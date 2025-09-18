地球の歩き方×春華堂による和栗スイーツが登場！ 『地球の歩き方 静岡』をきっかけに生まれた、世界を旅するコラボスイーツ3種を期間限定でお届け

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、有限会社 春華堂（静岡・浜松／代表取締役社長：山崎貴裕）とのコラボレーションにより、和栗を使用した3種類のスイーツを商品化。浜松と原宿の春華堂系列3店舗限定で、2025年9月18日（木）に販売を開始いたしました。



■なぜ「地球の歩き方」が和栗スイーツを開発？

きっかけは『地球の歩き方 静岡』の取材で、2024年11月に春華堂の工場や店舗を訪れたことでした。ガイドブックとして静岡・遠州地域の魅力を伝えるだけでなく、遠州・掛川に古くから伝わる食文化に着目。「和栗（WAGURI）」を世界に誇れるブランドにすることを目指す「遠州・和栗プロジェクト」に共感し、和栗を使って、世界を旅する気分を味わえるスイーツを共同で開発することになりました。

世界各地のお菓子を知る地球の歩き方からは、和栗と相性のよい海外スイーツと、アレンジのアイデアを提案。春華堂とともに試作や試食を重ね、ついに3種類の限定和栗スイーツが完成しました。

■世界を旅する3種の和栗スイーツ

春華堂のスタッフと、地球の歩き方編集長（右からふたり目）、編集スタッフが何度も浜松を訪れ、試食

【商品概要】

■商品名：WAGURIクレームシュニテ

■国：クロアチア

■価格：\1,100（税込）

■商品説明：クロアチアの名物スイーツ「クレームシュニテ」は、カスタードクリームをサンドしているのが一般的ですが、濃厚な和栗クリームと生クリームの2層で贅沢な一品にアレンジしました。

■販売店舗：UNAGI PIE CAFE

静岡県浜松市中央区大久保町748-51 うなぎパイファクトリー2階

営業時間：10:00～17:30（L.O. 17:00）

【商品概要】

■商品名：ブリオッシュ・コン・WAGURIジェラート

■国：イタリア

■価格：\750（税込）

■商品説明：ジェラートをブリオッシュで挟んだ、南イタリア・シチリア島の人気スイーツを和栗のジェラートで再現しました。

■販売店舗：とらとふうせん

静岡県浜松市中央区神田町553 SWEETS BANK内

営業時間：9:30～18:00（L.O. 17:30）

【商品概要】

■商品名：WAGURIノム・アーカオ

■国：カンボジア

■価格：\850（税込）

■商品説明：ココナッツミルクが香るカンボジアの伝統的な蒸しケーキで和栗あんをたっぷり包み、栗の葉で巻きました。

■販売店舗：HOW’z

東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」3F

営業時間：月～土 11:00～22:30（L.O. 21:30）、日 11:00～22:00（L.O. 21:00）

■「地球の歩き方」×「春華堂」オリジナル冊子も

限定和栗スイーツの開発と同時進行で、創業130余年にわたる春華堂の歴史や菓子づくりへのこだわり、春華堂が運営する各施設や商品の魅力などを、「地球の歩き方」のエッセンスをふんだんに盛り込んで紹介したオリジナル冊子『春華堂の歩き方』を制作。9月13日（土）より、うなぎパイファクトリーで先行配布、10月1日（水）より春華堂グループ一部直営店にて配布開始します。

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開