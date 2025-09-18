【AVIOT】AVIOT ×『新テニスの王子様』コラボ完全ワイヤレスイヤホン第二弾が発売決定！本日9月18日(木)より予約開始
コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:土山 裕和)が運営する「AVIOT」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R」をベースモデルとし、「氷帝」と「四天宝寺」それぞれをイメージしたオリジナルデザインと、2モデル合計330種類以上の完全新録スペシャルボイスを収録した、『新テニスの王子様』とのコラボモデルシリーズの第二弾「TE-V1R-TP3」と「TE-V1R-TP4」を、本日2025年9月18日(木)より予約開始することをお知らせいたします。
▽製品ページ
https://aviot.jp/product/te-v1r-tp-s2/
▽プロモーションムービー
https://youtu.be/LKSdf6aG2o8
累計出荷台数約19万台*のAVIOTのヒットモデル”Vシリーズ”の最新機種をベースモデルに採用。『新テニスの王子様』の魅力を堪能できる特別仕様の完全ワイヤレスイヤホンが登場します。
* 2025年4月末時点
今回のコラボでは「氷帝」と「四天宝寺」の2校をモチーフとした2モデルを展開。
氷帝モデルは「跡部景吾」「忍足侑士」「宍戸 亮」「向日岳人」「芥川慈郎」「樺地崇弘」「鳳 長太郎」「日吉 若」の計8名。
四天宝寺モデルは「白石蔵ノ介」「千歳千里」「金色小春」「一氏ユウジ」「忍足謙也」「石田 銀」「財前 光」「遠山金太郎」の計8名の完全新規録りおろし音声を収録しました。
パッケージは完全新規描きおろしイラストを採用し、チャージングケースは氷帝と四天宝寺それぞれをイメージした特別仕様のデザインとなっております。
イヤホンの起動/終了や端末との接続状況を告知する「ボイスガイダンス」に加え、作中の印象的なセリフが聴ける「ランダムボイス」も搭載。各選手はアプリで切り替え可能で、2モデル合計16モード330種類以上収録された特別仕様となっています。
本日公開のプロモーションムービーでは、「忍足侑士」と「忍足謙也」が本製品の魅力を紹介。ぜひご覧ください。
▽プロモーションムービー
https://youtu.be/LKSdf6aG2o8
製品特徴
■ベースモデル
累計出荷台数約19万台*のAVIOTのヒットモデル、 “Vシリーズ”の最新機種「TE-V1R」をベースモデルに採用。イヤホン単体で19時間/充電ケース併用で62時間の超ロングスタミナ。周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動的に調整する“アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング”を搭載。2つのドライバーによる圧倒的表現力が魅力の“ハイブリッドデュアルドライバー2.0”、ハイレゾ再生を実現するLDAC(TM)対応、ワイヤレス充電機能を採用した、高音質と機能性を両立するハイグレードモデルです。
* 2025年4月末時点
■スペシャルボイス
イヤホンの起動/終了や端末との接続状況をお知らせする「ボイスガイダンス」だけでなく、
作中の印象的なセリフが聴ける「ランダムボイス」を完全新録で2モデル合計330種類以上収録。
氷帝モデルは跡部たち8モード、四天宝寺モデルは白石たち8モードを搭載しており
専用アプリで好きな選手のモードに切り替えてお楽しみいただけます。
その他選手のボイスは、製品ページをご確認ください。
▽製品ページ
https://aviot.jp/product/te-v1r-tp-s2/
■スペシャルデザイン
氷帝と四天宝寺それぞれをイメージしたカラーリングに、高級感ある艶加工を施し、チャージングケース側面とイヤホン本体のメタルパーツにはラグジュアリーなオリジナルのロゴをあしらいました。
第一弾の「青学」「立海」モデルと並べた際の統一感も重視した、コレクションアイテムとしてもお楽しみ頂けるデザインです。
■スペシャルパッケージ
パッケージには完全新規描きおろしイラストを採用。
選手たちがイヤホンを楽しむ姿や表情が魅力の、特別仕様のデザインとなっています。
■スペシャルチューニング
コラボモデル第一弾に続き、第二弾も『新テニスの王子様』の音楽を手掛けるUZA氏によるサウンドチューニングを搭載。
どこにいても「テニプリフェスタ」の臨場感を味わえる特別なサウンドに仕上げました。
販売基本情報
・TE-V1R-TP3、TP4
・販売価格：22,880円(税込)
・予約開始：2025年9月18日(木)12時～
・お届け予定日：2025年12月17日以降順次
・取り扱い店舗：
AVIOT ONLINE MALL ： https://shop.aviot.jp/products/te-v1r-tp-s2
エディオンネットショップ：
TE-V1R-TP3（氷帝モデル）https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00083407833
TE-V1R-TP4（四天宝寺モデル）https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00083407840
エディオン各店舗（取り扱い有無は店舗までお問い合わせください）
■TE-V1R-TP3、TP4
【基本仕様】
・ドライバー:φ10mmダイナミック型及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ
・通話用マイク：MEMSマイク
・バッテリー容量：イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh
・通話時間*:最大9時間
・連続再生時間*：最大19時間 (充電ケース併用時:最大62時間)
・イヤホン本体 充電時間:約1.5時間
・充電ポート：USB Type-C
・防水レベル**：IPX4相当
・重量：イヤホン片耳 約6.5g
・その他：マルチポイント対応、片耳使用可能、イヤホン単体ON / OFF 可能、急速充電対応(約10分 の充電で最大120分再生)、ワイヤレス充電対応
・付属品：USB Type-Cケーブル、ユーザーマニュアル、
シリコンイヤーピース(S/M/L各サイズ1ペア ) ※Mサイズは購入時に装着済み
*再生時間は使用環境により変動する可能性があります。
**イヤホン本体のみ
【Bluetooth規格】
・対応コーデック：SBC、AAC、LDAC
・対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP
・Bluetooth version:5.3
・Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数：8
■AVIOT
AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。
日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。
2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。
テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。
■会社概要
商号 : プレシードジャパン株式会社
代表者 : 代表取締役 土山 裕和
所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F
■事業内容:
コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売
■AVIOT 公式サイト
https://aviot.jp/
■AVIOT 公式X（旧twitter）
https://twitter.com/AVIOT_JP
■AVIOT 公式Instagram
https://www.instagram.com/aviotjapan/
■AVIOT 公式TikTok
https://www.tiktok.com/discover/AVIOT