こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」を叶えるレディーススタイルの新シリーズ『CHANTOWA』
お客様の潜在的ニーズを商品化！
シルエットやデザインなどの要素で「ちゃんとは」を表現
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」という潜在的なニーズを解決するレディーススタイルの新シリーズ『CHANTOWA（ちゃんとは）』を、9月18日（木）よりスーツスクエア全店および、公式オンラインストアで発売します。
商品ページ：https://www.uktsc.com/ec/shop/r/r20235/
ビジネスウエアの多様化により、ビジネスシーンにおいてもカジュアルな装いが定着してきました。しかしながら、ビジネスシーンにおけるカジュアルのルールが明確でないことも多く、着こなしに悩む方もいらっしゃいます。そのような中で「かしこまった感じにはしたくない」や「ビジネスでも安心して着用したい」いわゆる「ちゃんとしたい」というよりは、誰に見られるわけでもないけど「ちゃんとは、したい」という潜在的なニーズが伺えます。そこで今回「スーツスクエア」が20年以上、ビジネスに向き合ってきたからこそ提案できる新シリーズ『CHANTOWA』を発売いたします。
本企画は、スーツは着用しなくてもいいけど、ある程度のルールの中でビジネスウエアを選ぶ方がターゲットになっています。アイテムは全12品番を用意。それぞれのアイテムでシルエットやデザインなどの要素で「ちゃんとは」を表現しており、ビジネスでも安心して着用できます。
その他、スーツスクエアのアンバサダーには、俳優やモデルなどで活躍をしている白石麻衣さんを選任。今回の新シリーズ『CHANTOWA』においても実際に商品を着用しキービジュアルとして登場する他、CMにも出演します。白石さんを通じて、「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」という仕事着への気持ちを表現していきます。
■『CHANTOWA』シリーズのコンセプト
■商品紹介
ジャケット×1型、ジレ×1型、パンツ×3型、スカート×3型、コート×1型
ブラウス×1型、カーディガン×1型、ニット×1型、 （全12品番）
※ジャケット×1型、ジレ×1型、パンツ×1型、スカート×1型、コート×1型は10月下旬発売予定
【商品概要】
商品 コクーンシルエットプルオーバー
品番 355705-21、80、87、91、95、97
カラー ラベンダー、ホワイト、チャコールグレー、グレー、ブラウン、ベージュ
※ベージュ（品番：355705-80）はEC限定商品
サイズ 38（9号）
素材 アクリル62％、ポリエステル28％、ナイロン10％
販売価格 税込7,689円
販売店舗 スーツスクエア全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです
※パンツは別シリーズでコーディネート
【商品概要】
商品 オーバーサイズカーディガン
品番 355704-35、39、50、70、85、91
カラー アイボリー、ネイビー、ブラウン、ピンク、ベージュ、ブルー
※ブルー（品番：355704-35）はEC限定商品
サイズ 38（9号）
素材 アクリル62％、ポリエステル28％、ナイロン10％
販売価格 税込7,689円
販売店舗 スーツスクエア全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
※スカートはCHANTOWAシリーズのサテンプリーツスカートでコーディネート
商品ラインアップ：https://www.uktsc.com/ec/shop/r/r20235/
※その他の商品は、商品ラインアップをご覧ください。
■担当者コメント（商品第二部 坂下 恵）
オフィスカジュアルという漠然とした枠組みのなかで誰も細かいルールは教えてくれません。職場の雰囲気や上司、同僚の着こなしから「こんな感じかな」とある意味「空気を読んで」マイルールを作っていきます。制服のように答えが1つではないからこそ、店頭から聞こえてくるお客様の声はいつも答えを探していてるように感じます。「何を着れば良い？」「何が正解？」「これだったら大丈夫？」と。そして「ちゃんとしたいんじゃなくて “ちゃんとは、したい”」という『CHANTOWA』シリーズのネーミングからも感じ取れるようにジレンマを抱えている方がとても多い様に思います。
