プレミアムウイスキー＆銘酒が飲み放題 「焼鳥 佐田十郎 六本木」 Makuake限定・会員プログラム始動 ── こだわりの焼鳥と銘酒で彩る、六本木の夜。

■Makuakeに「佐田十郎 六本木」が登場

株式会社そら

恵比寿で愛され、予約困難店として知られる「焼鳥 佐田十郎」が、2025年8月、六本木に新店をオープンいたしました。新店の誕生を記念し、2025年9月12日（金）より、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて、限定の特別会員権プロジェクトを開始。

公開から4日で500万円超の支援を集めるなど、大きな反響をいただいております。

「Makuake」限定の「焼鳥 佐田十郎 六本木」特別会員権＆お食事付きの超お得なリターンをお見逃しなく。【※終了日時：11月16日（日） 22:00まで】

Makuakeでは、「超早割」「早割」など、数量限定の先行割引プランをご用意しております。

ご好評につき完売の可能性もございますので、ご興味をお持ちの方はぜひお早めにお求めください。

＞＞ Makuake限定｜特別プラン詳細はこちら(https://www.makuake.com/project/sadajuro_roppongi/)

■Makuake限定 焼鳥と銘酒の調和を愉しむ、至福のオールインクルーシブコース

“焼鳥もお酒も心ゆくまで楽しめる” 夢のようなコースをご用意。

●オールインクルーシブコースとは

会員様限定で楽しめる、定額制の贅沢なプラン。焼師おまかせの串コースに加え、ウイスキー・ワイン・日本酒・焼酎など厳選された銘酒を心ゆくまでご堪能いただけます。サービス料・消費税込みの定額制だからこそ、心からくつろげる特別なひとときをご提供します。

※一部、有料メニュー・ドリンクのご用意もございます。

■山崎・白州などの銘酒も飲み放題

「山崎」「白州」などのプレミアムジャパニーズウイスキーをはじめ、「魔王」「百年の孤独」などの熟成焼酎や希少な日本酒も飲み放題。大将こだわりの熟成鶏の極上焼鳥とともに、選び抜かれた銘酒を心ゆくまでご堪能いただけます。

■「六本木店」でしか味わえない、こだわりのスペシャリテ

今回のプロジェクト限定で、特別に仕立てる、こだわりのスペシャリテは「月見トリュフ飯」。

香り高いそぼろ飯に、濃厚な特製卵ソースをとろりと重ね、さらに芳醇なトリュフのスライスを添えた一皿。卵とトリュフが織りなす奥行きのある香りと味わいが、焼鳥の余韻をより一層引き立てます。「六本木店」でしか味わえない、こだわりの詰まった至極のスペシャリテをぜひご堪能ください。

