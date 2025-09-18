株式会社グローバル企業

株式会社グローバル企業（本社：東京都港区）は、TIME誌との関係を偽り日本企業へ営業を行うウェブサイトおよび業者「International Business Reports（IBR）」（https://international-business-reports.com/）による詐欺的な営業活動の疑いがあることを確認いたしました。既に複数の企業様より被害報告が寄せられており、その内容には不当な請求や威圧的な連絡が含まれております。こうした状況を踏まえ、今後さらなる被害拡大が懸念されることから、下記をご一読のうえ、十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。

皆さまへのお願い

- IBRは営業電話・メールにて「TIME誌（掲載・特集）に掲載できる」と虚偽の案内を行い、日本企業に接触しています。- IBRは当初「無料掲載」等を提示した後に、「掲載枠を予約済み」「デポジットを失った」「掲載のキャンセル料を請求する」などの不当な請求を行い、さらに「訴訟を検討する」といった脅しの連絡を送った事例が報告されています。- 該当サイト： https://international-business-reports.com/(https://international-business-reports.com/)- 当社が出した前回の注意喚起： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000165914.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000165914.html)- 契約・入金は絶対に行わないでください。IBRの行為は、詐欺の疑いがある悪質な勧誘行為です。該当業者からの一切の要求（入金・補償請求等）に応じないよう重ねて警告いたします。- IBRからのメール・電話・請求書を受け取った場合は、記録（メール、請求書、通話メモ）を保存してください。- 脅迫的・法的請求の文言が含まれる場合は、速やかに警察・消費者センターに相談してください。-警視庁相談窓口や最寄りの消費生活センターへの相談を推奨します。- 当社（株式会社グローバル企業）にもご相談ください。可能な範囲で状況確認や助言を行います。-問い合わせ先：info@global-kigyo.com- 同様の勧誘を受けた企業様は、可能であれば当社へ情報（送付されたメール文面・請求書のコピー等）をご提供ください。情報共有は被害拡大防止に役立ちます。



日本国内でのTIME誌の掲載・広告契約は、当社およびTIME本社の正規チャネルのみで取り扱われます。第三者が『TIME』の名義を用いて無断で営業活動をすることは当社の認識する業務慣行に反するものです。



株式会社グローバル企業は、今後も関係各所と連携し、必要に応じて関係当局へ情報を提供するとともに、被害が確認された場合は適切な対処を進めてまいります。被害や不審な勧誘を受けた企業様からのご連絡をお待ちしております。

