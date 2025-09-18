こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
白石麻衣さんが「スーツスクエア」の新CMキャラクターに！新CM＜ちゃんとはしてたいだけ篇＞を9月18日よりWEB公開
「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」という
リアルな気持ちを表現したCMに
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）が展開する「スーツスクエア」は、新たなアンバサダーとして俳優やモデルなどで活躍している白石麻衣さんを選任しました。それに伴い、レディーススタイルの新シリーズ『CHANTOWA（ちゃんとは）』のCMキャラクターに白石麻衣さんを起用し、9月18日（木）から新CM＜ちゃんとはしてたいだけ篇＞をWEBにて先行公開します。なお、テレビCMは10月6日（月）より放送を開始します。
今回のCMは、白石麻衣さんが「スーツスクエア」のレディーススタイルの新シリーズ『CHANTOWA』を着用し、ビジネスパーソンが抱える「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」というリアルな気持ちを表現しました。「スーツスクエア」のメインユーザーでもある働くビジネスパーソンのように、多彩に活躍している白石さんだからこそ思わず共感してしまう内容となっています。
【＜ちゃんとはしてたいだけ篇＞ストーリー】
CMでは、オフィスで何気なく仕事をしている白石さんがふと考え込むシーンが印象的となっています。「ちゃんとしたい」というよりは、誰に見られるわけでもないけど「ちゃんとは、したい」。このちょっとした表現の違いは、人からの印象ではなく、自分が自信をもって着用したいというメッセージが込められています。その他WEB限定で、30秒バージョンのCMも用意しており、白石さんがオフィス内でお茶目に遊んでいる姿やさまざまな表情にも注目です。
【新CM概要】
■CMタイトル＜ちゃんとはしてたいだけ篇＞
放送開始日：WEB/2025年9月18日（木）～、テレビ/2025年10月6日（月）～
■スーツスクエアYouTube公式チャンネル
15秒：https://youtu.be/ujCpjop56Ec
30秒：https://youtu.be/RuBiRJxcWPQ
メイキング：https://youtu.be/AVRjdFcDwLY
■特設サイト：https://www.uktsc.com/ec/shop/cont/pg/1chantowa-series/
※特設サイトは9月19日（金）10：30より公開
■CMカット
■CMエピソード（WEB限定CM含む）
白石麻衣さんにご出演いただいたスーツスクエアの新CMは、ビジネスパーソンが抱える「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」というリアルな気持ちを表現するためにオフィス内を想定して撮影しました。シュールな仕草（ペン立てを頭に乗せたり、片足で資料をバランスよく持ったり、オフィスチェアで長距離移動してみたり）のシーンでは、まじめな表情やお茶目に笑う表情など、さまざまなしぐさを見せてくれました。また撮影の撮り直しの時も、白石さん自身が画角確認し、どの角度が一番良く映るかを真剣にチェックするなど、トライ＆エラーの姿勢が好印象でした。
■白石麻衣さんコメント
Q：CM撮影で印象に残ったシーン等、感想を教えてください。
A：いろんな角度からの撮影や、珍しいシュールなポージングも撮っていただいたので、そういうところに注目していただけたら嬉しいです。撮影で腕を上げてもすごく動きやすく、本当に体にフィットしているお洋服だなと思ったので、たくさんの女性に広めたいです。
Q：普段、お仕事に行く際はファッションについてどんなことを意識して行かれますか？
A：お仕事に行くときは楽ちんなものを選びがちなんですけど、その中にもどこかひとつ自分の好きなアイテムを取り入れ、着たいトップスとかパンツを1つ決めて、気分も上がるようにしています。最近は明るい色、今まではピンクとかはあまり手を出してこなかったんですけど、今になってピンクが可愛いって思うようになりました。
Q：日頃「ここだけはちゃんとしていよう！」と心がけていることは？
A：オフの日でも、自分のスイッチを押していられるようにちょっとメイクをしてみるとか、ちょっと髪の毛きれいに整えてみるとか、そういう身だしなみは大事にするようにしています。
Q：白石さんにとって、自分らしいスタイルとは？
A：取り繕った自分というより、お仕事でも自分の時間でも自然体でいるように心がけています。自分のやりたいこととか食べたいものとか、制限をあまり決めずに、その時の自分のテンション感でいろいろ動くので、自分らしくあるためにストレスがないように生活してます。
Q：猛暑が続いていますが、白石さんが最近熱くなった出来事はありますか？
A：夏の野菜がすごく好きで、スーパーに行ったときに葉っぱが付いたままのトウモロコシが売られていて、葉っぱがついている状態はあまり見かけないので、すごくテンションが上がって、2つほど買って夏野菜の煮浸しを作って食べました。トウモロコシに熱くなりました。（笑）
■レディーススタイルの新シリーズ『CHANTOWA』について
新シリーズの『CHANTOWA』は、「ちゃんとしたいんじゃなくて、“ちゃんとは、したい”女性」をターゲットとしたレディース向けブランド「WHITE」の新シリーズです。20年以上ビジネスに向き合ってきた「スーツスクエア」だからこそできる、“ちゃんと見え”するカジュアルウエアの着こなしに悩むビジネスパーソンたちに向けた新しい提案をします。
特設サイト：https://www.uktsc.com/ec/shop/cont/pg/1chantowa-series/
※特設サイトは9月19日（金）10：30より公開
■タレントプロフィール
白石麻衣(Mai Shiraishi)
1992年8月20日生まれ。2011年アイドルグループ「乃木坂46」1期生オーディションに合格し、デビュー。中心メンバーとして活躍し、2020年同グループを卒業。以降、女優・モデルとして幅広く活躍中。近作には、「風間公親-教場０-」（23年フジテレビ系）、「侵入者たちの晩餐」（24年日本テレビ系）、「法廷のドラゴン」（25年テレビ東京系）、「最後の鑑定人」（25年フジテレビ系）、映画「聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～」、「アンダーニンジャ」などかあり、10月より「恋する警護24時 season2」（25年テレビ朝日系）の放送を控えている。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、岩館
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7階
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
