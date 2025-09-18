マムートが「ハセツネCup」を応援するプロモーションを実施。当日、会場へご来場いただいたお客様に先着でオリジナルうちわをプレゼント。マムートブースでは新作シューズのレンタルや限定Tシャツの販売を実施。

MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN 株式会社

1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、160年以上の歴史を積み重ねてきたマムート。アウトドアアパレルとギアの革新的な商品を生み出し続けることで、皆様に「究極の体験」を提供してきました。

2025年のブランドスローガン「Rise with the Mountain - 挑戦こそが人生だ。」を掲げ、挑戦を通して成長していく人々を、高機能なプロダクトの提供や新しいコンセプトの提案でサポートしてまいります。

そのマムートが、2025年度より10月12日（日）、13日（月・祝）に開催されるトレイルランニング大会「日本山岳耐久レース（24時間以内）～長谷川恒男Cup」を応援するプロモーションを実施いたします。

「ハセツネCup」は、東京都・奥多摩で行われる山岳耐久レースで、約2,000人の参加者が、走行距離71.5km、累積標高差4,582mとなる、奥多摩の険しくもあり、素晴らしい大自然の中を走る大会です。マムートは、今年から本大会をオフィシャル・メインパートナーとしてサポートしており、大会を多くの方に知っていただくために今回のプロモーションを実施し、この特別な意義のある大会と奥多摩の大自然を楽しんでいただきたいと思っております。

【オリジナルうちわの配布＆マムートブースではシューズレンタルと限定Tシャツ販売を実施】

スタート＆ゴール地点となる武蔵五日市駅前にて、マムートブースを出展します。この大会をより多くの方に楽しんでいただき、応援してもらうために応援用の「マムート・オリジナルうちわ」を作成。大会当日に配布する予定となっておりますので、一緒にこのうちわで、選手を応援して大会を盛り上げていきましょう。

また、大会会場のマムートブースでは、新作トレイルランニングシューズのレンタルを実施。一般の方への初公開となり、実際に使用していただくことも可能です。そのほかにも、本大会の限定Tシャツを販売。数量限定となりますので、お早めにマムートブースまでお越しください。

【第33回日本山岳耐久レース（24時間以内）～長谷川恒男Cup】

開催日時：2025年10月12日（日）13:00 ～ 13日（月・祝）

会 場：東京都あきる野市舘谷台26-1「フレア五日市」 武蔵五日市駅前

スタート：檜原街道 五日市出張所入口 ～ フィニッシュ：フレア五日市

主 催：一般財団法人日本山岳スポーツ協会

第33回日本山岳耐久レース実行委員会

距 離：71.5km（累積標高差4,582m）

参加人数：約2,000名

U R L：https://www.hasetsune.jp/

【ハセツネとは】

1993年、発足当初主催者だった東京都山岳連盟は、世界中の山に活動の場を広げる一方、生涯スポーツとして山岳を楽しむ方々や、健康志向登山者の増加に対し、正しい登山の知識や技術を知っていただくため、発足以来登山教室などを開いて啓蒙活動を行って参りました。

広く自然に親しむことの素晴らしさは様々な形で広がっていくなかで、東京近郊のかけがえのない奥多摩の自然を護り育むことは、私どもの責務であると考えます。

第2回大会より皆さまのご協力のもと、「奥多摩環境保全基金」を創設し、より積極的に自然保護の活動にも参加し、山岳を楽しむ多くの方々に、自然の素晴らしさと厳しさを正しく理解していただき、安全登山を心がけるよう、生涯スポーツの振興に付与していきます。そのうえで、奥多摩の自然の中で、自己の限界に挑戦し、強い身体を鍛えていく「日本山岳耐久レース」により、健全なる心身をはぐくんでいただきたいと活動を続けます。

全国の自然を愛する仲間や山岳愛好家、山岳ランナーが集い、奥多摩の自然の中で、交流をはかりながら、生涯スポーツ振興と自然保護の啓発及び登山の発展の一助となれる場にいたしたいと思います。

ABOUT MAMMUT：マムートについて

1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、160年以上の歴史を積み重ねてきたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランドです。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約50の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡等の主要都市で15店舗展開し、全国約700店の小売店で販売されており、さらに拡大しています。

