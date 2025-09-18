キャッシュレス時代に寄り添うミニマル財布、KAKURAの「二つ折りウォレット tate」
革工房KAKURAより、シンプルながらも使い心地にこだわった二つ折りウォレット「tate」が登場。
上質な牛革を用い、一点一点を職人の手で仕上げた本製品は、革の質感と経年変化を存分に楽しめる逸品です。縦型デザインを採用することで、ポケットにすっきり収まり、持ち歩きやすさとスタイリッシュさを両立。必要最小限のカードや紙幣、小銭をコンパクトに収納できるため、キャッシュレス時代に最適なウォレットとなっています。
無駄を削ぎ落としたデザインは、ビジネスシーンにもカジュアルシーンにも自然に馴染み、長く愛用するほどに深い味わいを増していきます。
“革と共に時を重ねる喜び”を実感できる、KAKURAの新しいスタンダード。贈り物にも最適な逸品です。
