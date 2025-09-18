沖縄の健康を支える新拠点。24時間ジム「LifeFit」沖縄県に10店舗展開―2025年秋から冬にかけて、7店舗を新たにOPENー

株式会社FiT

ITを活用したヘルステック事業を展開する株式会社FiT（本社：京都府京都市、代表取締役：加藤恵多、以下「FiT」）は、24時間フィットネスジム「LifeFit」にて沖縄県内でのフィットネス人口拡大を目指し、2025年内に新たに7店舗をオープンいたします。

これにより、既存店舗を含め沖縄県内での店舗数は10店舗となります。

■出店の背景

沖縄県は全国平均と比べてフィットネスジムの数が圧倒的に少なく、人口に対して十分な施設が供給されていません。

また、健康志向の高まりや観光・サービス業従事者の多さなどの県民特性からも、気軽に通えるフィットネスジムへのニーズが年々高まっています。

沖縄県民は「人とのつながり」や「地域コミュニティ」を大切にする傾向が強く、健康維持や仲間づくりの場としてのフィットネスジムの役割が今後ますます重要になると考えています。

LifeFitは、こうした沖縄独自のニーズに応えるべく、「誰もが気軽に通える」「地域に根ざした」フィットネスジムを目指し、県内での大規模出店を決定しました。

■新規出店エリア詳細

１.LifeFit 泡瀬店

【所在地】〒904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬5丁目4－3 シャディ沖縄泡瀬店舗 1・2 階

【アクセス】バス停「愛聖クリニック」から徒歩3分

【営業時間】24時間・年中無休（ノースタッフアワーあり）

【開業日】2025年9月24日(水)

【無料見学・体験会】2025年9月22日(月)~2025年9月23日(火) 11:00~19:00

店舗詳細・キャンペーンはこちら(https://lifefit.tech/store/awase)

２.LifeFit うるま与那城店

【所在地】〒904-2312 沖縄県うるま市勝連平安名1791‐1 サンサンうるま101

【アクセス】バス停「与那城」から徒歩1分

【営業時間】24時間・年中無休（ノースタッフアワーあり）

【開業日】2025年9月27日(土)

【無料見学・体験会】2025年9月25日(木)~2025年9月26日(金) 11:00~19:00

店舗詳細・キャンペーンはこちら(https://lifefit.tech/store/urumayonashiro)

３.LifeFit 南風原店

【所在地】〒901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城552 ラウンドワン南風原店内1F

【アクセス】バス停「印刷団地前」徒歩1分

【営業時間】24時間・年中無休（ノースタッフアワーあり）

【開業日】2025年10月11日(土)

【無料見学・体験会】2025年10月9日(木)~2025年10月10日(金) 11:00~19:00

店舗詳細・キャンペーンはこちら(https://lifefit.tech/store/haebaru)

４.LifeFit 琉大病院前店

【所在地】〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原１丁目22－1 シャトレIZUMI102

【アクセス】琉球大学上原キャンパスから徒歩5分

【営業時間】24時間・年中無休（ノースタッフアワーあり）

【開業日】2025年10月31日(金)

【無料見学・体験会】2025年10月29日(水)~2025年10月30日(木) 11:00~19:00

店舗詳細・キャンペーンはこちら(https://lifefit.tech/store/ryudaibyoinmae)

５.LifeFit イオンタウン読谷店

【所在地】〒904-031 沖縄県中頭郡読谷村字古堅740

【アクセス】イオンタウン読谷内

【営業時間】24時間・年中無休（ノースタッフアワーあり）

【開業日】11月下旬~12月初旬予定

上記5店舗に加え2025年内に2店舗出店予定です。

また、沖縄県内では、LifeFit 武富店・LifeFit うるま江洲店・LifeFit 北中城ライカム店の3店舗を既に出店中です。

既存店舗の詳細はこちら(https://lifefit.tech/store/list#okinawa)をご覧ください。

■ 最新鋭のフィットネスジム「LifeFit（ライフフィット）」について

「LifeFit（ライフフィット）」は、アプリで最短1分・24時間いつでもジムの利用が開始できます。リーズナブルな料金体系（30日 税込3,058円~）で、チケットを購入するだけですぐに利用できる最新鋭のフィットネスジムです。

初期費用や管理費などは一切不要。

会員登録・ジム利用・ポイント管理(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000071368.html)・店舗検索や混雑状況の確認等がアプリで完結します。

＜サービス概要＞

料金：１.定期チケット（360日契約）3,058円~（税込）/30日

２.定期チケット（30日契約） 3,278円~（税込） /30日

３.都度チケット 550円~（税込）/1回

入会・管理費等0円

サービスHP : https://lifefit.tech/

LifeFit フランチャイズオーナーについて：https://lifefit.tech/hp/fc

■「LifeFit（ライフフィット）」の特徴

【特徴１.】良心的な料金プラン

30日2,780円~（税込3,058円~）から通えて、入会・休会・管理費など一切なしでご利用いただけます。今まで金銭面が負担でジムに通えていなかった方々でも身近に感じられるような料金プランを実現しました。

【特徴２.】利用前後の手続きが専用アプリで完結

LifeFit（ライフフィット）では、従来のフィットネスジムで行われてきた紙面による会員登録や口座引落申請等の入会手続きは一切必要ありません。

「LifeFit（ライフフィット）」では専用アプリを使うことでジムの入会・退会などすべてがアプリひとつで即時に完結するため、24時間いつでも利用を開始できます。

また、従来の物理キーは不要となり、アプリ内のチェックインコードをセキュリティゲートにかざすだけで簡単に入場ができます。





【特徴３.】充実したマシンと館内設備

初心者～上級者までが快適なトレーニングを実施できるマシンのレイアウト、種類、台数が整っています。加えて、シャワー設備などトレーニング以外の利便性も兼ね備えております。

また、全国の店舗が利用できるため、出張や旅行先でのご利用も可能です。

※ジムごとに設備環境は異なります。



■「LifeFit（ライフフィット）」フランチャイズオーナー募集について

「LifeFit」では、国内にフィットネスを一緒に広めていただけるフランチャイズオーナーを募集しております。

内外装デザインの仕様、設備や必要備品、運営オペレーション全てパッケージ化し、単なる投資商品ではなく、「健康側面から社会貢献」「既存事業とシナジーのある新規事業」「人手不足を解消する無人ビジネス」といった、事業課題を解決するプロダクトとなっています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

オーナー募集HP :https://fc.lifefit.tech/

■会社概要

株式会社FiTは「暮らしにフィットネスを」を目指す世界観に掲げ、フィットネス参加率が低い日本において「健康の民主化」を推進し、健康を起点とした日本の社会課題の解消を目指すヘルステックスタートアップです。

FiTでは、そのコア事業として最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」を運営しております。

「LifeFit」は、リアル空間にIT技術や手軽に通える仕組みをかけ合わせることにより、リーズナブルな料金体系、続けやすい顧客体験で、日本人向けに扱いやすい充実したマシン設備を24時間利用可能としており、利便性と品質を両立した新たなジム運営を実現しています。

また、LifeFitユーザーのジムへの来店回数や、フィットネスデータを元にアクションに応じたリワードを提供する、ケンコーポイントプログラムを行っており、日本の健康市場の活性化をめざしております。

「LifeFit」は、今までジムに通えなかった、または継続できなかった方々も利用しやすいシステムと料金体系で、気軽に利用できることに加え、手軽に健康が叶う最新鋭のフィットネスジムとして、全国で171店舗運営しております。（2025年9月18日現在）

社名：株式会社FiT

所在地：京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町537番地20 FIS御池ビル405

代表者：加藤 恵多

創業：2020年12月

URL：https://fitinc.jp

お問い合わせ先：pr@fitinc.jp