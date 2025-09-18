衝撃の現状：インドネシア乗用車市場における中国ブランド躍進と日本ブランドの後退｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月18日】
主なポイント
●中国ブランドは、競争力のある価格設定、積極的な現地生産投資、そしてインドネシア消費者向けの手頃な価格帯の電気自動車（EV）ラインナップの拡充により、2025年第2四半期に市場シェアを3倍の22%に拡大しました。
●この躍進の大部分は、中国ブランドにシェアを奪われた日本ブランドの犠牲の上に成り立っています。ハイブリッド車への注力とEV普及の遅れにより、インドネシアでEVが急速に成長する中で、日本ブランドは市場の変化に対応しきれていません。
インドネシアの乗用車市場は劇的な変貌を遂げています。長年にわたり市場を支配してきた日本メーカーが地位を失う中、中国ブランドが急速に台頭し、競争環境を再構築しています。
カウンターポイントリサーチの2025年第2四半期乗用車販売トラッカーによると、インドネシアにおける日本自動車メーカーのシェアは、2024年第2四半期の86%から2025年第2四半期には74%へと急落しました。対照的に、中国自動車メーカーは電気自動車（EV）普及の波に乗り、同時期に7%から22%へと急伸しました。
インドネシア乗用車市場シェア（ブランド原産国別）（2024年第2四半期 vs. 2025年）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329884&id=bodyimage1】
カウンターポイントリサーチのアソシエイトディレクター、リズ・リーは次のように述べています。「この市場シフトの主因は、電気自動車の爆発的な成長です。わずか1年前の2024年第2四半期には、インドネシアの太陽光発電市場における電気自動車（EV）の普及率はわずか6%でした。2025年第2四半期までに、この数字は3倍以上の20%に増加しました。トヨタ、ダイハツ、ホンダなどの日本メーカーはハイブリッド車に注力し続けましたが、EVの勢いを捉えることはできませんでした。対照的に、中国メーカーは強力な価格競争力と積極的な現地生産によってこの機会を捉え、EV市場のリーダーとしての地位を確立しました。」
BYDは西ジャワ州スバンに年間15万台の生産能力を持つ工場を建設中で、2025年末の完成を目指している。五菱はすでにインドネシアでブカシ工場を稼働させ、「Air EV」など小型EVの現地組立を拡大している。広州汽車（GAC）と奇瑞汽車（Chery）も現地組立・現地化戦略を加速させ、新型EVモデルをインドネシアで生産している。直近では、小鵬汽車（Xpeng）が電気MPV「X9」のCKD（完全ノックダウン）生産を開始した。CKDとは、車両を完全分解した状態で輸出し、インドネシアで再組立を行う方式である。
インドネシア政府の政策も中国メーカーを優遇している。2025年までに全車両の20％をEV化するという積極的な目標を掲げ、減税や輸入関税の免除、現地生産連動型インセンティブなどの施策を導入している。日本の自動車メーカーがEVへの移行の停滞と販売減少に苦戦する一方で、中国メーカーはこうした政策支援を活用し、積極的に市場プレゼンスを拡大しています。
注：
EVには、バッテリー電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）の両方が含まれます。ただし、ハイブリッド電気自動車（HEV）は含まれません。
当社サイトもぜひご覧ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/chinese-brands-surge-in-indonesias-passenger-vehicle-market/
