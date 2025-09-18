発売から60年の歴史を誇るニューブロックシリーズ最新作！「Gakkenニューブロック オールスターズDX」9月18日（木）発売

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（東京・神田／代表取締役社長：富樫建）のグループ会社、株式会社学研ステイフル（東京・千代田区／代表取締役社長：青木紀明）は、『Gakkenニューブロック オールスターズDX』を2025年9月18日に発売いたします。

◆Gakkenニューブロック オールスターズDX

■35種160パーツの豪華セット！

歴代商品の人気パーツはもちろん、復刻レアパーツも多数収録。“DX”の名にふさわしい大ボリュームで、ニューブロックの魅力を余すことなく楽しめます。

■ボールコースター遊びも可能！

レールやボールもセットに含まれており、子どもたちが夢中になる「ボールころがし」遊びもこの一箱で体験できます。作品づくりの幅は無限大に広がります。

■安心の「遊び方ガイド」付き

豊富な作例を掲載したガイドブック付きで、初めての方でもすぐに遊べる安心仕様。

■商品情報

●商品名：Gakkenニューブロック オールスターズDX

●品番：83778

●価格：税込11,000円（本体 10,000円）

●対象年齢：2才以上

●商品内容：ブロック35種160パーツ

●パッケージサイズ：幅440×高さ260×奥行190mm

●販売先：全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売場、インターネット通販など

・学研ステイフル楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/gakkensf/83778/

・学研ステイフルYahoo！ショップ https://store.shopping.yahoo.co.jp/gakkensf/83778.html

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKRF6F4V

◆『Gakkenニューブロック』とは

Gakkenニューブロックとは、子どもの成長や発育に合わせて1.5才から長く楽しめる、みんなのファーストブロックです。2025年春、60周年を迎えました。

Gakkenニューブロック特設サイト：https://newblock.jp/lpsp/

思い描いたものを試行錯誤しながら作って壊してまた挑戦する。その繰り返しが、創造力を育み、考える力を伸ばします。

遊ぶ姿から、お子さまの新たな才能や発想に気づくかもしれません。

子ども同士や親子間のつながりを深め、これからの時代に必要な未来の力を育てます。

●学研ステイフル公式ホームページ：https://www.gakkensf.co.jp/

●Gakkenニューブロック公式サイト：https://newblock.jp/