三宅香帆さん登壇｜「半身のキャリアを考える」トークイベントが11月開催決定！

文芸評論家でありベストセラー著者の三宅香帆さんが、自身の著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で提唱した“半身”という生き方をテーマにしたリアルイベントを開催します。共に登壇するのは、3児の父で2拠点生活を送り、PR・企画の会社の代表である楠橋明生。多様なキャリアや家庭、趣味との向き合い方を見つめ直す本イベントは、東京都港区・赤坂にて11月5日（水）に開催決定。参加費500円のワンドリンク付きで、現在参加受付中です。

◎三宅香帆さんが提唱する“半身”というキャリアのかたち

本イベント「半身のキャリアを考える。半身全霊で軽やかに生きるには。」は、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社）の著者・三宅香帆さんを迎え「ひとつの肩書きや文脈に縛られない生き方＝半身」ひいては「働きながら本が読める社会」について考えるトークイベントです。

これまで多くのビジネスパーソンや若者から共感を呼んだ「半身」というライフスタイル。今回はその思想を、リアルな経験を交えながら深く掘り下げます。



共に登壇するのは、株式会社ako代表であり、株式会社土屋のCMOも務める楠橋明生。3人の子どもを育てながら、愛媛と東京、時に海外も行き来する「半身」を大切にした働き方を体現しています。

「全身全霊をかけて仕事に打ち込むことだけが、人生の価値ではない」という想いのもと、それぞれが模索しながら築いてきたキャリアと家庭のバランス。働き方・暮らし方・親としてのあり方について、三宅さんとの対話形式で掘り下げていきます。

◎こんな方におすすめ

◎イベントの見どころ

【イベント概要】

【登壇者プロフィール】

- 三宅香帆さんの書籍の読者- 「自分のキャリアや生き方を見直したい」と感じている方- 子育てや介護など複数の役割を抱えながら働く方- 二拠点・地方移住・副業・パラレルキャリアに関心がある方- 「半身で生きる」ことに葛藤を感じている方- 三宅香帆さんが直接語る「半身」の真意- 書籍の裏話や実生活での実践例- リアルな対話による“半身キャリア”の再定義- 終了後には、希望者のみ少人数の懇親会も予定（三宅さんはいません！）[表: https://prtimes.jp/data/corp/81313/table/1_1_7e64ce41feb049f873b4937f56b1ab38.jpg?v=202509180228 ]三宅 香帆（みやけ かほ）

文芸評論家。京都市立芸術大学非常勤講師。1994年高知県生まれ。京都大学人間・環境学研究科博士前期課程修了。天狼院書店京都支店長、リクルート社を経て独立。小説や古典文学やエンタメなど幅広い分野で、批評や解説を手がける。著書『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』等多数。

楠橋 明生（くすはし あきお）

株式会社ako代表取締役。18歳から働き始め、22歳でPR会社に転職、23歳で独立し起業。アメリカ・ニューヨークでの滞在経験を経て、現在は東京と愛媛の2拠点生活を送りながら、株式会社土屋のCMOとしても活動中。3児の父。

【お問い合わせ先】

お問い合わせ先：risa.kimura@ako-inc.com（広報担当 木村）