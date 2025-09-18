『WWE(R) 2K25』（英語版）にゴールドバーグとニッキー・べラが登場 ATTITUDE時代 スーパースターズ パックも配信開始

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

『WWE 2K25』（英語版） のアイランド（Nintendo Switch 2、PS5(R)、Xbox Series X|S版のみプレイ可能）に拡張コンテンツ「Hall of Legends」のプレイアブルなスーパースターとしてゴールドバーグとニッキー・ベラが追加されました。また、DLCキャラクターパック*第4弾（全5弾）となるATTITUDE時代 スーパースターズ パックも配信開始になっています。『WWE 2K25』はXbox版がシリーズ史上最高の評価を受けている**プロレスアクションゲームです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Kp9JEatKMOs ]

【映像素材】

『WWE 2K25』（英語版）ATTITUDE時代 スーパースターズ パック トレーラー：https://youtu.be/Kp9JEatKMOs

拡張コンテンツ「Hall of Legends」には、新しいプレイアブルスーパースターであり、WWE殿堂入り選手のゴールドバーグとニッキー・ベラ、アイランドのクエストストーリーと「Hall of Legends」アリーナ、そしてアンロック可能なクリエーションパーツが収録されており、ゲーム内でのみ50,000 VC（ゲーム内通貨）で購入可能です。ゴールドバーグとニッキー・ベラはその他いくつかのゲームモードでも使用可能です***。

アティチュード時代はWWEのスーパースターたちがリング内外で限界に挑んだ、WWE史上最も予測不能と言われた時代です。ATTITUDE時代 スーパースターズ パックには、当時を代表する5人の名選手のほか、50種類以上のムーブと挑発が含まれています。

ディーロ・ブラウンはネーション・オブ・ドミネーションのメンバーとしてWWEデビューを果たし、特徴的な首を振るしぐさや、ロー・ダウンと呼ばれる開脚屈伸式ダイビング・ボディ・プレスで人気を確立しました。ブラウンはインターコンチネンタル王座を1回、ヨーロピアン王座を4回（最多タイ記録）獲得しています。

ニュー・エイジ・アウトローズは、"ロード・ドッグ" ジェシー・ジェイムスと"バッド・アス" ビリー・ガンによる史上最も破壊的かつ衝撃的なタッグチームです。ガンのレスラーとしての確かな実力とジェイムスの軽快なマイクパフォーマンスで旋風を巻き起こしました。WWE殿堂入りを果たしたD-ジェネレーションXのメンバーでもあるジェイムスとガンは、タッグで世界タッグ王座を5回、WWEタッグ王座を1回獲得したほか、それぞれ個人でインターコンチネンタル王座とハードコア王座に輝いています。

元ボディビルダーのビクトリアはその驚異的な体格とパワーを駆使してWWEのリングを席巻し、WWE女子王座に2度輝きました。必殺技の変形ネックブリーカー、ウィドウズ・ピークで知られ、トリッシュ・ストラタスやリタ、モーリー・ホーリーといった伝説的なスーパースターを撃破しています。

WWEにはこれまで多くのフィジカルモンスターが登場してきましたが、“ワールド・ストロンゲストマン” マーク・ヘンリーに匹敵する者はいないでしょう。WWE殿堂入り選手であるヘンリーは、世界ヘビー級王座、ECW王座、ヨーロピアン王座を獲得しています。また、WWEデビュー前には、オリンピックに2回出場し、重量挙げの記録も保持しています。多才なヘンリーは、ネーション・オブ・ドミネーションでのヒールキャラやユニット消滅後のプレイボーイキャラなど、WWEのキャリアを通じてさまざまな顔を見せてくれました。ATTITUDE時代 スーパースターズ パックでは、対戦相手を戦闘不能に追い詰める圧倒的なパワーレスラーとして登場します。

ATTITUDE時代 スーパースターズ パックには、各スーパースターのマイファクションカードが含まれています。個別購入、または『WWE 2K25』 シーズンパス、リングサイドパス、ブラッドライン エディション、デッドマン エディションの一部として入手できます。

マイファクションで現在配信中の新しいEras（時代）カードシリーズには、2003 トリッシュ・ストラタスのペルソナカードを含むレトロバージョンのWWEスーパースターが登場します。次回マイファクションライブイベントの報酬には、ショートヘアと入場曲「Get Ready to Fly」が付いた2000年代初頭バージョンのAJスタイルズが含まれます。また、マイファクション ピンクダイヤモンド トークンマーケットが間もなくオープンし、強力な新カードを入手することができます。

現在、XboxとSteamで『WWE 2K25』通常版が50% OFF、『WWE 2K25』ブラッドライン エディションが45% OFFでご購入いただけます。**** セールはXboxが9月23日（火）、Steamが9月29日（月）に終了予定です。****



『WWE 2K25』の詳細については、公式サイト(https://wwe.2k.com/ja-JP/2k25/)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/WWEgames/)での「いいね」やTikTok(https://www.tiktok.com/@wwegames?is_from_webapp=1&sender_device=pc)、X(https://x.com/2K_Japan)、Instagram(https://www.instagram.com/wwegames/)でのフォロー、Twitch(https://www.twitch.tv/wwegames)とYouTube(https://www.youtube.com/c/2KJapan)でのチャンネル登録もよろしくお願いします。公式キャンペーンのハッシュタグは#WWE2K25と#RuleBeyondTheRingです。

Visual Conceptsは2Kの開発スタジオです。2KはTake-Two Interactive Software, Inc.（NASDAQ: TTWO）が全株式を保有する同社の販売レーベルです。



*DLC、アイランド、マイファクションなど、追加コンテンツやオンライン機能へアクセスするには、『WWE 2K25』ゲーム本編、インターネット接続、2Kアカウント（対象年齢は国や地域によって異なります）が必要です。詳細についてはwww.take2games.com/legal(http://www.take2games.com/legal) および http://www.take2games.com/privacy(http://www.take2games.com/privacy) をご覧ください。

**2025年9月17日時点でのXboxに関するMetacriticのスコアに基づきます。



***「Hall of Legends」のコンテンツはマイファクションでは利用できません。

****割引率は2Kの希望小売価格に基づきます。対象となるのはデジタル版のみです。Xboxのセールは2025年9月23日（火）、Steamのセールは2025年9月29日（月）に終了予定です。利用規約が適用されます。