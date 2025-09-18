『空の軌跡 the 1st』完全攻略本が11月13日に発売決定。エステルのダイナー衣装のプロダクトコード＆新久保だいすけ先生の4コマ漫画も収録。

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、「電撃の攻略本」ブランドにて、『日本ファルコム公式 空の軌跡 the 1st ザ・コンプリートガイド』を、2025年11月13日（木）に刊行いたします。

日本ファルコムより2025年9月19日（金）に発売される『軌跡』シリーズ最新作『空の軌跡 the 1st』。その公式完全攻略本が電撃から発売決定です。20年ぶりにフルリメイクされたエステルとヨシュアのリベール王国での冒険を、フローチャートとマップでやり込み要素を制覇しながらエンディングまで導きます。さらに、日本ファルコムファンにはおなじみの、新久保だいすけ先生による4コマ漫画も収録！ ぜひご予約のうえ、お買い求めください。

掲載内容

●宝箱や拾えるアイテムの位置がわかるマップを掲載！

●フィールドや戦闘に関する各種システムを詳しく解説！

●新久保だいすけ先生による描き下ろし4コマを収録！

また、本書にはNintendo Switch、Nintendo Switch 2、PlayStation5版で使える、エステル専用衣装のプロダクトコードが付いています。

※Steam版のコードは付属しておりません。

※電子書籍版にはプロダクトコードは付属しておりません。

(C)2025 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

概要

【書 名】日本ファルコム公式 空の軌跡 the 1st ザ・コンプリートガイド

【発売日】2025年11月13日（木）

【仕 様】A5判／240ページ

【定 価】2,640円（本体2,400円＋税）

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信予定

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

●詳細・購入はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000284/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/4047338087/

電撃の攻略本とは

「電撃の攻略本」は、「ゲームの電撃」ブランドにおける1レーベルです。攻略本をはじめ、画集、設定資料集といったゲーム関連書籍を数多く刊行しています。

公式サイト：https://books.famitsu-dengeki.com/

公式X（Twitter）：https://twitter.com/FD_books_info/

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp