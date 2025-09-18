Synthesizer V 2 専用歌声データベースハローキティといっしょ！『猫村いろは』10月22日発売！

株式会社AHS

株式会社AHS（東京都台東区、代表取締役 兼 CTO：フア カンル）は、歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V」の次世代「Synthesizer V 2」シリーズの専用歌声データベース『猫村いろは』を10月22日より全国のパソコンソフト取扱店・オンラインストア、ダウンロードサイト等にて販売開始することを発表いたします。

「Synthesizer V 2」は、強力な音声処理エンジンを搭載し、ハイクオリティで自然な歌声を簡単に作ることができる歌声合成ソフトウェアです。直感的で柔軟なユーザーインターフェースにより快適な制作環境を提供します。最新のAI合成音声エンジンにより更なるレンダリングの高速化、ピッチ編集機能の最適化を実現し、スムーズでより高速な編集を可能にします。

『猫村いろは』はハローキティといっしょ！シリーズに登場する株式会社サンリオのハローキティを愛するキャラクターです。

2010年にVOCALOID(TM)2として発売以降、国内外を問わず多くのユーザーに愛されて参りました。

「Synthesizer V 2 AI 猫村いろは」は、 歌手・声優「佳館杏ノ助」の声を元に制作した、表情豊かなアーティキュレーションを持つSynthesizer V 2専用歌声データベースです。しなやかで突き抜けるようなハイトーンから、太くパワフルな中域、渋く響く中低域まで幅広くオールマイティです。

「ボーカルスタイル」機能を使用することで、コミカルな声質表現から、穏やかで深く浸透するかのような質感まで、多彩で感情豊かに歌い上げます。多言語での歌唱にも対応しております。

対応ボーカルスタイル: Dramatic / Hard / Husky / Pop / Power Pop / Soft / Whisper

別売の「Synthesizer V Studio 2 Pro」をお使いいただくとさらに表現の幅が豊かになり、歌声データベースを最大限にご利用いただけます。また、無料の「Synthesizer V Studio 2 Pro (機能制限版)」を使用することで本製品のみでご利用いただくことも可能です。



本製品につきましては9月25日(木)20時からの『AHS公式生放送第217回(https://www.ah-soft.com/ustream/)』にて、ゲストに猫村いろはの歌声を担当されている佳館杏ノ助さんをお迎えして詳しくご紹介いたします。

販売製品概要

プレスリリース：2025年9月18日(木)

発売日：2025年10月22日(水)

販売製品一覧 （価格はすべて税込み表記です）

Synthesizer V 2 AI 猫村いろは（パッケージ版）10,780円

Synthesizer V 2 AI 猫村いろは ダウンロード版 9,680円

Synthesizer V 2 AI 猫村いろは AHSユーザー特別版（パッケージ版） 8,580円 ※

※ AHSユーザー特別版は、製品登録済みのAHS製品をお持ちの方限定のお得なパッケージです。AHSストア限定での販売で、購入には製品登録済みの対象製品のシリアル番号が必要となります。

関連リンク

Synthesizer V 2 AI 猫村いろは製品ページ

https://www.ah-soft.com/synth-v/iroha2/

株式会社AHSについて

株式会社AHSは、VOCALOID(TM)やSynthesizer V、Recotte Studio、VOICEPEAK、CeVIO、VOICEROIDシリーズなどのクリエイト系ソフトウェア、Cloneシリーズ、ぴた声をはじめとした素材集、その他各種ソフトウェア、教育や3Dなど各種ソリューションまで幅広く企画、販売を行っております。またOEMやライセンス販売、開発受託なども行っており、日本市場にとどまらず世界に通用する製品を常に提供していくことを目指しております。



※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」は、ヤマハ株式会社の登録商標です。

※各商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

猫村いろは (C) '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650138

VOCALOID(TM) (C) Yamaha Corporation.

Synthesizer V (C) Dreamtonics