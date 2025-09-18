東京都『英語対応生活支援アドバイザー窓口』開設

株式会社パソナグループ

株式会社パソナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長COO 中尾慎太郎）は、東京都産業労働局より受託している『英語対応生活支援アドバイザー窓口』を9月30日（火）に開設いたします。

東京都は、グローバルな高度人材や企業の誘致を目指し、ビジネス・生活の両面におけるグローバル スタンダードな環境づくりへの取り組みの一環として、都内でビジネスを行っている、または今後ビジネス展開を検討している外国人の方々とその家族を対象に、東京での生活をサポートする「英語対応生活支援アドバイザー窓口」を開設。

パソナは本窓口の開設および運営業務を受託し、東京での生活に必要な手続や各種困りごとに関する相談に対応します。必要に応じて行政機関での各種手続や銀行口座の開設、携帯電話の手続きなど、アドバイザーが現場への同行サポートも行います。

本事業を通じて、外国人の方々に安心した生活支援を行うとともに、優れた専門知識と技術を持つ高度人材や海外企業の都内誘致に寄与してまいります。

■ 東京都産業労働局『英語対応生活支援アドバイザー窓口』事業 概要

開設：

2025年9月30日（火）

場所：

東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル７階

受付時間：

【窓口】月曜日～金曜日 9時30分～17時30分

【電話・メール等】月曜日～土曜日 9時30分～17時30分

※祝日・年末年始を除く

内容：

外国企業等の進出・定着につなげていくことを目的に、外国人材とその家族を対象にした生活相談における問い合わせ窓口を設置。相談対応や同行支援等の伴走型支援を実施

（例）銀行口座開設、行政手続き、住居探し、ガス開栓の立ち合い、携帯電話の手続き等

受付方法：

対面・電話・メール・問い合わせフォーム

URL：

https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/irsc-tokyo/index.html

お問合せ：

「英語対応生活支援アドバイザー窓口」運営事務局（受託会社：株式会社パソナ）

E-mail info@irsc-tokyo.org

また本窓口開設に伴い、報道向け説明会を以下の要領にて実施いたします。

日時： 2025年9月29日（月）11:00～11:30

場所： 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル７階

内容： １.概要説明 ２.写真撮影 ３.質疑応答