「THE LIVELY 福岡博多」の非日常空間で過ごす特別な夜！“和×イタリアン”のクリスマスディナーコースが12/2～12/25に登場。バーでは11月よりクリスマス限定カクテルを提供。

株式会社 グローバルエージェンツ

株式会社グローバルエージェンツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎剛）は、全国に6ブランド12棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/)を運営しています。

このたび、「THE LIVELY 福岡博多」では、オールデイダイニングレストラン「THE LIVELY KITCHEN 福岡博多」にて、2025年12月2日(火)～12月25日(木)にクリスマスディナーコースを提供いたします。なお、本日9月18日（木）よりご予約の受付を開始いたしました。また、「THE LIVELY BAR福岡博多」では、2025年11月1日(土) ～12月25日(木)にクリスマス限定カクテルを提供いたします。

2025 クリスマスディナーコース

和の食材と器で楽しむ、特別な夜にぴったりなクリスマスディナー

THE LIVELY 福岡博多併設のオールデイダイニングレストラン「THE LIVELY KITCHEN 福岡博多」では、和の食材と食器にイタリアンの調理法を掛け合わせたモダンジャパニーズイタリアンを提供しております。重厚感のある和食器に繊細に盛り付けられた料理は、シェフこだわりのトレンドや季節の表現が織り交ざり、独創的な一皿に仕上がっております。味わいはもちろん、提供スタイルや料理に込められたストーリー性も魅力のひとつ。ユニークなメニュー構成とカジュアルな接客により、驚きと発見に満ちた食体験をお届けします。コースメニューも複数ご用意しており、シーンやニーズに応じたお食事をお楽しみいただけます。ご宿泊以外のお客様も、ホテルレストランならではの非日常空間を気軽にご体験いただけます。

今年のクリスマスは、和とイタリアンの調和の中にクリスマスらしさも感じることができる、特別なフルコースディナーをご用意いたしました。

前菜、温菜、パスタ、魚料理に続き、肉料理にはシェフが厳選した北海道根室産のエゾ鹿肉を使用した「鹿肉とビーツ」をご提供。和食器に美しく盛り付けられた一皿一皿で、心に残るひとときを演出いたします。コースの締めくくりには、冬の湖にたたずむ白鳥をイメージした、なめらかなホワイトチョコレートムースと軽やかなメレンゲの食感が楽しいデザートをご堪能ください。

＜メニュー＞

【最初に】～前菜4種～カサギ/生ハム/烏賊/フォアグラと薔薇

【前菜】毛蟹の「缶詰」

【温菜】白子と里芋

【パスタ】鮑のタリオリーニ

【パン】ブレッド

【魚】鯛とサフラン

【肉】鹿肉とビーツ

【デザート】白鳥

【お飲み物】コーヒーまたは紅茶

＜クリスマスディナーコース商品概要＞

【商品名】「2025 クリスマスディナーコース」

【期間】2025年12月2日(火)～2025年12月25日（木）

【提供場所】THE LIVELY KITCHEN 福岡博多

【料金】12,000円(税込)

ご予約はこちら :https://bit.ly/4nhPFxR※2部制となります。詳細は予約サイトをご確認ください。

＜クリスマスディナーコース宿泊プラン概要＞

【プラン名】＜クリスマス限定＞特別な夜にぴったりな“和×イタリアン”のクリスマスディナーコース付き（夕朝食付き）

【期間】2025年12月2日（火）～2025年12月25日（木）

【料金】2名1室42,112円～

ご予約はこちら :https://bit.ly/3KsuPx5※12月2日以降にご希望の宿泊日を設定してご確認ください。※2部制となります。詳細は予約サイトをご確認ください。THE LIVELY KITCHEN 福岡博多

ディナーとあわせて特別な夜を彩る、クリスマス限定カクテル

ディナーで贅沢なひとときをお楽しみいただいた後は、館内バーにてご用意するクリスマス限定カクテルを味わいながら、ゆったりとした時間をお過ごしください。デジタルサイネージアートと照明が融合した非日常的な空間で味わう一杯は、特別な夜をより一層華やかに彩ります。

