの目的に応じて、ユーザーが自分に最適な保険相談窓口を直感的に選べるようになりました。

より選択しやすいUIに大幅リニューアル





サイト全体をシンプルで視認性の高いデザインへ刷新。必要な情報にすぐアクセスできる構成へと進化しました。

主な改善ポイント

① cocomo AI に診断スコアで評価を可視化

ポップアップ表示を取り入れ、AI診断スコアをグラフィカルに見せることで視認性を高めました。6項目の強み・弱みを直感的に把握しやすいように改善されています。

②比較しやすいランキングの横並び表示

取引所ランキング一覧を縦並びに配置し、気になる商品ページへスムーズに移動できるようになりました。

③生の声の充実

各取引所ページに「体験レポート」や「ユーザーインタビュー」欄を新設し、実際の利用イメージを把握しやすくなりました。

④情報の信頼性の強化

口コミ、監修者コメント、執筆者コメントを見やすく配置し、情報の信頼性と透明性が強化されました。

今後のココモーラ大規模リニューアル計画について

ココモーラは今後、転職・電力・通信(格安SIM、光回線、WiFi ) など、暮らしに直結するジャンルを順次拡充し、ユーザーのライフイベントや日常的な意思決定を幅広くサポートしていきます。

加えて、AIを活用した診断機能や検索最適化により、ユーザー一人ひとりに合わせた情報提供を実現。より便利でパーソナライズされたサービスへ進化していくことを目指しています。

「情報があふれる時代に、本当に価値のある選択肢を届ける。」ココモーラは、AIとリアルの知見を融合し、ユーザーが最適な選択をできる未来をつくります。

株式会社ゼロアクセルについて

「新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。

ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

会社概要

関連会社

■株式会社ゼロアド

コーポレートサイト https://zero-ad.co.jp/

■株式会社BimoRa

公式サイト：https://bimora.co.jp/

公式EC：https://bimora.jp/

■株式会社ワンプレート

公式サイト：https://wan-plate.co.jp/

公式EC：https://wan-plate.jp/

■株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-building.co.jp/lp/daifuku/

昭和通り店 https://the-from.com/

関連事業

■GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/

■Coco-Moola（ココモーラ）

https://cc-moola.com/

■ゼロメディア

https://zero-medi.com