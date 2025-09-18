INAXライブミュージアム企画展　愛知県陶磁美術館コレクション　あの世でもハッピーライフ ―中国二千年前の住宅設備機器―

中国古代の墳墓には、家屋、井戸、豚小屋付きのトイレ、カマドや家具など建物や生活用品をかたどった建築明器（めいき）と呼ばれる陶製のミニチュア模型が副葬品として埋葬されていました。死者は現世の延長となる世界で生き続けると考えられていたため、来世でも不自由なく幸せに暮らせるようにと、生前の日常にあった、今でいう住宅設備機器や生活様式などがやきもので再現されたのです。大きさも素材も実際とは異なり実用性は失われていますが、理想の暮らしを祈る思いが表出し、素朴ながらも写実的で生き生きとしています。





企画展 愛知県陶磁美術館コレクション







所蔵：愛知県陶磁美術館（茂木計一郎氏寄贈）＊特記以外撮影：益永研司■関連企画講演会「夢を託したやきもの ー建築明器の世界―」講師：田畑潤（愛知県陶磁美術館 主任学芸員）開催日時：2026年1月31日（土）14:00‐15:30場所：講義室（INAXライブミュージアム「世界のタイル博物館」1階）参加費：1500円（税込）※入館チケットおよび企画展関連冊子付き定員：30名（先着順）※お申込み方法などの詳細については当館ウェブサイトをご覧ください。【内容】中国古代の建築明器から読み取れる、当時の死生観や暮らし、またやきものの視点からみた魅力について語っていただきます。さらに、中国にて墳墓の発掘調査にも携われていたご経験から、発掘現場の様子やそこでの発見などもご紹介いただきます。■関連冊子『愛知県陶磁美術館コレクション あの世でもハッピーライフ ―中国二千年前の住宅設備機器ー』 2025年10月18日発刊予定 定価550円（税込）ｐ36 全カラー頁家屋やトイレ、井戸、カマド、生活の道具をかたどった陶製の小さな副葬品「建築明器（めいき）」を、中国古代の風習や生活習慣などの背景ややきものの視点を付しながら、細部を写し込んだ写真とともに紹介。バラエティに富んだ建築明器の世界に触れるハンディな一冊。執筆者：田畑潤（本書監修、愛知県陶磁美術館 主任学芸員）、柿沼陽平（早稲田大学文学学術院教授）＊INAXライブミュージアム内ショップおよびLIXIL公式オンラインショップで購入可。■INAXライブミュージアム概要所在地：愛知県常滑市奥栄町1-130TEL：0569-34-8282休館日：水曜日（12/24、2/11は開館）、12/26-1/4共通入館料：一般：1000円、学生：800円、中高生：500円、小学生：250円/税込ホームページ：https://livingculture.lixil.com/ilm/Facebook：https://www.facebook.com/LIXIL.cultureInstagram：https://www.instagram.com/lixil_inaxmuseums/やきもの製品のテクノロジー拠点、愛知県常滑市にLIXILが開設する文化施設。「窯のある広場・資料館」「世界のタイル博物館」「トイレの文化館」「建築陶器のはじまり館」「土・どろんこ館」「陶楽工房」「やきもの工房」の7館からなる“体験・体感型ミュージアム”。土からやきものまで、その歴史や文化、美しさや楽しさを伝えています。土と陶の魅力に触れる体験教室や企画展、ワークショップも開催。About LIXILLIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2024年3月期に1兆4,832億円の連結売上高を計上しています。LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/