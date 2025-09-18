地球の歩き方×春華堂による和栗スイーツが登場！ 『地球の歩き方 静岡』をきっかけに生まれた、世界を旅するコラボスイーツ3種を期間限定でお届け
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、有限会社 春華堂（静岡・浜松／代表取締役社長：山崎貴裕）とのコラボレーションにより、和栗を使用した3種類のスイーツを商品化。浜松と原宿の春華堂系列3店舗限定で、2025年9月18日（木）に販売を開始いたしました。
■なぜ「地球の歩き方」が和栗スイーツを開発？
きっかけは『地球の歩き方 静岡』の取材で、2024年11月に春華堂の工場や店舗を訪れたことでした。ガイドブックとして静岡・遠州地域の魅力を伝えるだけでなく、遠州・掛川に古くから伝わる食文化に着目。「和栗（WAGURI）」を世界に誇れるブランドにすることを目指す「遠州・和栗プロジェクト」に共感し、和栗を使って、世界を旅する気分を味わえるスイーツを共同で開発することになりました。
世界各地のお菓子を知る地球の歩き方からは、和栗と相性のよい海外スイーツと、アレンジのアイデアを提案。春華堂とともに試作や試食を重ね、ついに3種類の限定和栗スイーツが完成しました。
春華堂のスタッフと、地球の歩き方編集長（右からふたり目）、編集スタッフが何度も浜松を訪れ、試食
■世界を旅する3種の和栗スイーツ
【商品概要】
■商品名：WAGURIクレームシュニテ
■国：クロアチア
■価格：\1,100（税込）
■商品説明：クロアチアの名物スイーツ「クレームシュニテ」は、カスタードクリームをサンドしているのが一般的ですが、濃厚な和栗クリームと生クリームの2層で贅沢な一品にアレンジしました。
■販売店舗：UNAGI PIE CAFE
静岡県浜松市中央区大久保町748-51 うなぎパイファクトリー2階
営業時間：10:00～17:30（L.O. 17:00）
【商品概要】
■商品名：ブリオッシュ・コン・WAGURIジェラート
■国：イタリア
■価格：\750（税込）
■商品説明：ジェラートをブリオッシュで挟んだ、南イタリア・シチリア島の人気スイーツを和栗のジェラートで再現しました。
■販売店舗：とらとふうせん
静岡県浜松市中央区神田町553 SWEETS BANK内
営業時間：9:30～18:00（L.O. 17:30）
【商品概要】
■商品名：WAGURIノム・アーカオ
■国：カンボジア
■価格：\850（税込）
■商品説明：ココナッツミルクが香るカンボジアの伝統的な蒸しケーキで和栗あんをたっぷり包み、栗の葉で巻きました。
■販売店舗：HOW’z
東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」3F
営業時間：月～土 11:00～22:30（L.O. 21:30）、日 11:00～22:00（L.O. 21:00）
■「地球の歩き方」×「春華堂」オリジナル冊子も
限定和栗スイーツの開発と同時進行で、創業130余年にわたる春華堂の歴史や菓子づくりへのこだわり、春華堂が運営する各施設や商品の魅力などを、「地球の歩き方」のエッセンスをふんだんに盛り込んで紹介したオリジナル冊子『春華堂の歩き方』を制作。9月13日（土）より、うなぎパイファクトリーで先行配布、10月1日（水）より春華堂グループ一部直営店にて配布開始します。
