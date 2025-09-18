TVアニメ「mono」のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ「mono」グッズの予約販売を下記サイトにて9月18日（木）から開始いたしました。
TVアニメ「mono」より新商品が登場！
アクリルキーホルダー・アクリルスタンド・缶バッジなど様々なアイテムがラインナップ！
オリジナル描き起こしミニキャラ「ちぽっけシリーズ」デザインにも注目♪
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約開始：2025年9月18日（木）12:00～
■出荷予定日：2025年12月上旬予定
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)あfろ／芳文社・アニプレックス・ソワネ
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売