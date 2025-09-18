アートホテル大阪ベイタワー 重なり合う味わいが、ひとつの笑顔に 高さ約40cmのツリー型ケーキ

アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋浩二、以下当ホテル）の2 階「SARAS PATISSERIE（サラス パティスリー）」では、ホリデーシーズンに向け、ホテルパティシエが手掛ける2025年クリスマスケーキコレクションのご予約を10月1日（水）より開始いたします。





今年のクリスマスケーキは、大切な方々とのひとときに華やぎと楽しさを添えるため、モミの木をモチーフにしたツリー型ケーキをはじめ、苺とシャインマスカットを贅沢に飾り付けた可愛らしいハート型のレアチーズケーキや鮮やかな赤色が美しいミラーケーキ、そして天使の羽をまとった苺のケーキなど、心温まる聖夜を彩る全6種類を販売いたします。

特に高さ約40cmのモミの木をモチーフにしたツリー型ケーキ「Mémoire(メモワール) ～クリスマスの記憶～」と「Lumière(リュミエール) ～雪にとけた願い～」は、それぞれ事前予約限定各1台で販売。リンゴの爽やかな風味をきかせたキャラメルパウンドをベースに、ヘーゼルナッツ入りチョコレートや、キャラメルムース、ホイップクリーム、紅茶のガナッシュ、リンゴのコンポートなどを何層にも重ね、一口ごとに変化する味わいをお楽しみいただけます。「大切な人たちと囲む、にぎやかで楽しいひとときに寄り添えるように」―そんな願いを込めて、ホテルパティシエが心を込めて紡ぎ出したクリスマスケーキです。

当ホテルがお贈りするクリスマスケーキコレクションで、ご家族やご友人との素敵な時間をお過ごしください。

■商品概要

① Mémoire(メモワール) ～クリスマスの記憶～ 30,000円

限定1台 （サイズ：高さ約40cm、土台直径約24cm、重さ約3kg）

モミの木をモチーフに、葉一枚ずつをチョコレートクリームで表現。ツリーの周りにはアイシングクッキーのギフトボックスや人形をにぎやかに飾り付け、ホワイトチョコレートやビターチョコレートのオーナメントがさらに美しさを引き立てます。まるでツリーを囲むような、心温まる時間をお届けします。





② Lumière(リュミエール) ～雪にとけた願い～ 30,000円

限定1台（サイズ：高さ約40cm、土台直径約24cm、重さ約3kg）

ホワイトクリスマスをイメージし、甘さ控えめのホイップクリームで雪化粧をまとったツリーに仕上げました。繊細なデザインのホワイトチョコレートのオーナメントは、パティシエのこだわりが詰まった一品です。

可憐で幻想的な聖夜に、特別な輝きを添えます。





③ Duo Enchanté(デュオ・アンシャンテ) ～天使の二重奏～ 12,000円

限定20台（サイズ：直径約20cm）

みずみずしい苺とシャインマスカットがのったフルーツたっぷりの可愛らしいハート型のレアチーズケーキ。レモンコンフィをアクセントに、すっきりとした後味が口の中いっぱいに広がります。

※11月30日（日）まで早割予約で 10,000円





④ Larmes d’Ange(ラルム・ダンジュ) ～ひとしずくの祈り～ 6,000円

（サイズ：直径約20cm）

艶やかな赤色がひときわ美しく、思わず魅了されるミラーケーキ。濃厚なグラサージュに合わせたフルーティーなムースとゼリーが絶妙な味わいを生み出します。





⑤ Plume d’Ange Blanche(プリュム・ダンジュ・ブランジュ) ～白い天使のささやき～（右）4,500円

⑥ Plume d’Ange Noire(プリュム・ダンジュ・ノワール) ～黒い天使の微笑み～（左） 4,500円

（サイズ：直径約12cm/4号）

まるで天使の羽をまとった、華やかな苺のショートケーキ。甘さ控えめの生クリームと濃厚なチョコレートの2種類をご用意。シンプルながらも奥深い味わいをお楽しみいただけます。





※写真は全てイメージです。

※料金は税金を含みます。

■アートホテル大阪ベイタワー「クリスマスケーキコレクション」概要

予約受付期間：2025年10月1日（水）～12月18日（木）15:00まで

※限定販売については予定数に達し次第受付終了

早割予約期間：2025年10月1日（水）～11月30日（日）まで

※早割対象は③「Duo Enchanté ～天使の二重奏～」のみとなります。

お引き渡し日：2025年12月23日（火）～12月25日（木）11:00～18:30まで

お引き渡し方法：2階「SARAS DELICATESSEN」前のご予約受け渡し専用ブースでのお渡しとなります。

※本商品はご来店でのお渡し限定となり、配送は承っておりません。

■ご予約・お問い合わせ

SARAS PATISSERIE（サラス パティスリー）2階

TEL: 080-4585-9813

営業時間：11:00~19:00

公式ウェブサイト: https://saras-deli-pastry.com

― 「アートホテル大阪ベイタワー」概要 ―

アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER） 福岡❶アートホテル小倉ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp