共催ウェブセミナー「EC運営の必勝方法！多様化する販売チャネルに対応できる売上UPと効率化の最強戦略」を2025年10月9日に開催！
ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2025年10月9日（木）に、通販通信主催のウェブセミナー「EC運営の必勝方法！多様化する販売チャネルに対応できる売上UPと効率化の最強戦略」を開催します。
詳細・お申し込みはこちら :
https://ma-inc.jp/seminar/cos-69/?utm_source=250918ma_prtimes_seminar&utm_medium=press
【このような課題はありませんか？】
・EC売上が思うように伸びない…
・顧客対応の品質を向上させたい…
・受注、発送業務の効率化を図りたい…
・リソースが不足し、運営がスムーズに進まない…
【本セミナーで学べること】
昨今のTikTokShopの日本上陸や各業界のEC化率の向上により、EC業界は多様なチャネルで今後さらに競争激化していくことが予測されています。
その中で特に売り上げ拡大のための自社内リソース確保が運営上の課題として浮上する事業者様はとても多いです。
本セミナーでは、HATME株式会社、株式会社ロジレス、マーケティングアソシエーション株式会社の3社で、EC運営の業務効率化を叶えながら売上拡大に繋げる方法を解説します。
ECサイトの立ち上げ制作から売上改善・バックヤード改善まで、どのフェーズでも必要なEC運営全般の課題の解決ヒントを得られる回となっております。
今回新たに『3社連携特別パッケージプラン』をご用意しておりますので、すぐに活用できる解決策をお探しの方はぜひご参加ください！
【参加&アンケート特典】
アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！
■ セミナースケジュール及び内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/291_1_1a44c7ca130357fc59751006819d57c5.jpg?v=202509180157 ]
■ 開催概要
日時：2025年10月9日（木）14:00～15:30
会場：オンライン※zoomを使用
料金：無料
詳細・お申し込みはこちら :
https://ma-inc.jp/seminar/cos-69/?utm_source=250918ma_prtimes_seminar&utm_medium=press
■会社概要
会社名：マーケティングアソシエーション株式会社
代表取締役：中園広和
所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F
資本金：1,750万円
事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務
■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/
■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/
■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec
■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」
https://makasete-ec.jp/naruhodo/