「“ちゃんとは、したい”けれど、自分なりのおしゃれも楽しみたい」「安心感は欲しいけれど、ただのベーシックじゃつまらない」
そこで、オフィスで浮かないきちんと感（＝安心感）をベースに、オーソドックスなデザインの中にもちょっとしたトレンド感や気の利いた機能性があり、着回し力で働く女性を支える、そんなアイテムをそろえました。20年以上ビジネスウエアに向き合ってきた私達だからこそ、そんな方が自信を持って着られる正解の一つを提案できればと思っています。
■『CHANTOWA』シリーズ 特設サイト
新シリーズの『CHANTOWA』は、「ちゃんとしたいんじゃなくて、“ちゃんとは、したい”女性」をターゲットとしたレディース向けブランド「WHITE」の新シリーズです。20年以上ビジネスに向き合ってきた「スーツスクエア」だからこそできる、“ちゃんと見え”するカジュアルウエアの着こなしに悩むビジネスパーソンたちに向けた新しい提案をします。
特設サイト：https://www.uktsc.com/ec/shop/cont/pg/1chantowa-series/
※特設サイトは9月19日（金）10：30より公開
■タレントプロフィール（白石麻衣 Mai Shiraishi)
1992年8月20日生まれ。2011年アイドルグループ「乃木坂46」1期生オーディションに合格し、デビュー。中心メンバーとして活躍し、2020年同グループを卒業。以降、女優・モデルとして幅広く活躍中。近作には、「風間公親-教場０-」（23年フジテレビ系）、「侵入者たちの晩餐」（24年日本テレビ系）、「法廷のドラゴン」（25年テレビ東京系）、「最後の鑑定人」（25年フジテレビ系）、映画「聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～」、「アンダーニンジャ」などかあり、10月より「恋する警護24時 season2」（25年テレビ朝日系）の放送を控えている。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、岩館
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7階
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://www.uktsc.com/ec/shop/r/r20235/
シルエットやデザインなどの要素で「ちゃんとは」を表現
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」という潜在的なニーズを解決するレディーススタイルの新シリーズ『CHANTOWA（ちゃんとは）』を、9月18日（木）よりスーツスクエア全店および、公式オンラインストアで発売します。
商品ページ：https://www.uktsc.com/ec/shop/r/r20235/
ビジネスウエアの多様化により、ビジネスシーンにおいてもカジュアルな装いが定着してきました。しかしながら、ビジネスシーンにおけるカジュアルのルールが明確でないことも多く、着こなしに悩む方もいらっしゃいます。そのような中で「かしこまった感じにはしたくない」や「ビジネスでも安心して着用したい」いわゆる「ちゃんとしたい」というよりは、誰に見られるわけでもないけど「ちゃんとは、したい」という潜在的なニーズが伺えます。そこで今回「スーツスクエア」が20年以上、ビジネスに向き合ってきたからこそ提案できる新シリーズ『CHANTOWA』を発売いたします。
本企画は、スーツは着用しなくてもいいけど、ある程度のルールの中でビジネスウエアを選ぶ方がターゲットになっています。アイテムは全12品番を用意。それぞれのアイテムでシルエットやデザインなどの要素で「ちゃんとは」を表現しており、ビジネスでも安心して着用できます。
その他、スーツスクエアのアンバサダーには、俳優やモデルなどで活躍をしている白石麻衣さんを選任。今回の新シリーズ『CHANTOWA』においても実際に商品を着用しキービジュアルとして登場する他、CMにも出演します。白石さんを通じて、「ちゃんとしたい」というよりは「ちゃんとは、したい」という仕事着への気持ちを表現していきます。
■『CHANTOWA』シリーズのコンセプト
■商品紹介
ジャケット×1型、ジレ×1型、パンツ×3型、スカート×3型、コート×1型
ブラウス×1型、カーディガン×1型、ニット×1型、 （全12品番）
※ジャケット×1型、ジレ×1型、パンツ×1型、スカート×1型、コート×1型は10月下旬発売予定
【商品概要】