「バタースコッチ・モカ」（画像左）

子どもの頃に抱いた自由な大人の世界への憧れを、懐かしくも新しいカクテルで表現しました。ラム、バター、キャラメル、卵白を使用し、ふわりとした甘さと夢見心地の口当たりが特徴です。アールグレイの茶葉とゆずピールが、心地よい香りと爽やかな味わいを添えています。

「ノアール・モカ 」（画像右）

クリスマスイブの夜の静けさと大人の遊び心を表現した、黒ビールベースのカクテルです。チョコレートとバニラアイスを合わせることで、甘さの中にビールのほろ苦さが広がり、複雑で奥深い味わいに仕上げました。自家製ナッツ入り抹茶チョコをトッピングし、見た目にも美しいアクセントを添えています。

＜商品概要＞

【期間】2025年11月1日（土） ～2025年12月25日（木）

【提供場所】THE LIVELY BAR、ルームサービス（宿泊者向け）

※THE LIVELY BAR カフェ利用可能時間 14:00-23:00（ラストオーダー22:30）

【料金】各1,200円（税込）

＜宿泊プラン概要＞

【プラン名】＜2025冬限定＞クリスマスシーズンだけ楽しめる2種から選べるカクテル付き（朝食付き）

【期間】2025年11月1日（土） ～2025年12月25日（木）

【料金】2名1室18,712円（税込）～

ご予約はこちら :https://bit.ly/4gxZ2XI※11月1日以降にご希望の宿泊日を設定してご確認ください。THE LIVELY BAR福岡博多

シェフ 中村安智

1975年、熊本県生まれ。中村調理師専門学校に進学。卒業後は、グランドハイアット福岡から料理人としての人生をスタートさせる。その後、イタリアンレストランや大型ダイニングで経験を重ねていく。さらに、大型ダイニングでは福岡統括料理長を経験する。2019年THE LIVELY KITCHEN 福岡博多の開業に伴い料理長に就任。

THE LIVELY 福岡博多 施設概要

所在地 〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲 5-2-18

アクセス 地下鉄空港線「中洲川端」駅より徒歩 1分、JR「博多」駅よりタクシー10分、福岡空港よりタクシー20分

Web (https://www.livelyhotels.com/ja/thelivelyfukuoka/)/ Instagram(https://www.instagram.com/the_lively_fukuoka_hakata/)

THE LIVELYについて

LIVELY HOTELSにおけるフラッグシップブランドで、東京、大阪、福岡にて展開中。ホテルを「泊まる場所」から「世界中から人と情報と機会が集まる場所」へ。近年のホテルの提供価値は急速に変化し、ホテルに来る目的は大きく多様化しました。ホテルはもはや「泊まる場所」にとどまらず、暮らす場所にもなり、仕事をする場所にもなり、食事やお酒を楽しむ場所にもなり、ファッションの発信場所にもなり、新しい文化が生まれる場所にもなり得る多様な存在になりました。 弊社は、ライフスタイルホテル市場のフロントランナーとして、さらに市場を牽引していくべく、ホテルを「世界中から人と情報と機会が集まる場」と再定義し、訪れるたびに新たな発見に出会える刺激に溢れたゲストエクスペリエンスを提供することを目指し、宿泊ゲストだけではなく、地域の皆様やホテルに興味を寄せてくださっている方にも気軽にお越しいただける機会を提供してまいります。

株式会社グローバルエージェンツについて

会社名 株式会社グローバルエージェンツ(https://www.global-agents.co.jp/)

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0011 渋谷区東1丁目29-3

グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業

LIVE：ソーシャルアパートメント(https://www.social-apartment.com/)46棟約3,000室を運営

STAY：ライフスタイルホテル12棟約1,200室を運営。 LIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/)

WORK：ホテル一体型ワークプレイス「.andwork(https://www.xandwork.com/)」を運営

DINE：ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH：ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営

LEARN：弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供