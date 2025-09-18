NRIデジタル、”新幹線で行く思いがけない出会い”を紹介するWEBメディア「55 Stations」を開設 ～JR東日本の新幹線停車駅55駅の多彩な魅力を深堀し、地域活性化・関係人口創出へ～

NRIデジタル、”新幹線で行く思いがけない出会い”を紹介するWEBメディア「55 Stations」を開設 ～JR東日本の新幹線停車駅55駅の多彩な魅力を深堀し、地域活性化・関係人口創出へ～