「究極のラーメンAWARD関西」が今年も発表！　14年目を迎える今年の総合グランプリはラーメン通から支持を集める堺の気鋭店が受賞!!

「いま最も旬でうまいラーメンは？」をコンセプトに関西最強のラーメンを決定する「第14回 究極のラーメンAWARD関西」が、9月18日(木)発売のムック本『究極のラーメン2026 関西版』（ぴあ）にて発表されました。

今回で14回目を迎えた今アワード。“関西ラーメン四天王”と呼ばれる有名ラーメン通4名が選考委員を務め、1000店以上ものノミネート店の中から総合グランプリに選んだのは、旨味濃厚なWスープと純朴可憐な自家製細麺がたまらない「生醤油そば」が絶大なる支持を集める大阪・堺の「中華そば NewYork × NewYork」。2021年創業のラーメンマニアが足繫く通う大阪を代表する人気店です。

総合グランプリの盾を手渡され、満面の笑みで受賞の喜びをかみしめる「中華そば NewYork × NewYork」店主の浜畑さん。

グランプリの記念盾が贈呈され、店主の浜畑さんは「念願の賞をいただけて感激です。今まで以上にさらに精進いたします！」と、喜びをかみしめました。また、新店をはじめ、醤油、塩、豚骨、鶏白湯、味噌、つけ麺、バラエティなどお馴染みの各部門のグランプリ＆準グランプリ店も同時に発表。さらに「四天王特別賞」として四天王メンバー各々の名を冠した賞が今年もラインナップ。今回も関西のラーメンシーンの最新トレンドが分かる、興味深いラインナップとなっています。

『究極のラーメン2026 関西版』

9月18日(木)発売

定価1100円（本体1000円＋税）

ぴあ



