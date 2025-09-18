TVアニメ「mono」のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

写真拡大 (全4枚)

シンクイノベーション株式会社




キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ「mono」グッズの予約販売を下記サイトにて9月18日（木）から開始いたしました。




TVアニメ「mono」より新商品が登場！


アクリルキーホルダー・アクリルスタンド・缶バッジなど様々なアイテムがラインナップ！




オリジナル描き起こしミニキャラ「ちぽっけシリーズ」デザインにも注目♪




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約開始：2025年9月18日（木）12:00～


■出荷予定日：2025年12月上旬予定






～～商品ラインナップご紹介～～








(C)あfろ／芳文社・アニプレックス・ソワネ




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！






＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル 8階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売