ZEROTOKYO新パーティー”THE ONE”の第2弾は、2020年のDJ MAG TOP 100 DJsにて6位まで上り詰めたFUTURE HOUSEキングDon Diabloが1年ぶりの来日!!

株式会社TSTエンタテイメント

ダンスミュージックシーン唯一無二の存在、世界中でヘッドライナーとして名を連ね、日本でもトップクラスの人気も兼ね備えるスーパースターを招聘するビッグパーティー”THE ONE”の第2弾!!

初回のOliver Heldensに続いて招聘する”THE ONE”は、2020年のDJ MAG TOP 100 DJsにて6位まで上り詰めたFUTURE HOUSEキングDon Diabloが1年ぶりの来日!!

Don Diabloはハウス・ビートにメタリックな質感のベースラインが特徴的なジャンル“FUTURE HOUSE”の第一人者として知られるDJ/プロデューサー。自身のレーベルHEXAGONブランドを中心に音楽、アート、ファッション、テクノロジーの境界を超えたオランダのアーティストでメロディアスな楽曲を多く手掛けており、ここ日本でも高い人気を誇る誰もが知るスーパースター。

最近ではドラムンベースやテクノのセットも披露し幅広いパフォーマンスに注目が集まっている。

今回の東京での”THE ONE”なパフォーマンスに期待に胸が膨らむ!!

ナンバーワンではなくオンリーワン。ZEROTOKYOでしか体感できないワールドクラスで特別な華やかな夜をお見逃しなく。

EVENT INFO

2025.11.14(金) THE ONE Presents Don Diablo

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/the-one-presents-don-diablo1114/

DOOR：TBA

EARLY FASTPASS TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円)

FASTPASS TICKET：\5,000 (別途1ドリンク800円)

U-23 TICKET：\4,500 (別途1ドリンク800円)

THE ONE PRIORITY TICKET：\9,500 (エントランス最優先入場・Z HALL入場保証・最前列エリア・専用トイレ・枚数限定)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/the-one-presents-don-diablo-1114

※9/19(金)12:00 前売券販売開始。

※U-23 TICKET

2025年11月14日までに23歳以下の方が対象です。チケット受付時に生年月日が確認できる写真付き身分証をご提示いただきます。ご本人様と年齢の確認が取れない場合は一般発売価格との差額をお支払いいただきます。

※混雑時に入店規制や、メインホールへの入場規制を行う場合がございます。

FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。

※PRIORITY TICKETをお持ちの方は、一度Z HALLを出た後も再入場を保証いたします。

【Z HALL】〈HOUSE / FUTURE HOUSE〉

-THE ONE-

SPECIAL GUEST : Don Diablo

ARTIST INFO

Don Diablo

レーベルHEXAGONを主宰し、音楽、アート、ファッション、テクノロジーの境界を超え、常に進化し世界を舞台に活躍しているアーティスト。

Dua Lipa、Ed Sheeran、Coldplay、Justin Bieberといった世界的アイコンとのコラボレーションやリミックスにおいても、Don Diabloのサウンドアイデンティティが遺憾無く発揮されており、3rdアルバム『FORΞVΞR』は10億回再生を突破。ラジオ番組「Hexagon Radio」は毎週68カ国以上で数百万人のリスナー数を誇る。

また、DJ MAG TOP 100 DJsにおいて最高位6位を記録し、過去10年間連続でトップ15を維持し続けていることは、Don Diabloの持続力と絶え間ない革新性の証といえるだろう。

2025年には、別名義CONTROL ALT DΞLΞTΞとして新たなプロジェクトを始動し、ドラムンベース、クラブカルチャー、ビジュアルストーリーテリングの世界から絶え間ない自己革新と枠に囚われない姿勢を体現している。

トレンドを追うのではなく、自らトレンドを創り出し、現代におけるクリエイターの本質を再定義し続けているアーティストである。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Mz2uwtjkkgs ]

Don Diablo WE1 | Tomorrowland 2024

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO