¡Ö²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð supported by ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó²Æì¡×¤Ë¤Æ¥¢¥¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î¸ø¼°Ãó¼Ö¾ì±¿±Ä¤¬·èÄê
¥¹¥Þー¥ÈÃó¼Ö¾ì¥¢¥×¥ê¡Ö¥¢¥¥Ã¥Ñ¡Êakippa¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëakippa³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¶âÃ«¸µµ¤¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¤Ë²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡¦µ¹ÌîÏÑ³¤ÉÍ¸ø±à¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Óー¥Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð supported by ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó²Æì¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð¡×¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¸ø¼°Ãó¼Ö¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¥Ã¥Ñ¤Ë¤ÆÍè¾ì¼Ô¤¬»öÁ°¤ËÃó¼Ö¾ì¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ìÃµ¤·¤Ë¤è¤ë¤¦¤í¤Ä¤±¿Å¾¤Î¸º¾¯¡¢¸òÄÌº®»¨¤Î´ËÏÂ¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÍè¾ìÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¥Ã¥Ñ¤È¤·¤Æ²Æì¸©Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¸ø¼°Ãó¼Ö¾ì±¿±Ä¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¸©Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Ãó¼Ö¾ì¤ÎÍ½Ìó¤Ï2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.akippa.com/event/kanasahanabi(https://www.akippa.com/event/kanasahanabi)
¡Ö²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð¡×¤Ï¡¢²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¤Îµ¹ÌîÏÑ³¤ÉÍ¸ø±à¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Óー¥Á¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤¹¡£¥Óー¥Á¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë²Ö²Ð¤È¡¢Ìë¶õ¤ä³¤ÌÌ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à²Ö²Ð¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥Ã¥Ñ¤Ë¤Æ»öÁ°¤ËÃó¼Ö¾ì¤òÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÎÃó¼Ö¾ìÃµ¤·¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢º®»¨¤ä½ÂÂÚ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Íè¾ì¼Ô¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2017Ç¯¤«¤é¡Öakippa¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¸©Æâ¤ÎÃó¼Ö¾ì³«Âó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ÖFCÎ°µå¡×¤ä¥×¥íÂîµå¥Áー¥à¡ÖÎ°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ»î¹ç»þ¤ÎÃó¼Ö¾ìÉÔÂ²ò¾Ã¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢º£²ó¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â²Æì¸©Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¸òÄÌº®»¨¤äÃó¼Ö¾ìÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð¡¡Ãó¼Ö¾ìÍ½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
ÍøÍÑ²ÄÇ½Æü¡§
9·î20Æü(ÅÚ)
ÍøÍÑ»þ´Ö¡§
13:00～22:00
ÎÁ¶â¡§
3,300±ß¡¿1Âæ
¸ø¼°Ãó¼Ö¾ì¤ÎÍ½Ìó¡¦¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð¡×¥¢¥¥Ã¥ÑÆÃÀß¥µ¥¤¥È¢§
Ãó¼Ö·ô¤Î¹ØÆþÊýË¡
1¡¢¥¢¥¥Ã¥Ñ¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¤ÎÍ½Ìó¤Ë¤Ï¥¢¥¥Ã¥Ñ¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´û¤Ë¥¢¥¥Ã¥Ñ¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2¡¢ÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤òÍ½Ìó
¤´´õË¾¤Î¸ø¼°Ãó¼Ö¾ì¤ÈÍøÍÑÆü¤òÁªÂò¤·¡¢·èºÑ¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ò»È¤¦
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ØÄê¥ëー¥È¤Ç¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤ÏÃó¼Ö·ô¤Î°õºþ¤ª¤è¤Ó¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ø¤Î·Ç¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð supported by ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó²Æì ³µÍ×
ÆüÄø¡§
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ì½ê¡§
µ¹ÌîÏÑ³¤ÉÍ¸ø±à¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Óー¥Á
¸ø¼°HP¡§
https://okinawatimes.jp/news/46434028/
¼çºÅ¡§
²Æì¤«¤Ê¤µ²Ö²Ð¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢£¥¢¥¥Ã¥Ñ¡Êakippa¡Ë¤È¤Ï
https://www.akippa.com/
Ãó¼Ö¾ì¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡£·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ÎÌ¤·ÀÌó¶è²è¤ä¸Ä¿ÍÂð¤Î¼Ö¸Ë¡¦¶õ¤ÃÏ¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò»þ´ÖÂß¤·Ãó¼Ö¾ì¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤«¤é´ÊÃ±¤ËÂß¤·½Ð¤»¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÏWeb¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¤«¤é»öÁ°Í½Ìó¡¦»öÁ°·èºÑ¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Úー¥¹¤ÎÂß½Ð¤ä²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÏÌµÎÁ¡£Á´¹ñ¤Ë¾ï»þ5Ëü5000·ï°Ê¾åÍ½Ìó¤Ç¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÄÌ¶Ð¡¦µ¢¾Ê¡¦Î¹¹Ô¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤Î¼Ö°ÜÆ°»þ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë50°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤äÃó¼Ö¾ìÉÔÂ¤Ê¤É¤Îº¤¤ê¤´¤È²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Ãó¼Ö¾ì¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Í·µÙ»ñ»º¤Î³èÍÑ¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹ºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤«¤éSDGs¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡£¸½ºß¤Î²ñ°÷¿ô¤ÏÎß·×480Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ¡¢Âß¼ç¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡Ë¡£
¢£akippa³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡ÊÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¶âÃ«¸µµ¤
ÀßÎ©¡§2009Ç¯2·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§20²¯±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãó¼Ö¾ìÍ½Ìó¥¢¥×¥ê¡Ö¥¢¥¥Ã¥Ñ¡×¤Î±¿±Ä
HP¡§https://akippa.co.jp/
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
akippa³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¡ÊÃ´Åö¡§¿¹Â¼¡Ë
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹:¢©101-0054¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1 KANDA SQUARE WeWorkÆâ
Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹:¢©556-0011 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ2-10-70 ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹¥¿¥ïー14F
Tel:03-6450-6090
Email: pr@akippa.co.jp
