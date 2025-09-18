新時代の営業を提案するEmooove、「システム開発企業の営業を加速する」お役立ちコンテンツ5点セットを無料公開

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、「システム開発企業の営業を加速する」お役立ちコンテンツ5点セットを無料公開したことをお知らせします。

■この資料の概要

ダウンロードはこちら(無料) :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20250918-1/

システム開発・SES業界における営業現場では、「安定的な営業チャネルが確立できていない」「リファラルに頼りすぎて案件数にばらつきがある」「限られたマーケティング予算の中で、広告に頼らず営業する必要がある」といった課題が深刻化しています。

本資料セットは、これらの課題を解決するため、Emoooveがこれまで蓄積してきた営業支援ノウハウをシステム開発・SES業界に特化した形でご提供いたします。

システム開発・SES業界での新規開拓に必要な要素を網羅し、短期間での商談獲得と受注率向上を実現できる内容を無料で公開いたします。

■この資料の構成

1. エンジニア採用中企業リスト

システム開発体制の強化、採用強化、新規事業立ち上げといった、技術投資に積極的な企業の情報を把握できるリストです。LinkedinやX（旧Twitter）を活用して、本リストの決裁者・キーパーソンへ直接アプローチすることで、短期間での商談獲得や受注率向上につなげることが可能です。





2. 資金調達スタートアップ企業リスト

意思決定が速く、情報感度の高いスタートアップ企業のCxOへのアプローチが成功すれば、一気に商談化し、大きな取引獲得につながる可能性があります。Emoooveが保有する国内最大級のデータベースから厳選した有望企業をピックアップし、プロダクト開発やシステム開発に積極的な企業への効率的なアプローチを実現できます。





3. エンタープライズ決裁者アポイント獲得を加速する方法

エンタープライズ企業のCTO・開発責任者・情報システム部門長など、決裁権を持つターゲットにリーチするための具体的な手法を解説し、営業効率と成果を最大化するノウハウを提供します。本資料では、新時代の営業手法「LinkedInセールス」について、ターゲットリスト作成、プロフィール設計、メッセージ作成まで、具体的な営業プロセスをステップごとに徹底解説しています。また、営業チーム全体のレベルアップを図る研修資料としてもご活用いただけます。





4. BtoB アウトバウンドセールス施策130選

100社以上の営業支援実績を持つEmoooveが、コールやフォーム、LinkedInなど9つのチャネルにわたる営業手法を、130の具体的な施策としてまとめました。本資料では、システム開発・SES企業が最短で成果を出すための手法から上級者向けの手法まで、再現性の高いノウハウを掲載し、営業戦略の幅を大きく広げることが可能です。





5. システム開発企業様のご支援事例集

本資料は、「安定した営業チャネルが確立できていない」「リファラルに頼り案件数にばらつきがある」「広告費をかけられない」 といった、システム開発業界・SES業界特有の課題を解決した3つの成功事例をまとめています。「初月から7アポイント、1件受注を獲得した事例」や「3ヶ月で業界最大手・1兆円超えの超大手企業を含む17件の決裁者アポイントを獲得した事例」「国内大手自動車メーカー、メガベンチャー企業など大手部長のアポイントを獲得した事例」など、LinkedIn Sales Navigatorを活用した決裁者への直接アプローチによる具体的な成果とその手法を詳しく紹介しています。

■こんな方におすすめ

- 安定した案件獲得チャネルを確立したい技術営業・代表者の方- 開発・技術領域で大手実績を積み、事業成長を加速させたい方- 従来手法での新規開拓に限界を感じている方- 大手企業やスタートアップ企業の決裁者層への効果的なアプローチを求めている方- 社内リソース不足で、営業効率向上が必要な方

株式会社Emoooveは、今後もシステム開発・SES業界に特化した、営業活動に有益な情報やソリューションを提供し、企業のビジネス成長を支援してまいります。

ダウンロードはこちら(無料) :https://emooove.co.jp/useful_seminar/20250918-1/

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの関心をいただいております

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用していただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

