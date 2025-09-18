ネオジャパン、上場企業と個人投資家の対話の場「日経・東証IRフェア2025」に出展

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は日本経済新聞社、日本取引所グループ主催の上場企業と個人投資家の対話の場「日経・東証IRフェア2025」に出展することをお知らせします。

「日経・東証IRフェア2025」は、日本経済新聞社と日本取引所グループ（JPX）が共催する、上場企業と個人投資家との対話の場を提供する、日本最大級のIR（Investor Relations：投資家向け広報）イベントです。

今回が初出展となるネオジャパンブースでは、定期的にミニセミナーを開催するほか、IR担当者による個別説明も実施いたします。アンケート回答者へのプレゼント（数量限定）もご用意いたしました。皆様のご来場をお待ちしております。

■開催概要

イベント名：日経・東証IRフェア2025

会期 ：2025年9月26日（金）～2025年9月27日（土）両日10：00～17：00

会場 ：東京ビッグサイト 西3・4ホール

小間位置 ：054

主催 ：日本経済新聞社、日本取引所グループ

入場料 ：無料（事前登録制）

詳細 ：https://seminar.nikkei.co.jp/irfair/

【ネオジャパンについて】

ネオジャパンは、1992年の創業から30年以上、グループウェアを代表とするビジネスコミュニケーションツールの開発を行ってきました。弊社の主力製品であるグループウェア「desknet's NEO」の販売実績は530万ユーザーを超えており、会社・団体の規模や業種を問わず、製造業、医療・福祉、建設業、サービス業、学校、また地方自治体や官公庁など、幅広いお客さまにご利用いただいています。

※ クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計（2025年5月現在）

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/(https://www.neo.co.jp/)

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。