商品 コクーンシルエットプルオーバー
品番 355705-21、80、87、91、95、97
カラー ラベンダー、ホワイト、チャコールグレー、グレー、ブラウン、ベージュ
※ベージュ（品番：355705-80）はEC限定商品
サイズ 38（9号）
素材 アクリル62％、ポリエステル28％、ナイロン10％
販売価格 税込7,689円
販売店舗 スーツスクエア全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです
※パンツは別シリーズでコーディネート
【商品概要】
商品 オーバーサイズカーディガン
品番 355704-35、39、50、70、85、91
カラー アイボリー、ネイビー、ブラウン、ピンク、ベージュ、ブルー
※ブルー（品番：355704-35）はEC限定商品
サイズ 38（9号）
素材 アクリル62％、ポリエステル28％、ナイロン10％
販売価格 税込7,689円
販売店舗 スーツスクエア全店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
※スカートはCHANTOWAシリーズのサテンプリーツスカートでコーディネート
商品ラインアップ：https://www.uktsc.com/ec/shop/r/r20235/
※その他の商品は、商品ラインアップをご覧ください。
■担当者コメント（商品第二部 坂下 恵）
オフィスカジュアルという漠然とした枠組みのなかで誰も細かいルールは教えてくれません。職場の雰囲気や上司、同僚の着こなしから「こんな感じかな」とある意味「空気を読んで」マイルールを作っていきます。制服のように答えが1つではないからこそ、店頭から聞こえてくるお客様の声はいつも答えを探していてるように感じます。「何を着れば良い？」「何が正解？」「これだったら大丈夫？」と。そして「ちゃんとしたいんじゃなくて “ちゃんとは、したい”」という『CHANTOWA』シリーズのネーミングからも感じ取れるようにジレンマを抱えている方がとても多い様に思います。
「“ちゃんとは、したい”けれど、自分なりのおしゃれも楽しみたい」「安心感は欲しいけれど、ただのベーシックじゃつまらない」
そこで、オフィスで浮かないきちんと感（＝安心感）をベースに、オーソドックスなデザインの中にもちょっとしたトレンド感や気の利いた機能性があり、着回し力で働く女性を支える、そんなアイテムをそろえました。20年以上ビジネスウエアに向き合ってきた私達だからこそ、そんな方が自信を持って着られる正解の一つを提案できればと思っています。
■『CHANTOWA』シリーズ 特設サイト
新シリーズの『CHANTOWA』は、「ちゃんとしたいんじゃなくて、“ちゃんとは、したい”女性」をターゲットとしたレディース向けブランド「WHITE」の新シリーズです。20年以上ビジネスに向き合ってきた「スーツスクエア」だからこそできる、“ちゃんと見え”するカジュアルウエアの着こなしに悩むビジネスパーソンたちに向けた新しい提案をします。
特設サイト：https://www.uktsc.com/ec/shop/cont/pg/1chantowa-series/
※特設サイトは9月19日（金）10：30より公開
■タレントプロフィール（白石麻衣 Mai Shiraishi)
1992年8月20日生まれ。2011年アイドルグループ「乃木坂46」1期生オーディションに合格し、デビュー。中心メンバーとして活躍し、2020年同グループを卒業。以降、女優・モデルとして幅広く活躍中。近作には、「風間公親-教場０-」（23年フジテレビ系）、「侵入者たちの晩餐」（24年日本テレビ系）、「法廷のドラゴン」（25年テレビ東京系）、「最後の鑑定人」（25年フジテレビ系）、映画「聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～」、「アンダーニンジャ」などかあり、10月より「恋する警護24時 season2」（25年テレビ朝日系）の放送を控えている。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、岩館
〒110-0005 東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7階
TEL：03（5846）5656 MAIL： pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://www.uktsc.com/ec/shop/r/r20235/