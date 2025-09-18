ナウキャストとチョイス、商業施設や小売店向けの店舗開発コンサルティングで協業

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社ナウキャスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：辻中 仁士、以下「ナウキャスト」）と株式会社チョイス（本社：東京都目黒区、代表取締役：田中 淳夫、以下「チョイス」）は、商業施設や小売店向けの店舗開発コンサルティングで協業します。

■背景

人流の回復やインバウンドの復調で商業施設や小売店に客足が戻る一方で、実店舗を運営する流通小売事業者では慢性的な人手不足が課題となっています。特に、店舗開発においては属人的な経験と勘のみに頼るやり方を脱し、データを活用して情報収集や意思決定を効率化することが求められています。

ナウキャストは、クレジットカード決済データや人流データなどのオルタナティブデータと生成AIを用いて店舗開発業務を効率化・最適化しデータドリブンな意思決定を助けるツール「DataLens店舗開発」を提供しています。

また、チョイスは商業施設や専門店、小売店向けに、店舗開発代行やテナントリーシング、商業施設や専門店のプロデュース、集客・マーケティングといった総合的なコンサルティングサービスを提供しています。

両社は、ナウキャストのデータ活用ノウハウとチョイスの専門的なコンサルティングノウハウを組み合わせることで、より効果的な店舗開発コンサルティングが可能になると考え、この度の協業に至りました。

■協業内容

チョイスがナウキャストの「DataLens店舗開発」の販売パートナーとなり、各種オルタナティブデータを活用しながら店舗開発コンサルティングを行います。また、ナウキャストはチョイスから得られる顧客からのフィードバックを「DataLens店舗開発」の機能改善や拡充に反映します。

■今後について

今後もナウキャストとチョイスは、実店舗を運営する流通小売事業者や商業施設運営者の店舗開発を「データ」の力と「人」の知見で支援してまいります。

■本件に関する企業様からのお問い合わせ先

以下のフォームからお問い合わせください。

https://nowcast.co.jp/?form=demo_request_start

■参考リンク

- 「DataLens店舗開発」サービスサイト(https://lp.datalenshub.com/property)- ナウキャスト、確度の高い潜在顧客や好条件の物件をいち早く発掘する業界特化型のデータ活用SaaS「DataLensHub」シリーズを提供開始(https://nowcast.co.jp/news/20250205/)（2025年2月5日 プレスリリース）

【Finatextグループと株式会社ナウキャストについて】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

住友不動産九段ビル9階

公式サイト： https://finatext.com/

■株式会社ナウキャストについて

株式会社ナウキャストは、東京大学経済学研究科渡辺努研究室における「東大日次物価指数（現：日経CPINow）」プロジェクトを前身として2015年に設立された、オルタナティブデータのリーディングカンパニーです。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、ビッグデータ解析事業を担っています。POSデータやクレジットカードの決済データ、求人広告データなどの「オルタナティブデータ」を多数扱い、生成AIを活用した事業者の業務支援に取り組んでいます。また、独自の経済指数を開発し、経済統計のリアルタイム化、企業の経営戦略の見える化を行い、国内外250社以上の金融機関、シンクタンク、政府、政府系金融機関、海外ヘッジファンド等の資産運用、経済調査業務を支援しています。

会社名 ： 株式会社ナウキャスト

代表者 ： 代表取締役CEO 辻中 仁士

設立 ： 2015年2月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://nowcast.co.jp/

【株式会社チョイスについて】

株式会社チョイスは、2007年に設立し「集まる空間と売れる店舗の仕掛け人」をテーマに商業施設開発における新規開業・リニューアル・店舗入替え等におけるリーシング業務を請け、デベロッパー各社様と様々な商業開発を手掛けております。また、専門店企業の飲食・物販・サービス等の多様な業種業態の店舗開発におけるコンサルティングから店舗開発業務委託を請け、魅力的な専門店の店舗展開を支援しています。

会社名 ： 株式会社チョイス

代表者 ： 代表取締役 田中 淳夫

設立 ： 2007年10月

所在地 ： 東京都目黒区目黒3-6-18

公式サイト： http://choi-ce.com/