■選ばれる理由 ──「焼鳥 佐田十郎」のこだわり

「熟成鶏」への情熱

焼鳥に携わり24年。佐田十郎がたどり着いた答えが「熟成鶏」です。

血抜きした丸鶏を【一定時間】【一定温度】【一定湿度】で部位ごとに徹底管理し、寝かせる。

そのわずかな工程が、肉質を驚くほど柔らかくし、旨味を最大限に引き出します。

ひと口含んだ瞬間にあふれる濃厚な旨味 ── 従来の焼鳥の概念を覆す、唯一無二の体験をお約束します。

六本木で “深化” する串

六本木店では、これまで培ってきた串焼きをさらに深化させました。

名物「つくね」を中心に、一見同じに見える串も、その姿はまるで別物。

焼師が一本一本に魂を込め、焼き方・刺し方・味付けのすべてにこだわり抜き、炎と真剣勝負を繰り返して完成する “究極の一本” をお届けします。

●こだわりが詰まったコース内容を一部紹介佐田十郎つくね

旨味の詰まった鶏肉を練り上げ、絶妙な火入れでふっくらジューシーに仕上げた自信の一本。

ひと口噛めば、濃厚な肉汁があふれ出し、香ばしさとともに口いっぱいに広がります。

佐田十郎の技術とこだわりが詰まった、まさに看板メニューのひとつです。

むね抱き身

淡白でやわらかなむね肉を、大葉と鶏皮で丁寧に包み込み、梅の酸味でさっぱりと仕立てた一本。

軽やかな食感と清涼感のある風味のバランスが絶妙で、コースの合間にも心地よく楽しめる味わい。特に女性のお客様から高い支持を集めている人気串です。

とろける鶏皮

じっくり一時間以上煮詰めることで生まれる、これまでの皮の概念を覆す、“とろける食感”。

脂のしつこさは驚くほど抑えられ、香ばしさと旨味が絶妙に重なります。

ひと口ごとに広がる贅沢な余韻は、まさに至福の一品。

鶏ひれ

鶏のウチモモという希少部位を用い、旨味とコクを最大限に引き出した逸品。

自家製のすだち胡椒を添えてご提供することで、上質な脂と爽やかな柑橘の香りが絶妙に調和します。キレのある後味が特長で、食通の方々にもご満足いただける一本です。

コースの串物は、その日の仕入れに合わせて焼師が選び抜いた “おまかせ” をご用意。

さらに〆の飯物と甘味は、お客様のお好みに合わせて一品お選びいただけます。

素材と技が織りなす一期一会の味わいを、最後の一口までご堪能ください。

■Makuake限定会員特典

ご入会後の費用は一切不要の永久会員制。

会員様には、年会費や更新料などの継続的な費用は一切かかりません。お店が続く限り、永続的にご利用いただける会員制度です。

●豪華5大特典

特典 1｜Makuake限定「スペシャリテ付きオールインクルーシブコース」オーダー権

応援購入いただいた方だけが楽しめる、完全予約制の特別コース（11,000円／銘酒飲み放題付）。

熟成鶏の串焼きに加え、六本木店限定の「月見トリュフ飯」をご用意。シャンパンやプレミアムウイスキー・焼酎・日本酒も飲み放題。ここでしか味わえない贅沢体験です。

特典 2｜毎回ウェルカムシャンパンをプレゼント

ご来店のたび、会員様とお連れ様にグラスシャンパンをサービス。

※「スペシャリテ付きオールインクルーシブコース」をご注文の場合に限ります。

特典 3｜デザートを串焼きに変更可能

通常は焼鳥10本＋デザートのコースを、Makuake会員様限定で「追加の串焼き」に変更できます。

焼鳥好きにはたまらない特典です。

特典 4｜ボトルキープ権（100名限定）

通常は行っていないボトルキープを、Makuake限定で解禁。クラフトジンやSG焼酎を特別にキープいただけます。六本木で、あなただけの銘酒が待っています。

※シルバー（超早割 / 早割）、ゴールド以上のプラン限定

※ボトルは別料金です。ゴールドプラン以上のプランにはそれぞれ規定の本数のボトルが含まれます。

特典 5｜ボトル提供

ゴールド以上のプランでは、通常8,800円のクラフトジンやSG焼酎を、規定の本数ご注文いただけます。より贅沢な時間をお愉しみください。

※ゴールド以上のプラン限定

■都会の喧騒を忘れる、大人の隠れ家で、上質なひとときを

黒を基調としたシックな内装は、大人の隠れ家そのもの。カウンターでは焼師の技を間近に、テーブルや個室ではゆったりとプライベートな時間をお過ごしいただけます。熟成鶏の旨味を引き出した串焼きと、選び抜かれた銘酒。ここでしか味わえない特別な体験を、ぜひこの機会にご堪能ください。

■店舗概要

焼鳥 佐田十郎 六本木

所在地：東京都港区六本木3-8-7 茂海ビル1階

アクセス：

都営大江戸線・都営日比谷線 六本木駅から徒歩３分

東京メトロ南北線 六本木１丁目駅から徒歩９分

TEL：050-1722-5755

URL：https://sadajuro.com/roppongi/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250918_makuake(https://sadajuro.com/roppongi/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250918_makuake)

営業時間：全日 17:00～23:30 ※アラカルトでのご注文は20:30以降

座席数：24席（カウンター6席、個室1室他半個室含む18席）

■会社概要

会社名：株式会社そら

所在地： 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者： 都築 学

事業内容：飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業

https://www.sola-japan.co.jp/